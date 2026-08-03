Заявку на регистрацию фразы "Барнаул — столица мира" приняли в Роспатенте

После регистрации товарного знака никто не сможет ограничивать использование известной фразы

03 августа 2026, 08:31, ИА Амител

Дом под шпилем / Фото: Екатерина Смолихина / Алиса AI / amic.ru

Роспатент принял новую заявку на регистрацию товарного знака "Барнаул — столица мира". На этот раз право на знаменитую фразу намерены закрепить за краевой столицей. Соответствующая информация опубликована в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Согласно документам, заявку на регистрацию словесного обозначения подала редакция газеты "Вечерний Барнаул", являющаяся муниципальным бюджетным учреждением. В случае одобрения товарный знак перейдет в собственность города.

«В качестве товарного знака заявляется словесное обозначение "Барнаул — столица мира", выполненное стандартным шрифтом русскими буквами. Обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявляемому перечню товаров и услуг», — говорится в материалах Роспатента.

Как отмечается, после регистрации товарного знака никто не сможет ограничивать использование известной фразы. Это, в частности, позволит предпринимателям свободно выпускать продукцию с выражением "Барнаул — столица мира", не опасаясь претензий, связанных с нарушением исключительных прав.

Инициатива закрепить крылатую фразу за Барнаулом принадлежит Евгении Ореховой — наследнице автора одноименного произведения. По ее словам, писатель выступал за то, чтобы выражение оставалось общедоступным.

Напомним, 21 января предпринимательница Ольга Акименко решила превратить фразу "Барнаул — столица мира" в торговую марку. Это вызвало возмущение среди жителей города. Вячеслав Франк обратился к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрию Зубову с просьбой взять ситуацию на личный контроль. 2 июля коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение об аннулировании правовой охраны товарного знака "Барнаул — столица мира" в полном объеме.

Ранее музыканты написали песню "Барнаул — столица мира" по мотивам истории с патентом и судом. Авторы произведения родом из столицы Алтайского края.