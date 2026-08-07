В последнее время все чаще высказываются предложения о возвращении высшей меры наказания

07 августа 2026, 13:39, ИА Амител

Пистолет, оружие / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Если в России возобновят смертную казнь, то это, скорее всего, будет расстрел, заявил aif.ru адвокат Дмитрий Аграновский.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Соловьев выступил с инициативой вернуть в России смертную казнь: именно такая мера, по его мнению, должна ждать организаторов и исполнителей терактов. Кроме того, возобновить высшую меру наказания предложил командир "Ахмата" Апти Алаудинов — на время проведения трибунала за военные преступления ВСУ.

Аграновский отметил, что в Советском Союзе существовал только один вид смертной казни — расстрел. Исключение составляли нацистские преступники, пособники типа генерала Власова:

«Таких вешали. Но широкого распространения эта мера не получила. Так что если смертная казнь будет возобновлена, думаю, никто не станет отходить от сложившейся практики», — указал юрист.

Напомним, в 2025 году бывший генпрокурор России Игорь Краснов, которого назначили на должность председателя Верховного суда РФ, высказался о возможности снятия моратория на смертную казнь.