В Барнауле боксер избил в лифте парня с ДЦП
Пострадавший и его знакомая вызвали полицию и написали заявление
09 февраля 2026, 10:59, ИА Амител
В Барнауле член Федерации бокса в пятницу вечером, 6 февраля, избил в лифте молодого человека с инвалидностью, сообщают "Осторожно, новости".
Отмечается, что спортсмен был в состоянии алкогольного опьянения и начал говорить с пострадавшим, но тот не разобрал его речи и улыбнулся в ответ.
После этого, как утверждается, мужчина напал на парня: он рассек ему бровь, на месте удара образовалась большая гематома.
«Парень выскочил из лифта, а боксер погнался за ним. После пострадавший и его знакомая вызвали полицию и написали заявление. Его близкие переживают, что мужчина получит лишь административное наказание», — говорится в сообщении.
11:03:59 09-02-2026
По видео не понятно кто из них боксер и кто кого побил
11:07:16 09-02-2026
Мелкая хулиганка - штраф
11:08:57 09-02-2026
надеюсь его выгонят из федерации бокса
11:15:06 09-02-2026
Да кто эту пьяную морду разберет, что у него было на уме. Мож он убить его хотел, поэтому надо судить за попытку убийства.
11:16:24 09-02-2026
Ауу... ИнФалидность- это что?)
11:16:55 09-02-2026
Так себе боксёр, еле справился. Теперь только стиль пьяного мастера изучать, тут успехи должны быть.
11:19:30 09-02-2026
Родители чьи дети доверяют этому "тренеру" в клубе "Панчер" своих детей задумайтесь. Про него давно все знают, что безголовый и пить совсем нельзя. Собака бешеная за что вот он его ?
12:32:41 09-02-2026
гость (11:19:30 09-02-2026) Родители чьи дети доверяют этому "тренеру" в клубе "Панчер" ... Плюсую, кого может воспитать неадекватный алкоголик?
21:34:55 09-02-2026
гость (11:19:30 09-02-2026) Родители чьи дети доверяют этому "тренеру" в клубе "Панчер" ... Ну пойло никого умнее не сделало, а боксерам вообще бы не надо бы клинит очень сильно их.
11:19:50 09-02-2026
Помнится, при СССР знакомый парень занимался каратэ. Так он давал расписку, что не будет применять его в жизни без веской причины. И наказание, если что, было жестче, чем для простых.
13:10:15 25-02-2026
Гость (11:19:50 09-02-2026) Помнится, при СССР знакомый парень занимался каратэ. Так он ...
Каратэ в СССР было запрещено
11:19:53 09-02-2026
Закатать этого упыря (т.н. боксера) и сделать с ним то, что подпадает под пропаганду сексуального экстремистского сообщества.
11:31:34 09-02-2026
Гость (11:19:53 09-02-2026) Закатать этого упыря (т.н. боксера) и сделать с ним то, что ...
Таки пропагандируете ?
12:20:31 09-02-2026
Гость (11:31:34 09-02-2026) Таки пропагандируете ?... Вы о чем?
11:23:05 09-02-2026
Что-то эти члены из федерации бокса часто стали мелькать в сводках. Пора бы правоохранителям обратить внимание на этот беспредел. Или опять 90-е.
11:28:36 09-02-2026
В единоборства часто идут садисты и вымогатели. Это не ново. И парадоксально часто они остаются безнаказанны после их злодеяний.
13:18:02 09-02-2026
Гость (11:28:36 09-02-2026) В единоборства часто идут садисты и вымогатели. Это не ново.... Да с чего бы это. Я хорошо знаю десятка полтора таких, каратисты, на удивление добрые душевные люди. Среди обычных людей таких бы побольше и мир стал бы значительно добрее. И кстати, почти никто из них не пьет.
14:16:19 09-02-2026
Гость (13:18:02 09-02-2026) Да с чего бы это. Я хорошо знаю десятка полтора таких, карат... Ага, добрые, пока интерес корыстный не имеют.
16:44:37 09-02-2026
Гость (14:16:19 09-02-2026) Ага, добрые, пока интерес корыстный не имеют.... Вот не надо всех судить по себе
12:48:27 09-02-2026
Дочь наверно гордится своим папой Димой?(
12:59:01 09-02-2026
Боксер защищался
17:04:20 09-02-2026
Может их клеймить или чипировать?