Жителей кузбасского города предупредили об угрозе взрыва домов после подтопления шахт

Некоторые горожане считают, что причиной произошедшего могла стать недостаточная подготовка к паводку

06 мая 2026, 19:34, ИА Амител

Шахтер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Ленинске-Кузнецком жителей предупредили о возможной угрозе взрыва после подтопления шахт на фоне резкого подъема воды в реке Иня. По данным местных властей и жителей, существует риск выхода метана из старых горных выработок в жилые районы города, пишет паблик "Кровавая Барыня".

Как сообщается, из-за паводка были подтоплены шахты имени Кирова и "Комсомолец". Работников предприятий вывели на поверхность. После этого горожанам начали разносить памятки с рекомендациями по безопасности при возможном скоплении газа.

В администрации города пояснили, что подтопление горных выработок могло нарушить аэродинамическую обстановку в старых угольных пластах 40–50-х годов, что способно привести к выходу газа через старые шурфы и подземные выработки.

В связи с этим создана специальная комиссия с участием представителей администрации, МЧС, а также специалистов угольных предприятий. Они должны обследовать жилые дома, подвалы и другие объекты на предмет отклонений в составе воздуха. Власти заявляют, что при необходимости будут разработаны дополнительные меры безопасности.

Жителям рекомендовали соблюдать осторожность: проветривать подвалы и погреба перед спуском, а также отказаться от использования открытого огня, спичек и других источников воспламенения, поскольку метан является взрывоопасным газом.

Местные жители при этом утверждают, что ситуация остается напряженной. По их словам, доступ к шахтам ограничен, а съемка возле объектов запрещена. Некоторые горожане считают, что причиной произошедшего могла стать недостаточная подготовка к паводку и проблемы со старыми выработками.

На фоне происходящего жители также вспоминают трагедию на шахте "Листвяжная", где несколько лет назад в результате аварии и загазованности погиб 51 человек. Тогда Ростехнадзор среди причин катастрофы называл нарушения, связанные с вентиляцией и высоким содержанием метана.

Официально режим чрезвычайной ситуации в городе на данный момент не вводился. Специалисты продолжают мониторинг обстановки.