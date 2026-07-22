Житель Барнаула выплатил 35 штрафов после ограничения водительских прав

Общая сумма задолженности составила 97 тысяч рублей

22 июля 2026, 18:33, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Житель Барнаула, накопивший 35 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, полностью рассчитался с долгом после того, как судебные приставы ограничили его в праве управления автомобилем.

Как сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю, в отношении 42-летнего мужчины было возбуждено 35 исполнительных производств. Все они связаны с административными штрафами, назначенными Госавтоинспекцией за неоднократные нарушения ПДД.

Общая сумма задолженности составила 97 тысяч рублей. Несмотря на это, добровольно оплачивать штрафы барнаулец не торопился.

Тогда судебные приставы обратились в суд с заявлением об ограничении должника в праве управления транспортными средствами.

После введения этой меры мужчина полностью погасил задолженность. В результате исполнительные производства были завершены.