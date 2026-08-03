Заявку на регистрацию фразы "Барнаул — столица мира" приняли в Роспатенте
После регистрации товарного знака никто не сможет ограничивать использование известной фразы
03 августа 2026, 08:31, ИА Амител
Роспатент принял новую заявку на регистрацию товарного знака "Барнаул — столица мира". На этот раз право на знаменитую фразу намерены закрепить за краевой столицей. Соответствующая информация опубликована в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Согласно документам, заявку на регистрацию словесного обозначения подала редакция газеты "Вечерний Барнаул", являющаяся муниципальным бюджетным учреждением. В случае одобрения товарный знак перейдет в собственность города.
«В качестве товарного знака заявляется словесное обозначение "Барнаул — столица мира", выполненное стандартным шрифтом русскими буквами. Обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявляемому перечню товаров и услуг», — говорится в материалах Роспатента.
Как отмечается, после регистрации товарного знака никто не сможет ограничивать использование известной фразы. Это, в частности, позволит предпринимателям свободно выпускать продукцию с выражением "Барнаул — столица мира", не опасаясь претензий, связанных с нарушением исключительных прав.
Инициатива закрепить крылатую фразу за Барнаулом принадлежит Евгении Ореховой — наследнице автора одноименного произведения. По ее словам, писатель выступал за то, чтобы выражение оставалось общедоступным.
Напомним, 21 января предпринимательница Ольга Акименко решила превратить фразу "Барнаул — столица мира" в торговую марку. Это вызвало возмущение среди жителей города. Вячеслав Франк обратился к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрию Зубову с просьбой взять ситуацию на личный контроль. 2 июля коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение об аннулировании правовой охраны товарного знака "Барнаул — столица мира" в полном объеме.
Ранее музыканты написали песню "Барнаул — столица мира" по мотивам истории с патентом и судом. Авторы произведения родом из столицы Алтайского края.
08:41:35 03-08-2026
Правда в том что в мире об этом городе мало кто знает!
09:19:37 03-08-2026
Александр (08:41:35 03-08-2026) Правда в том что в мире об этом городе мало кто знает!... не стоит прогибаться под изменчивый мир
12:39:29 03-08-2026
Как всегда подана информация несоответствующая действительности.
Если этот товарный знак и будет зарегестрирован, что далеко не факт, то:
1. В собственность города ничего не перейдёт. Даже сам товарный знак будет принадлежать не городу, а редакции газеты "Вечерний Барнаул", и будет являться активом самостоятельного юридического лица, а не города.
2. Регистрация товарного знака для некоммерческого или для коммерческого использования не отменяет авторского права на словосочетание "Барнаул столица мира", которое принадлежит соавторам вышедшей в 1992 книги с таким названием и охраняется законом.
3. Регстрация товарного знака для некоммерческого использования вовсе не означает, что предприниматели теперь могут свободно использовать это словосочетание в своей деятельности. Если они будут это делать без согласия правообладателей авторского права на это словосочетание, то это будет незаконным использованием объекта авторского права - Ст.146, ч.2 УК РФ. Предпринимателям придётся заключать соглашение с теми, кому принадлежит авторское право на это словосочетание, точно так же, как певцы заключают соглашение с авторами песни, которую они хотят включить в свой репертуар. Таков закон.
Сначала я думал, что одну из трех наследниц одного из соавторов книги коммерсанты подбили на поднятие глупой шумихи вокруг регистрации товарного знака. Только они были в этом заинтересованы. Теперь понятно, что глупейшую шумиху подняла через неё администрация города, сочинив всякую чушь про то, что у горожан отняли любимый слоган, вырвали его из какого-то общественного пространства и прочую чушь, вплоть до якобы предсмертного волеизъявления одного из соавторов... Зачем это администрации города? Авторское право на это словосочетание никогда в собственность администрации не перейдёт, какие бы товарные знаки она не пыталась зарегистрировать. Остаётся одно: демонстрация близости с народом и забота о народе в предверии выборов! Пипл схавает!
13:10:03 03-08-2026
Иорин (12:39:29 03-08-2026) Как всегда подана информация несоответствующая действительно... Интересно, а какой ваш интерес в данном вопросе? Что не комментарий, так столько букв, что к концу прочтения уже спать хочется...
14:34:03 03-08-2026
Гость (13:10:03 03-08-2026) Интересно, а какой ваш интерес в данном вопросе? Что не комм... Иорин, вы родню и знакомых позвали минусовать? Ну это ваше право. Но на вопрос у вас не выходит ответа... Видать шкуркой спинной прицепились.
14:45:20 03-08-2026
Гость (13:10:03 03-08-2026) Интересно, а какой ваш интерес в данном вопросе? Что не комм... Если видите много букв, не читайте, всё равно ничего не поймёте - ваш удел комиксы. А моего личного интереса в этом балагане вокруг регистрации товарного знака никакого нет. Меня просто поражает уровень юридической безграмотности тех, кто управляет городом и продажность местных сми, которые в угоду правителям города готовы нести всякую чушь даже не пытаясь в ней разобраться! Хороший пример управления толпой, для которой много букв недоступно для понимания, потому что напряжно и скучно их читать! Хороший сюжет а-ля города Глупова! В конечном итоге этой толпе вбросят лозунг: Благодаря правящей партии вам вернули ваш любимый слоган; голосуйте за правящую партию! И толпа поверит, ведь в лозунге мало букв, и проголосует как надо! Ведь не зря же в последнем совещании в мэрии принимал участие один из руководителей правящей партии. Но если то, что я пишу, хотя бы двум-трём прочитавшим откроет глаза на происходящее, то я не зря потратил много букв.
14:18:38 03-08-2026
Да ЖК хотят построить с таким названием, стелят соломку. Было вроде про это где-то тут же..
14:25:03 03-08-2026
На луговой бы лучше приняли тех, кто с этой глупостью носится. Только город позорят. Пусть провинция, но не все же такие тут убогие дурачки.