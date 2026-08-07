Zara зарегистрировала товарный знак в России

Компания сможет легально продавать в России косметику и туалетную воду

07 августа 2026, 23:25, ИА Амител

Магазин Zara в Барнауле / Фото: amic.ru

Бренд Zara зарегистрировал в России новый товарный знак для продажи электроники и косметики, сообщает РИА Новости.

Испанский бренд одежды Zara, входящий в корпорацию Inditex Group, оформил права на использование нового товарного знака на территории РФ. Как выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента, ведомство официально зарегистрировало обозначение "ZA" в августе 2026 года.

Заявка на регистрацию была подана материнской компанией — испанской "Индустрия Де Дисено Текстил" (Industria de Diseño Textil) — еще в марте 2025 года. Под брендом ZA компания сможет легально продавать в России туалетную воду, косметику, оптику, а также смартфоны, фотокамеры и киноаппаратуру.

Напомним, что в марте 2022 года руководство Inditex приостановило работу всех своих брендов (включая Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho) в России из-за геополитической ситуации.

Регистрация новых товарных знаков свидетельствует о возможном планировании возобновления коммерческой деятельности или защите интеллектуальной собственности бренда на российском рынке.