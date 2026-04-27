Филипп Киркоров бросил курить после скандального видео из аэропорта Барнаула

Знаменитый российский певец признался, что из-за этой истории находился в стрессе

27 апреля 2026, 11:59, ИА Амител

Филипп Киркоров / Фото: стоп-кадр с видео "VK Видео"

Филипп Киркоров в интервью блогеру Алеко Надиряну на "VK Видео" прокомментировал инцидент с курением в барнаульском аэропорту.

Артист приехал в Барнаул в конце марта, чтобы дать концерт, — а после прилета закурил прямо в здании воздушной гавани, что вызвало широкий резонанс в СМИ. Киркоров объяснил случившееся тяжелым перелетом и стрессом.

«Я потерялся во времени, вышел с "випа" и думал, что вышел уже на улицу. Даже не обратил внимание… Я был в таком стрессе от всего этого. Ну ошибся, ну закурил там, где нельзя. Что же теперь поднимать такую волну дикую? Ну ладно, думаю, брошу курить после этого случая. Бросил», — заявил артист.

По словам певца, именно после шумихи в прессе он принял решение отказаться от вредной привычки. Ранее сообщалось, что Киркоров получил штраф за курение в аэропорту Барнаула. Наказание предусматривает санкции до 1500 рублей.