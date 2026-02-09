НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле боксер избил в лифте парня с ДЦП

Пострадавший и его знакомая вызвали полицию и написали заявление

09 февраля 2026, 10:59, ИА Амител

В Барнауле член Федерации бокса в пятницу вечером, 6 февраля, избил в лифте молодого человека с инвалидностью, сообщают "Осторожно, новости".  

Отмечается, что спортсмен был в состоянии алкогольного опьянения и начал говорить с пострадавшим, но тот не разобрал его речи и улыбнулся в ответ.

После этого, как утверждается, мужчина напал на парня: он рассек ему бровь, на месте удара образовалась большая гематома.

«Парень выскочил из лифта, а боксер погнался за ним. После пострадавший и его знакомая вызвали полицию и написали заявление. Его близкие переживают, что мужчина получит лишь административное наказание», — говорится в сообщении.

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

11:03:59 09-02-2026

По видео не понятно кто из них боксер и кто кого побил

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:07:16 09-02-2026

Мелкая хулиганка - штраф

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:57 09-02-2026

надеюсь его выгонят из федерации бокса

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

11:15:06 09-02-2026

Да кто эту пьяную морду разберет, что у него было на уме. Мож он убить его хотел, поэтому надо судить за попытку убийства.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маруся

11:16:24 09-02-2026

Ауу... ИнФалидность- это что?)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:55 09-02-2026

Так себе боксёр, еле справился. Теперь только стиль пьяного мастера изучать, тут успехи должны быть.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:19:30 09-02-2026

Родители чьи дети доверяют этому "тренеру" в клубе "Панчер" своих детей задумайтесь. Про него давно все знают, что безголовый и пить совсем нельзя. Собака бешеная за что вот он его ?

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:41 09-02-2026

гость (11:19:30 09-02-2026) Родители чьи дети доверяют этому "тренеру" в клубе "Панчер" ... Плюсую, кого может воспитать неадекватный алкоголик?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:34:55 09-02-2026

гость (11:19:30 09-02-2026) Родители чьи дети доверяют этому "тренеру" в клубе "Панчер" ... Ну пойло никого умнее не сделало, а боксерам вообще бы не надо бы клинит очень сильно их.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:50 09-02-2026

Помнится, при СССР знакомый парень занимался каратэ. Так он давал расписку, что не будет применять его в жизни без веской причины. И наказание, если что, было жестче, чем для простых.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:15 25-02-2026

Гость (11:19:50 09-02-2026) Помнится, при СССР знакомый парень занимался каратэ. Так он ...
Каратэ в СССР было запрещено

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:53 09-02-2026

Закатать этого упыря (т.н. боксера) и сделать с ним то, что подпадает под пропаганду сексуального экстремистского сообщества.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:34 09-02-2026

Гость (11:19:53 09-02-2026) Закатать этого упыря (т.н. боксера) и сделать с ним то, что ...
Таки пропагандируете ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:31 09-02-2026

Гость (11:31:34 09-02-2026) Таки пропагандируете ?... Вы о чем?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

11:23:05 09-02-2026

Что-то эти члены из федерации бокса часто стали мелькать в сводках. Пора бы правоохранителям обратить внимание на этот беспредел. Или опять 90-е.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:36 09-02-2026

В единоборства часто идут садисты и вымогатели. Это не ново. И парадоксально часто они остаются безнаказанны после их злодеяний.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:02 09-02-2026

Гость (11:28:36 09-02-2026) В единоборства часто идут садисты и вымогатели. Это не ново.... Да с чего бы это. Я хорошо знаю десятка полтора таких, каратисты, на удивление добрые душевные люди. Среди обычных людей таких бы побольше и мир стал бы значительно добрее. И кстати, почти никто из них не пьет.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:19 09-02-2026

Гость (13:18:02 09-02-2026) Да с чего бы это. Я хорошо знаю десятка полтора таких, карат... Ага, добрые, пока интерес корыстный не имеют.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:37 09-02-2026

Гость (14:16:19 09-02-2026) Ага, добрые, пока интерес корыстный не имеют.... Вот не надо всех судить по себе

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:27 09-02-2026

Дочь наверно гордится своим папой Димой?(

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:01 09-02-2026

Боксер защищался

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:20 09-02-2026

Может их клеймить или чипировать?

  3 Нравится
Ответить
