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Онколог рассказал о распространенном признаке рака

По словам специалиста, есть симптом, который встречается у каждого третьего больного

22 января 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Врач-онколог Иван Карасёв рассказал о распространённом симптоме рака. Пост на эту тему он опубликовал в своём телеграм-канале.

С уменьшением уровня гемоглобина и эритроцитов уменьшается и кислородная ёмкость крови, что приводит к анемии. По словам специалиста, у онкобольных анемия неблагоприятно влияет на лечение и замедляет его.

К проявлениям анемии относятся бледность кожи, слабость, теряется аппетит и появляется головокружение. Узнать об анемии можно по количеству ретикулоцитов, уровню железа сыворотки крови, белка трансферрина и ферритина, витамина В12 и фолиевой кислоты.

Ранее сообщалось, что обычный герпес, который всеми воспринимается как небольшая временная трудность, может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем.

 

 

Комментарии 2

  • Кто бы нам ещё делал такие анализы.
    22 января, Гость   Ответить
  • Гость, если у вас есть симптомы "бледность кожи, слабость, теряется аппетит и появляется головокружение", то нужно обращаться к гематологу. И тот уже направит на необходимые анализы, если посчитает нужным.
    23 января, Гость   Ответить
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