Российские студенты-стоматологи готовы отдать до трех тысяч рублей за вырванные зубы
Студенты используют материал для отработки приемов и выполнения учебных заданий
15 октября 2025, 07:45, ИА Амител
По данным "Shot Проверки", в России продают вырванные зубы мудрости. Покупатели находятся и предлагают за них суммы от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.
Желающие приобрести зубы предлагают за образцы с кариесом и небольшими повреждениями от 500 рублей, за почти целые – до двух-трех тысяч рублей, уточняют авторы расследования. По их сведениям, покупателями в основном оказываются студенты-стоматологи, которые используют материал для отработки приемов и выполнения учебных заданий.
По словам начинающих медиков, удаленные зубы часто требуются для зачетов в вузе: на них ищут каналы и проводят препарирование. Помимо учебных целей, встречаются покупки ради декоративного использования – для изготовления цепочек, колец, рамок и зеркал.
07:52:48 15-10-2025
очередной экономический выродок и даун нашей повседневности - это лечение зубов зубов по стоимости нормальной японской машины
10:43:54 15-10-2025
Лечите в поликлиниках. На днях проходил мимо кабинета, там даже очереди нет. У частников да, дорого. А протезирование дорого у всех, как будто у них всё из золота.
10:50:48 15-10-2025
Так вот зачем два зуба мудрости выписали удалить, хотя они целые! Ну ортопеды, ну и жулики, а ещё доктора называются. А взамен сколько будет стоить не говорят! Совсем сломали государственную медицину ! И студентов готовят бабки рубить - это плохо кончится для всех.
14:52:30 15-10-2025
Пусть учатся. У меня другой вопрос - смотрю уже 5 новость и во всех видео с водопадом. Это что - новый способ загрузить какую-нибудь лабуду на мой компьютер?