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Музыканты написали песню "Барнаул — столица мира" по мотивам истории с патентом и судом

Авторы произведения родом из Барнаула

06 июля 2026, 17:45, ИА Амител

Дом под шпилем в Барнауле / Фото: amic.ru
Дом под шпилем в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульские музыканты написали песню "Барнаул — столица мира". Творческая команда с ее помощью рассказала историю о патенте на крылатую фразу, суде и ее законном возвращении жителям города. 

Напомним, недавно коллегия Палаты по патентным спорам аннулировала правовую охрану товарного знака "Барнаул — столица мира" в полном объеме. Эта фраза десятилетиями была неформальным девизом барнаульцев, пока фотограф Ольга Акименко не оформила на нее патент 21 января.

А весной этого года Стас Жерно и группа "Агарта" выпустили песню, в которой иронично рассказывают, как фотограф хотела приватизировать фразу, вспоминают значимые фамилии в истории города и четверых друзей в гараже, придумавших легендарный слоган.

Вот несколько строк из произведения: 

«Саня, Женя, два Сереги — сформулировали гимн:
«Барнаул — столица мира!» — отныне все так говорим.
Так что, Алена, скажем прямо,
Ехай отсюда прямо, прямо,
Оставь нам право насладиться
Иллюзией, что мы столица».

Барнаул Алтайский край музыка
       

Комментарии 10

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Гость

18:15:06 06-07-2026

Глупость просто беспредельная! И никак не могут угомониться.

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Гость

18:18:57 06-07-2026

Да не позорьтесь уже с этим лозунгом, звучит как издевка.

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Шинник

18:52:49 06-07-2026

а для меня существует только одна песня в которой есть текст "Барнаул - столица Мира"

Барнаул(столица мира) - 7on.off & Сурков

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Гость

19:16:32 06-07-2026

Шинник (18:52:49 06-07-2026) а для меня существует только одна песня в которой есть текс... Разкалбаzz

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Гость @

21:23:21 06-07-2026

Праздник продолжается!
Много шума из ничего!
Никто на самом деле эту фразу не приватизировал и у горожан не отнимал! Из мухи сделали слона!
Если людям нравится песня - они её поют за столом, в караоке, под душем и т.п.! Никто им этого не запрещает! А певцу, чтобы исполнять эту песню на своих концертах и зарабатывать этим деньги, нужно получить разрешение на это от авторов песни. Ну купил певец у авторов право на концертное исполнение их песни, но это же не значит, что песню отняли у людей и они не могут её петь! Здесь ситуация аналогичная! Зарегистрировали товарный знак с полюбившейся горожанам фазой, чтобы зарабатывать на ней деньги, и что?! Кто и что отнял у горожан?! Кто и что им запрещает?! Что за бред и кто его придумал?!
Одно не учёл тот, кто товарный знак с этой фразой зарегистрировал По российскому законодательству товарные знаки на названия книг не регистрируются без согласия авторов книги! Может он и не знал, как и подавляющее большинство горожан, о существовании этой книги, может намеренно не сообщил об этом экспертам патентной палаты, кто его знает, да и не важно это. Ситуация разруливалась элементарно и без шума и пыли! Достаточно было лишь подать возражение в Палату по патентным спорам с информацией о том, что на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака уже существовала книга с таким названием. И всё! Результат рассмотрения опровержения предсказуем на 100%! Зачем надо было из обычной для бизнеса ситуации поднимать шум-гам и пыль до потолка! Журналистов понять можно, сделать сенсацию из ничего - это их хлеб! И они в этом плане отлично сработали! Но Мэрия подключилась! Но в ней-то должны вроде бы быть грамотные юристы... Но, нет! Совещания проводили, поручения давали, обращения писали! Это - Барнаул!
Полгода причитаней о том, что обидели, отняли.. Полгода обсуждений слухов и домыслов о том, кто когда и как придумал, кто, когда, где и что сказал... Даже вот и песню по этим слухам и домыслам написали, что в гараже соображали на четверых и придумали! И что дальше? Чего добились и для кого, к чему пришли? Для горожан ни после регистрации товарного знака, ни после его аннулирования ничего не менялось и не изменилось!
Но что обращает на себя внимание в этой пустой шумихе ни о чём! Весь шум был исключительно и только о самой фразе! Больше, чем уверен, что саму книгу, даже в ходе этого раздутого на пустом месте скандала, прочитали единицы, ну максимум два- три десятка горожан! А ведь "Барнаул столица мира" - это книга!, и появилась она в рукописном вариантн с таким названием задолго до ставшей всем известной посиделки рокеров, и "Барнаул столица мира" не просто слоган, которым каламбурят рокеры, в этой книге, не смотря на жанр - ироничный детектив, это то же самое, что Солярис... это действующий персонаж книги! Но кому до этого какое дело! Для горожан главное - прикольная кричалка! Для так называемого бизнессообщества и мэрии - продаваемый лейбл, на котором можно свободно зарабатывать! И всё! И больше никому и ничего не нужно! И это всё, чего добивались?! Да уж... Ну а что? Ведь это и есть - Барнаул! Зря, видно, когда-то, уже давно, Столица мира его для себя выбрала... Впрочем, тогда были другие времена и другие барнаульцы... Не хуже нынешних, а просто другие. А то, что для них важнее деньги и кричалки, так это - нормально, они же обычные люди, да и аборигенов города, которые полюбились тогда Столице мира, уже практически не осталось...

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Гость

22:21:50 06-07-2026

Гость @ (21:23:21 06-07-2026) Праздник продолжается! Много шума из ничего! Никто н... Вам вечером заняться более нечем, как много букв писать? Хлобыстнули бы пива из пакета...

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Гость

21:25:50 06-07-2026

От столицы у нас только пробки. цены на недвижимость и количество ТЦ.. всё

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Гость @

22:44:13 06-07-2026

Да, согласен! Справедливое замечание! Много букв сейчас никому не нужно! Пивко, смайлики да что- нибудь прикольное покороче, и чтоб мозги не напрягать! Я что- то об этом не подумал, в следующий раз обязательно учту интересы аудитории...

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Краткость - сестра таланта

23:22:36 06-07-2026

Гость @ (22:44:13 06-07-2026) Да, согласен! Справедливое замечание! Много букв сейчас нико...
Дело не в количестве букв, а в смысловой пустоте сообщения. Вокруг какой-то мысли все кружится, кружится, но толку от этого мало. Что сказать-то хотел?

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Гость @

23:38:19 06-07-2026

Краткость - сестра таланта (23:22:36 06-07-2026) Дело не в количестве букв, а в смысловой пустоте сообщен... Ну, чтоб понятней было, скажу так 🤔🤥

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