Житель Алтайского края умер после удаления зуба в стоматологической клинике
Причиной смерти был указан COVID-19
07 декабря 2025, 20:40, ИА Амител
Житель Алтайского края умер после осложнений, начавшихся после удаления зуба. По словам его дочери, историю которой опубликовал телеграм-канал "В курсе 22", стоматолог занесла инфекцию во время процедуры. Воспаление быстро перешло в сепсис, состояние мужчины стало критическим, его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Пациента перевезли в больницу Барнаула, где он провел еще три дня в отделении интенсивной терапии в коматозном состоянии. Родственники пытались добиться возможности навещать мужчину, но врачи не выходили к ним лично – все общение происходило только по телефону из здания медучреждения.
1 декабря семье сообщили о смерти пациента. Когда дочь приехала в морг, ей выдали заключение, в котором причиной смерти указан COVID-19.
Ранее сообщалось, что 25-летняя жительница Красногорска Анастасия (имя изменено) столкнулась с тяжелыми осложнениями после планового удаления зуба мудрости в частной клинике. Сложная операция, проведенная в марте, привела к развитию паратонзиллярного абсцесса, а затем и флегмоне челюстно-лицевой области.
С зубами шутить нельзя.
У школьного одноклассника в древние годы у отца заболел зуб.
Как и положено мужикам, терпел и полоскал водой с солью.
Через пару дней сепсис и смерть.
Самое главное в статье - по словам его дочери...
Ковид не может быть причиной смерти.