Недалеко от Ярового произошло землетрясение магнитудой 5,3
Его зафиксировали ранним утром 18 июля
18 июля 2026, 14:50, ИА Амител
Землетрясение недалеко от Ярового / Фото: Алтае-Саянский филиал ФИЦ
Недалеко от Ярового произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили в Алтае-Саянском филиале ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".
Как выяснили специалисты, подземный толчок был зафиксирован около 04:00 18 июля вблизи административной границы Новосибирской области и Алтайского края. Эпицентр землетрясения располагался в 50 километрах от Ярового, неподалеку от населенных пунктов Анисимовка и Бурла (в 43 км от Карасука).
Интенсивность колебаний в эпицентральной зоне специалисты оценили в диапазоне от 6,3 до 6,8 балла по шкале MSK-64.
Оперативный штаб МЧС сообщает, что разрушений зданий и инфраструктуры нет, жертв и пострадавших — тоже.
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