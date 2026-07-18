Его зафиксировали ранним утром 18 июля

18 июля 2026, 14:50, ИА Амител

Землетрясение недалеко от Ярового / Фото: Алтае-Саянский филиал ФИЦ

Недалеко от Ярового произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили в Алтае-Саянском филиале ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

Как выяснили специалисты, подземный толчок был зафиксирован около 04:00 18 июля вблизи административной границы Новосибирской области и Алтайского края. Эпицентр землетрясения располагался в 50 километрах от Ярового, неподалеку от населенных пунктов Анисимовка и Бурла (в 43 км от Карасука).

Интенсивность колебаний в эпицентральной зоне специалисты оценили в диапазоне от 6,3 до 6,8 балла по шкале MSK-64.

Оперативный штаб МЧС сообщает, что разрушений зданий и инфраструктуры нет, жертв и пострадавших — тоже.