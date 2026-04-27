НОВОСТИОбщество

Филипп Киркоров бросил курить после скандального видео из аэропорта Барнаула

Знаменитый российский певец признался, что из-за этой истории находился в стрессе

27 апреля 2026, 11:59, ИА Амител

Филипп Киркоров / Фото: стоп-кадр с видео "VK Видео"
Филипп Киркоров / Фото: стоп-кадр с видео "VK Видео"

Филипп Киркоров в интервью блогеру Алеко Надиряну на "VK Видео" прокомментировал инцидент с курением в барнаульском аэропорту. 

Артист приехал в Барнаул в конце марта, чтобы дать концерт, — а после прилета закурил прямо в здании воздушной гавани, что вызвало широкий резонанс в СМИ. Киркоров объяснил случившееся тяжелым перелетом и стрессом.

«Я потерялся во времени, вышел с "випа" и думал, что вышел уже на улицу. Даже не обратил внимание… Я был в таком стрессе от всего этого. Ну ошибся, ну закурил там, где нельзя. Что же теперь поднимать такую волну дикую? Ну ладно, думаю, брошу курить после этого случая. Бросил», — заявил артист.

По словам певца, именно после шумихи в прессе он принял решение отказаться от вредной привычки. Ранее сообщалось, что Киркоров получил штраф за курение в аэропорту Барнаула. Наказание предусматривает санкции до 1500 рублей.

Филипп Киркоров / Фото: стоп-кадр с видео издания

Певец Филипп Киркоров закурил прямо в здании аэропорта Барнаула

Инцидент случился во время прилета певца в столицу Алтайского края для выступления на "Титов-Арене"
НОВОСТИОбщество

Барнаул Аэропорт Знаменитости
       

Комментарии 8

Avatar Picture
Леня

12:07:03 27-04-2026

Охотно верится....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:29 27-04-2026

да.. курить бросить легко! я сама 50 раз бросала

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:09 27-04-2026

Бросить курить ему ещё бывшая жена в песне советовала.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:13 27-04-2026

Как Шматко? Бросил. Взял. Наклонился. Поднял

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:28 27-04-2026

Опустили его в столице мира?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:22 27-04-2026

Гость (14:23:28 27-04-2026) Опустили его в столице мира?... Э...батенька, он так глубоко пал, что вам лучше не знать - кушать не сможете.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:55 27-04-2026

Норм, я вот тоже через каждый час-полтора бросаю.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:05 28-04-2026

«Безнаказанность порождает вседозволенность»...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров