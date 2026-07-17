Hyundai зарегистрировала в России товарные знаки для ресторанов и отелей

Оба товарных знака выполнены в виде привычного логотипа Hyundai

17 июля 2026, 17:34, ИА Амител

Лифт в отеле / Изображение сгенерировано alice.yandex.ru / amic.ru

Южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России два новых товарных знака, которые охватывают не только автомобильную сферу, но и широкий перечень цифровых сервисов, а также гостиничный и ресторанный бизнес. При этом сама регистрация не означает, что компания намерена запускать такие проекты в стране, а лишь закрепляет за ней права на использование бренда в соответствующих категориях товаров и услуг.

Как сообщает "Shot Проверка", оба товарных знака выполнены в виде привычного логотипа Hyundai, однако отличаются перечнем классов, на которые распространяется их правовая охрана.

Первый товарный знак предусматривает возможность использования бренда для цифровых сервисов. В перечень вошли стриминговые платформы с фильмами, музыкой и играми, виртуальные миры, навигационные приложения, а также сервисы для удаленного контроля автомобиля. В частности, речь идет о функциях, связанных с парковкой, построением маршрутов, техническим состоянием машины и анализом манеры вождения.

Второй товарный знак зарегистрирован сразу по нескольким классам, связанным с гостиничным и ресторанным бизнесом. Он позволяет использовать бренд Hyundai для работы кафе, ресторанов и баров, доставки еды, бронирования гостиниц, сдачи жилья и организации кемпингов.

Регистрация товарных знаков сама по себе не свидетельствует о планах компании открывать в России рестораны, гостиницы или цифровые платформы. Как правило, подобные заявки позволяют правообладателю защитить бренд и сохранить возможность использовать его в различных сферах деятельности в будущем.

Hyundai прекратила производство автомобилей в России в 2022 году. Спустя два года компания продала свои производственные площадки в Санкт-Петербурге холдингу AGR. В январе 2026-го корейский автопроизводитель отказался от обратного выкупа предприятий, однако продолжил обслуживание ранее проданных автомобилей и сохранил права на использование своего бренда в России.