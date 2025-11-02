Жительница Подмосковья оказалась в реанимации после удаления зуба мудрости

Несмотря на прием антибиотиков, назначенных стоматологом, через шесть дней после операции пациентке потребовалась срочная госпитализация

25-летняя жительница Красногорска Анастасия (имя изменено) столкнулась с тяжелыми осложнениями после планового удаления зуба мудрости в частной клинике. Сложная операция, проведенная в марте, привела к развитию паратонзиллярного абсцесса, а затем и флегмоне челюстно-лицевой области, сообщает Shot.

Несмотря на прием антибиотиков, назначенных стоматологом, через шесть дней после операции пациентке потребовалась срочная госпитализация. Хирургическое вмешательство проводилось в два этапа: сначала под местной анестезией вскрыли миндалину, затем под общим наркозом выполнили операцию по удалению некротизированных тканей и установке дренажа.

По словам пострадавшей, даже после выписки из стационара полностью не восстановилась чувствительность челюсти, сохраняется болевой синдром и формируется рубец.

Конфликт с клиникой был урегулирован в досудебном порядке – медицинское учреждение компенсировало расходы на лечение и выплатило денежную компенсацию, часть которой Анастасия планирует направить на пластическую операцию.