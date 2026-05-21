Адвокат предупредил о крупных штрафах за украшение дворов покрышками и бутылками
Автошины относятся к отходам 4-го класса опасности, их использование для декора запрещено законом
21 мая 2026, 12:41, ИА Амител
Вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько в беседе с "Абзацем" рассказал, что использование старых покрышек и пластиковых бутылок для украшения придомовых территорий может обернуться крупными штрафами.
Дело в том, что автомобильные шины относятся к отходам четвертого класса опасности — они выделяют вредные вещества в почву и атмосферу. Кодекс об административных правонарушениях прямо запрещает использовать их в качестве декора.
«Закон регламентирует такие прецеденты, как несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Штраф для физических лиц составит от 1 до 2 тысяч рублей. Если нарушение допустило должностное лицо, сумма вырастет до 10–30 тысяч рублей. Для юридических лиц (например, управляющей компании) штраф составит от 100 до 250 тысяч рублей с возможной приостановкой деятельности до 90 суток», — пояснил Завалько.
При повторном нарушении штраф для граждан увеличится до 3 тысяч рублей, добавил адвокат.
12:49:18 21-05-2026
Видать, скоро пойдут по дворам собирать дань с жильцов...
19:48:59 21-05-2026
Кхм... (12:49:18 21-05-2026) Видать, скоро пойдут по дворам собирать дань с жильцов...... Пусть покрышки и соберут, автомобилисты складируют на площадки. а никто не вывозит. По непроверенным данным, на свалке не принимают. Остаётся делать декор)))
12:54:26 21-05-2026
ну вот значит когда покрышки по дорогам ездят , машины во дворах стоят, они не вредные, а как лебедя из них сделают , так сразу что-то выделять начинает?
12:57:03 21-05-2026
мимопроходил (12:54:26 21-05-2026) ну вот значит когда покрышки по дорогам ездят , машины во дв... . шины во дворах лет 30-50 вкопаны и разлагаются
13:18:19 21-05-2026
Гость (12:57:03 21-05-2026) . шины во дворах лет 30-50 вкопаны и разлагаются... и все никак не разложатся?
что от них пострадало то ?
16:48:20 21-05-2026
мимопроходил (13:18:19 21-05-2026) и все никак не разложатся? что от них пострадало то ?... Наступит жара - посидите на солнцепёке в панамке часок другой, рядом с разлагающейся шиной и подышите поглубже. После такой химиотерапии, через головную боль и тошноту получите ответ на вопросы. Для чистоты эксперимента в такой же денёк посидите рядом с пеньком и сравните какое влияние оказывает трухлявый пень и утиль-шина
09:19:47 22-05-2026
Гость (16:48:20 21-05-2026) Наступит жара - посидите на солнцепёке в панамке часок друго... как же город то живет в такие дни когда машины по нему ездят?
вы похоже без панамки на солнцепеке посидели уже да?
12:55:47 21-05-2026
ну посмотрим сколько штрафа наберете... а у Огней шинами выложена карт трасса ее ликвидируют?
12:57:30 21-05-2026
Какой орган власти и управления уполномочен осуществлять надзор и выписывать штрафы?
На дорогах ГАИ, а во дворах кто?
13:24:14 21-05-2026
да причем здесь вредность? правильно делают, а как иначе это убожество с улиц убрать?
13:41:54 21-05-2026
Гость (13:24:14 21-05-2026) правильно делают, а как иначе это убожество с улиц убрать?.. туда же поделки из полторашек и бутылок от молока
14:04:22 21-05-2026
Ооо гениально. Теперь за городом будут десятки свалок из покрышек
17:34:31 21-05-2026
Гость (14:04:22 21-05-2026) Ооо гениально. Теперь за городом будут десятки свалок из пок... Гениально: десятки свалок из покрышек равномерно раскидали по всему городу и обезобразили столицу Алтайского края.
14:08:40 21-05-2026
Диван с шин шикарный
14:42:16 21-05-2026
Про автошины конечно феерично! А горы мусора на территории, прилегающей к зданию по адресу А. Петрова 118 Б, экологию не портят ? Там наверняка есть собственник. Для Барнаула новость не актуальна.
19:09:38 21-05-2026
а ввтобыдло на газонах паркованное - это нормально? Когда это убирать и штрафовать будут?
10:06:35 22-05-2026
ну так надо асфальт запретить,краски,сайдинг...
11:18:26 22-05-2026
Шины сейчас крошат и используют в дорожных покрытиях. Их много валяется, готовят к тому, чтобы сдавали, а те кто делает дорожные покрытия, бесплатное сырьё получат.. Подождите, ещё платить будем при сдаче как за мусор.
11:46:18 22-05-2026
гость (11:18:26 22-05-2026) Шины сейчас крошат и используют в дорожных покрытиях. Их мн... Приёмка шин га утилизацию и сейчас платная.