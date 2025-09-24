Правда ли, что в России могут вернуть смертную казнь?
Свою позицию о возвращении смертной казни 23 сентября высказал новый председатель Верховного суда РФ
24 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
Бывший генпрокурор РФ Игорь Краснов, которого 24 сентября назначили на должность председателя Верховного суда РФ, высказался о возможности снятия моратория на смертную казнь в России. Amic.ru рассказывает, какая позиция у Краснова и у российских властей по поводу возвращения этого вида наказания.
Могут ли в России вернуть смертную казнь?
23 сентября в Совете Федерации обсудили кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда. В ходе этого обсуждения он заявил, что выступает против возвращения смертной казни в России.
«Мое мнение однозначно: это невозможно и позиция государства по данному вопросу окончательная. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда РФ», – высказался Краснов.
Он также отметил, что в первую очередь важен "принцип неотвратимости наказания для тех, кто совершил преступления". Именно этот принцип "должен обеспечить справедливое наказание" для преступника.
Что о возврате смертной казни думает Путин?
Президент России Владимир Путин также неоднократно высказывался против возвращения смертной казни в России. Например, он говорил об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2024 года.
«Во-первых, мы живем в каких реалиях? Проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще, несмотря на то, что, я вас уверяю, да и вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос. Но мы даже в условиях боевых действий, и достаточно серьезных боевых действий, не делаем этого шага. Наоборот, принимаем целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия, как я уже сказал, снижаем количество людей в местах лишения свободы и так далее», – передавал слова Путина сайт Кремля.
Также в июне 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Владимира Путина по поводу возвращения смертной казни остается неизменной.
«Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной и последовательной позиции президента на этот счет», – передает слова Пескова РБК.
Получается, смертную казнь не вернут?
Нет, разговоров об этом сейчас не ведется. Мораторий продолжает действовать и отменять его никто не собирается.
Что о разрешении смертной казни думают россияне?
Опрос об отношении россиян к смертной казни в феврале 2025 года проводил ВЦИОМ. По его результатам за разрешение и применение смертной казни выступили 49% россиян. За сохранение действующего моратория высказались 26%, а за полную отмену такого вида наказания выступают 15% респондентов.
Результаты опроса тогда прокомментировал ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который заявил, что при действующей Конституции вернуть смертную казнь невозможно и позиция Конституционного суда РФ по этому вопросу не изменилась.
Также после опроса Песков говорил, что в Кремле не обсуждают вопрос о снятии моратория на смертную казнь, сообщал телеграм-канал радиостанции "Маяк".
В России полностью отменена смертная казнь?
Смертная казнь в России полностью не отменена, но введен мораторий на ее применение. 16 апреля 1997 года Конституционный суд РФ подписал протокол № 6 к "Конвенции о защите прав человека и основных свобод" по поводу отмены смертной казни. Затем 2 февраля 1999 года Конституционный суд РФ вынес постановление № 3-П, по которому признал неконституционность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах. А 19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ решил, что никакие суды в России больше не могут выносить смертные приговоры.
есть такая потребность
17:18:35 24-09-2025
Ублюдки убивают по 10-50 человек(примеры известны)Щ, им пожизненное. Но жизнь. Я бы понимал , что их куда-нибудь на типа урановых рудников. Лет на 10. Потом можно на какое-нибудь спецпоселение в глухой Сибири, откуда не вырваться.
17:25:32 24-09-2025
Горожанин. (17:18:35 24-09-2025) Ублюдки убивают по 10-50 человек(примеры известны)Щ, им пожи... Ты успокойся. Если закон примут - казнить будут прежде всего за инакомыслие, а не маньяков и насильников.
11:55:04 25-09-2025
репрессии 1937 года (17:25:32 24-09-2025) Ты успокойся. Если закон примут - казнить будут прежде всего... Как царь спервоначалу велел казнить Достоевского Фёдора Михайловича?
17:50:35 24-09-2025
Вернут
За фейки и дискридитацию
18:02:08 24-09-2025
Гость (17:50:35 24-09-2025) ВернутЗа фейки и дискридитацию ... И за разговоры на кухне тоже. От Большого брата и под одеялом не спрячешься.
17:58:48 24-09-2025
- "В ходе этого обсуждения он заявил, что выступает против возвращения смертной казни в России." ----- Хочется и колется, он прекрасно понимает, что придут другие, не стабильно все и по этой статье сделают прореживание, а потом отменят.
18:50:50 24-09-2025
В РФ оправдательных приговоров 0,26%
Тоесть, если ты попал в поле зрения полицаев, точно сядешь Ни каких шансов оправдаться.
Понамажут лоб зелёнкой.
Даже в трагический период массовых репрессий выносилось от 10 до 13, а в суровые годы Великой Отечественной войны – от 9 до почти 12 процентов оправдательных приговоров...