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Житель Алтайского края не дотерпел до посадки и закурил в туалете самолета из Москвы

Еще до приземления диспетчер связался с дежурной частью линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула

07 августа 2026, 16:17, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru
Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Перелет из Москвы в Барнаул закончился административным протоколом для 39-летнего жителя Алтайского края. Мужчина решил закурить прямо во время полета, выбрав для этого туалетную комнату воздушного судна. Об инциденте сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

Еще до приземления диспетчер связался с дежурной частью линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула. Он предупредил правоохранителей, что к прибывающему в краевую столицу борту необходимо направить сотрудников полиции.

После посадки выяснилось, что причиной вызова стал пассажир, который нарушил действующий на борту запрет на курение. Мужчина закурил в туалете самолета.

«В отношении жителя Алтайского края составили административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение установленного федеральным законодательством запрета на курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», — отметили в ведомстве.

За такой проступок пассажиру грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей.

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Барнаул Москва самолёт
       

Комментарии 6

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Гость

17:47:23 07-08-2026

Под киркорова косит...!

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Гость

19:24:43 07-08-2026

Чо сразу S7-то?

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Гость

23:30:45 07-08-2026

Покурил за 500 руб, норм.

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гость

23:44:18 08-08-2026

Гость (23:30:45 07-08-2026) Покурил за 500 руб, норм.... А сколько побухать на площади Октября стоит, знает кто-нибудь? В принципе ценник приемлемый вполне.

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Гость

00:30:22 08-08-2026

За такой проступок пассажиру грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей.
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Так мало? Крупнее штрафы нужно делать. А такте мелкие штрафы никого не остановят.

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Гость

08:51:36 08-08-2026

опасного преступника обезвредили.интересно,сколько человеко часов затратили транспортные полицейские на работу с этим преступником и во сколько бюджету это обошлось?

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