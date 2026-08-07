Житель Алтайского края не дотерпел до посадки и закурил в туалете самолета из Москвы
Еще до приземления диспетчер связался с дежурной частью линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула
07 августа 2026, 16:17, ИА Амител
Перелет из Москвы в Барнаул закончился административным протоколом для 39-летнего жителя Алтайского края. Мужчина решил закурить прямо во время полета, выбрав для этого туалетную комнату воздушного судна. Об инциденте сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.
Еще до приземления диспетчер связался с дежурной частью линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула. Он предупредил правоохранителей, что к прибывающему в краевую столицу борту необходимо направить сотрудников полиции.
После посадки выяснилось, что причиной вызова стал пассажир, который нарушил действующий на борту запрет на курение. Мужчина закурил в туалете самолета.
«В отношении жителя Алтайского края составили административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение установленного федеральным законодательством запрета на курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», — отметили в ведомстве.
За такой проступок пассажиру грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей.
17:47:23 07-08-2026
Под киркорова косит...!
19:24:43 07-08-2026
Чо сразу S7-то?
23:30:45 07-08-2026
Покурил за 500 руб, норм.
23:44:18 08-08-2026
Гость (23:30:45 07-08-2026) Покурил за 500 руб, норм.... А сколько побухать на площади Октября стоит, знает кто-нибудь? В принципе ценник приемлемый вполне.
00:30:22 08-08-2026
За такой проступок пассажиру грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей.
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Так мало? Крупнее штрафы нужно делать. А такте мелкие штрафы никого не остановят.
08:51:36 08-08-2026
опасного преступника обезвредили.интересно,сколько человеко часов затратили транспортные полицейские на работу с этим преступником и во сколько бюджету это обошлось?