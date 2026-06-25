Жара до +33 и дожди. О погоде в Алтайском крае 25 июня

В регион придут долгожданные дожди

25 июня 2026, 06:03, ИА Амител

Весна и дождь / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае и Барнауле ожидаются дожди и грозы. Осадки могут начаться уже 25 июня и продержаться несколько дней, предупреждают синоптики.

В ночь на 25 июня температура в Алтайском крае составит от +14 до +19 градусов, в отдельных районах опустится до +8…+13 градусов. При этом ночью осадков не предвидится. Днем жара вернется — столбики термометров поднимутся до +28…+33 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Скорость ветра составит 4–9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

В Барнауле погода будет схожей. 25 июня ожидается температура +30…+32 градуса. Однако будет преимущественно без осадков. Ветер южный, 4–9 м/с.