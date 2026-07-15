Ряд микрофинансовых организаций допускает выдачу небольших займов по удаленной идентификации, где достаточно фото документа и минимального набора данных

15 июля 2026, 22:36, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Многие люди предпочитают хранить фотографии паспортов и других важных документов в своих смартфонах, считая это удобным и практичным. Однако такой подход может привести к серьезным проблемам, рассказал "Газете.ru" адвокат Антон Ключко, руководитель адвокатского бюро "Ключко, Ландау и партнеры".

Эксперт объяснил, что мошенники могут использовать эти фотографии для незаконных действий, таких как оформление микрозаймов без ведома владельца паспорта. Раньше такие снимки не представляли большого интереса для преступников, но с развитием технологий и появлением нейросетей подделка документов стала проще.

«Многие микрофинансовые организации предлагают онлайн-займы с упрощенной процедурой верификации. Чтобы получить сумму до 15 тысяч рублей, достаточно указать паспортные данные и прикрепить фото или скан документа. Если злоумышленники получат доступ к вашим снимкам через взлом аккаунта, кражу устройства или утечку данных, они могут подать заявки на займы в несколько МФО одновременно», — пояснил он.

Ситуация осложняется развитием технологий. Нейросети позволяют создавать поддельные фотографии людей вместе с их паспортами, что требуется МФО для подтверждения личности, отметил адвокат.

«Если мошенники получат ваш паспорт, на ваше имя могут быть оформлены займы без вашего ведома. Это приведет к появлению долгов, начислению процентов и штрафов, что негативно скажется на вашей кредитной истории. Вы можете узнать об этом не сразу — лишь после звонков от коллекторов или уведомлений о просрочке», — добавил Ключко.

Если вы обнаружили, что на ваше имя оформлены займы без вашего ведома, обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве и подайте претензию в кредитную организацию о признании договора недействительным. В случае отказа рекомендуется обратиться в суд, заключил специалист.