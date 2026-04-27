Филипп Киркоров бросил курить после скандального видео из аэропорта Барнаула
Знаменитый российский певец признался, что из-за этой истории находился в стрессе
27 апреля 2026, 11:59, ИА Амител
Филипп Киркоров в интервью блогеру Алеко Надиряну на "VK Видео" прокомментировал инцидент с курением в барнаульском аэропорту.
Артист приехал в Барнаул в конце марта, чтобы дать концерт, — а после прилета закурил прямо в здании воздушной гавани, что вызвало широкий резонанс в СМИ. Киркоров объяснил случившееся тяжелым перелетом и стрессом.
«Я потерялся во времени, вышел с "випа" и думал, что вышел уже на улицу. Даже не обратил внимание… Я был в таком стрессе от всего этого. Ну ошибся, ну закурил там, где нельзя. Что же теперь поднимать такую волну дикую? Ну ладно, думаю, брошу курить после этого случая. Бросил», — заявил артист.
По словам певца, именно после шумихи в прессе он принял решение отказаться от вредной привычки. Ранее сообщалось, что Киркоров получил штраф за курение в аэропорту Барнаула. Наказание предусматривает санкции до 1500 рублей.
12:07:03 27-04-2026
Охотно верится....
12:12:29 27-04-2026
да.. курить бросить легко! я сама 50 раз бросала
12:14:09 27-04-2026
Бросить курить ему ещё бывшая жена в песне советовала.
13:00:13 27-04-2026
Как Шматко? Бросил. Взял. Наклонился. Поднял
14:23:28 27-04-2026
Опустили его в столице мира?
15:21:22 27-04-2026
Гость (14:23:28 27-04-2026) Опустили его в столице мира?... Э...батенька, он так глубоко пал, что вам лучше не знать - кушать не сможете.
14:37:55 27-04-2026
Норм, я вот тоже через каждый час-полтора бросаю.
14:03:05 28-04-2026
«Безнаказанность порождает вседозволенность»...