Музыканты написали песню "Барнаул — столица мира" по мотивам истории с патентом и судом

Авторы произведения родом из Барнаула

06 июля 2026, 17:45, ИА Амител

Дом под шпилем в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульские музыканты написали песню "Барнаул — столица мира". Творческая команда с ее помощью рассказала историю о патенте на крылатую фразу, суде и ее законном возвращении жителям города.

Напомним, недавно коллегия Палаты по патентным спорам аннулировала правовую охрану товарного знака "Барнаул — столица мира" в полном объеме. Эта фраза десятилетиями была неформальным девизом барнаульцев, пока фотограф Ольга Акименко не оформила на нее патент 21 января.

А весной этого года Стас Жерно и группа "Агарта" выпустили песню, в которой иронично рассказывают, как фотограф хотела приватизировать фразу, вспоминают значимые фамилии в истории города и четверых друзей в гараже, придумавших легендарный слоган.

Вот несколько строк из произведения: