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Недалеко от Ярового произошло землетрясение магнитудой 5,3

Его зафиксировали ранним утром 18 июля

18 июля 2026, 14:50, ИА Амител

Землетрясение недалеко от Ярового / Фото: Алтае-Саянский филиал ФИЦ
Землетрясение недалеко от Ярового / Фото: Алтае-Саянский филиал ФИЦ

Недалеко от Ярового произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили в Алтае-Саянском филиале ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

Как выяснили специалисты, подземный толчок был зафиксирован около 04:00 18 июля вблизи административной границы Новосибирской области и Алтайского края. Эпицентр землетрясения располагался в 50 километрах от Ярового, неподалеку от населенных пунктов Анисимовка и Бурла (в 43 км от Карасука).

Интенсивность колебаний в эпицентральной зоне специалисты оценили в диапазоне от 6,3 до 6,8 балла по шкале MSK-64.

Оперативный штаб МЧС сообщает, что разрушений зданий и инфраструктуры нет, жертв и пострадавших — тоже.

Алтайский край Яровое Землетрясения
       

Комментарии 5

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Гость

17:51:00 18-07-2026

Странно.
Не типичное место для землетрясений.

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Гость

00:27:06 19-07-2026

Гость (17:51:00 18-07-2026) Странно.Не типичное место для землетрясений.... Мне муж тоже сказал что не может быть и мне приснилось, а я проснулась от того, что дом трясется, а мы живём в 50км от Славгорода в деревне.

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Гость

06:27:52 19-07-2026

Снова заработал Семипалатинский полигон?

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Гость

07:38:25 19-07-2026

Гость (06:27:52 19-07-2026) Снова заработал Семипалатинский полигон?... Гость, ты чё сморозил?

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Гость

15:50:03 19-07-2026

Гость (07:38:25 19-07-2026) Гость, ты чё сморозил?... А почему нет? Трамп же объявил о возобновлении испытаний ЯО. Почему бы кому-то не испытать его втихаря, не объявляя.

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