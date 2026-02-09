В Барнауле боксер избил в лифте парня с ДЦП

Пострадавший и его знакомая вызвали полицию и написали заявление

09 февраля 2026, 10:59, ИА Амител

В Барнауле член Федерации бокса в пятницу вечером, 6 февраля, избил в лифте молодого человека с инвалидностью, сообщают "Осторожно, новости".

Отмечается, что спортсмен был в состоянии алкогольного опьянения и начал говорить с пострадавшим, но тот не разобрал его речи и улыбнулся в ответ.

После этого, как утверждается, мужчина напал на парня: он рассек ему бровь, на месте удара образовалась большая гематома.