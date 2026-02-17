Житель Алтайского края предстанет перед судом за избиение незнакомца до смерти

Во время совместного распития спиртного между хозяином дома и гостем вспыхнул конфликт

17 февраля 2026, 16:08, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Первомайского района, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла в ноябре прошлого года в одном из сел района. Молодой человек находился у себя дома, где вместе с отцом и его знакомыми употреблял алкоголь. Позже к застолью присоединился местный житель, с которым обвиняемый ранее знаком не был.

Во время совместного распития спиртного между хозяином дома и гостем вспыхнул конфликт, возникший на почве личной неприязни. Как полагают следователи, в ходе ссоры молодой мужчина нанес оппоненту многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. Полученные травмы оказались смертельными — потерпевший скончался на месте.

В ходе расследования правоохранителями была собрана достаточная доказательственная база. Действия фигуранта квалифицированы по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Барнауле член Федерации бокса в пятницу вечером, 6 февраля, избил в лифте молодого человека с инвалидностью.