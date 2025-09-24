Правда ли, что в России могут вернуть смертную казнь?

Свою позицию о возвращении смертной казни 23 сентября высказал новый председатель Верховного суда РФ

Бывший генпрокурор РФ Игорь Краснов, которого 24 сентября назначили на должность председателя Верховного суда РФ, высказался о возможности снятия моратория на смертную казнь в России. Amic.ru рассказывает, какая позиция у Краснова и у российских властей по поводу возвращения этого вида наказания.

Могут ли в России вернуть смертную казнь?

23 сентября в Совете Федерации обсудили кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда. В ходе этого обсуждения он заявил, что выступает против возвращения смертной казни в России.

«Мое мнение однозначно: это невозможно и позиция государства по данному вопросу окончательная. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда РФ», – высказался Краснов.

Он также отметил, что в первую очередь важен "принцип неотвратимости наказания для тех, кто совершил преступления". Именно этот принцип "должен обеспечить справедливое наказание" для преступника.

Что о возврате смертной казни думает Путин?

Президент России Владимир Путин также неоднократно высказывался против возвращения смертной казни в России. Например, он говорил об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2024 года.

«Во-первых, мы живем в каких реалиях? Проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще, несмотря на то, что, я вас уверяю, да и вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос. Но мы даже в условиях боевых действий, и достаточно серьезных боевых действий, не делаем этого шага. Наоборот, принимаем целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия, как я уже сказал, снижаем количество людей в местах лишения свободы и так далее», – передавал слова Путина сайт Кремля.

Также в июне 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Владимира Путина по поводу возвращения смертной казни остается неизменной.

«Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной и последовательной позиции президента на этот счет», – передает слова Пескова РБК.

Получается, смертную казнь не вернут?

Нет, разговоров об этом сейчас не ведется. Мораторий продолжает действовать и отменять его никто не собирается.

Что о разрешении смертной казни думают россияне?

Опрос об отношении россиян к смертной казни в феврале 2025 года проводил ВЦИОМ. По его результатам за разрешение и применение смертной казни выступили 49% россиян. За сохранение действующего моратория высказались 26%, а за полную отмену такого вида наказания выступают 15% респондентов.

Результаты опроса тогда прокомментировал ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который заявил, что при действующей Конституции вернуть смертную казнь невозможно и позиция Конституционного суда РФ по этому вопросу не изменилась.

Также после опроса Песков говорил, что в Кремле не обсуждают вопрос о снятии моратория на смертную казнь, сообщал телеграм-канал радиостанции "Маяк".

В России полностью отменена смертная казнь?

Смертная казнь в России полностью не отменена, но введен мораторий на ее применение. 16 апреля 1997 года Конституционный суд РФ подписал протокол № 6 к "Конвенции о защите прав человека и основных свобод" по поводу отмены смертной казни. Затем 2 февраля 1999 года Конституционный суд РФ вынес постановление № 3-П, по которому признал неконституционность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах. А 19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ решил, что никакие суды в России больше не могут выносить смертные приговоры.