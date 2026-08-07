Житель Алтайского края не дотерпел до посадки и закурил в туалете самолета из Москвы

Еще до приземления диспетчер связался с дежурной частью линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула

07 августа 2026, 16:17, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Перелет из Москвы в Барнаул закончился административным протоколом для 39-летнего жителя Алтайского края. Мужчина решил закурить прямо во время полета, выбрав для этого туалетную комнату воздушного судна. Об инциденте сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

Еще до приземления диспетчер связался с дежурной частью линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула. Он предупредил правоохранителей, что к прибывающему в краевую столицу борту необходимо направить сотрудников полиции.

После посадки выяснилось, что причиной вызова стал пассажир, который нарушил действующий на борту запрет на курение. Мужчина закурил в туалете самолета.

«В отношении жителя Алтайского края составили административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение установленного федеральным законодательством запрета на курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», — отметили в ведомстве.

За такой проступок пассажиру грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей.