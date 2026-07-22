Житель Барнаула выплатил 35 штрафов после ограничения водительских прав
Общая сумма задолженности составила 97 тысяч рублей
22 июля 2026, 18:33, ИА Амител
Житель Барнаула, накопивший 35 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, полностью рассчитался с долгом после того, как судебные приставы ограничили его в праве управления автомобилем.
Как сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю, в отношении 42-летнего мужчины было возбуждено 35 исполнительных производств. Все они связаны с административными штрафами, назначенными Госавтоинспекцией за неоднократные нарушения ПДД.
Общая сумма задолженности составила 97 тысяч рублей. Несмотря на это, добровольно оплачивать штрафы барнаулец не торопился.
Тогда судебные приставы обратились в суд с заявлением об ограничении должника в праве управления транспортными средствами.
После введения этой меры мужчина полностью погасил задолженность. В результате исполнительные производства были завершены.
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