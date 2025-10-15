НОВОСТИОбщество

Российские студенты-стоматологи готовы отдать до трех тысяч рублей за вырванные зубы

15 октября 2025, 07:45, ИА Амител

Купленный зуб мудрости / Фото: "Shot Проверка"
По данным "Shot Проверки", в России продают вырванные зубы мудрости. Покупатели находятся и предлагают за них суммы от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Желающие приобрести зубы предлагают за образцы с кариесом и небольшими повреждениями от 500 рублей, за почти целые – до двух-трех тысяч рублей, уточняют авторы расследования. По их сведениям, покупателями в основном оказываются студенты-стоматологи, которые используют материал для отработки приемов и выполнения учебных заданий.

По словам начинающих медиков, удаленные зубы часто требуются для зачетов в вузе: на них ищут каналы и проводят препарирование. Помимо учебных целей, встречаются покупки ради декоративного использования – для изготовления цепочек, колец, рамок и зеркал.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

07:52:48 15-10-2025

очередной экономический выродок и даун нашей повседневности - это лечение зубов зубов по стоимости нормальной японской машины

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:54 15-10-2025

Лечите в поликлиниках. На днях проходил мимо кабинета, там даже очереди нет. У частников да, дорого. А протезирование дорого у всех, как будто у них всё из золота.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:48 15-10-2025

Так вот зачем два зуба мудрости выписали удалить, хотя они целые! Ну ортопеды, ну и жулики, а ещё доктора называются. А взамен сколько будет стоить не говорят! Совсем сломали государственную медицину ! И студентов готовят бабки рубить - это плохо кончится для всех.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:52:30 15-10-2025

Пусть учатся. У меня другой вопрос - смотрю уже 5 новость и во всех видео с водопадом. Это что - новый способ загрузить какую-нибудь лабуду на мой компьютер?

  4 Нравится
Ответить
