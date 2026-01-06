НОВОСТИЭкономика

Работу одного из участков Корбалихинского рудника на Алтае приостановили из-за нарушений

Добычу там запретили на три месяца

06 января 2026, 14:02, ИА Амител

Участок, где приостановили работу / Фото: пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю
Деятельность одного из участков Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе приостановили на 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Причина – несоблюдение требований безопасности. 

Нарушения были выявлены в ходе проверки, которую проводил Ростехнадзор.

«При проведении проверки управлением Ростехнадзора были установлены нарушения обязательных норм и правил промышленной безопасности. Юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов")», – говорится в сообщении. 

В течение трех месяцев на участке запрещена добыча ископаемых в подземных горных выработках на горизонте 420 метров. В шахте уже установили заградительные ленты. Доступ предоставляют только для работ по устранению выявленных нарушений.

В ГУФССП подчеркнули, что предупредили компанию, которая эксплуатирует шахту, об административной ответственности за неисполнение всех предписаний. Назначен и пристав-исполнитель, который будет контролировать устранение нарушений. 

