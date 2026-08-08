Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на Аляске

Данных о жертвах и разрушениях пока нет

08 августа 2026, 14:53, ИА Амител

Землетрясение / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 5,6, произошедшем на территории штата Аляска. Подробности приводит РИА Новости.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 04:50 по времени UTC (07:50 по московскому времени).

Эпицентр располагался в 54 километрах от населенного пункта Скуэнтна, а очаг землетрясения залегал на относительно небольшой глубине — пять километров. На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.



