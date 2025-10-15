Российские студенты-стоматологи готовы отдать до трех тысяч рублей за вырванные зубы

Студенты используют материал для отработки приемов и выполнения учебных заданий

Купленный зуб мудрости / Фото: "Shot Проверка"

По данным "Shot Проверки", в России продают вырванные зубы мудрости. Покупатели находятся и предлагают за них суммы от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Желающие приобрести зубы предлагают за образцы с кариесом и небольшими повреждениями от 500 рублей, за почти целые – до двух-трех тысяч рублей, уточняют авторы расследования. По их сведениям, покупателями в основном оказываются студенты-стоматологи, которые используют материал для отработки приемов и выполнения учебных заданий.

По словам начинающих медиков, удаленные зубы часто требуются для зачетов в вузе: на них ищут каналы и проводят препарирование. Помимо учебных целей, встречаются покупки ради декоративного использования – для изготовления цепочек, колец, рамок и зеркал.