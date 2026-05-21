Адвокат предупредил о крупных штрафах за украшение дворов покрышками и бутылками

Автошины относятся к отходам 4-го класса опасности, их использование для декора запрещено законом

21 мая 2026, 12:41, ИА Амител

Лебеди из шин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько в беседе с "Абзацем" рассказал, что использование старых покрышек и пластиковых бутылок для украшения придомовых территорий может обернуться крупными штрафами.

Дело в том, что автомобильные шины относятся к отходам четвертого класса опасности — они выделяют вредные вещества в почву и атмосферу. Кодекс об административных правонарушениях прямо запрещает использовать их в качестве декора.

«Закон регламентирует такие прецеденты, как несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Штраф для физических лиц составит от 1 до 2 тысяч рублей. Если нарушение допустило должностное лицо, сумма вырастет до 10–30 тысяч рублей. Для юридических лиц (например, управляющей компании) штраф составит от 100 до 250 тысяч рублей с возможной приостановкой деятельности до 90 суток», — пояснил Завалько.

При повторном нарушении штраф для граждан увеличится до 3 тысяч рублей, добавил адвокат.