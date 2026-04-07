В Барнауле аварийный дом на Тимуровской решили отремонтировать, а не сносить
Стоимость работ составит 3,9 млн рублей
07 апреля 2026, 10:17, ИА Амител
В доме по ул. Тимуровской, 37, проведут восстановительный ремонт, после которого статус аварийности может быть снят, сообщает мэрия. Такое решение принято по итогам заседания КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности).
Напомним, четырехэтажное здание 1969 года постройки, в котором 132 жилых помещения, представляет опасность для жильцов. К такому выводу пришли специалисты Алтайского центра строительно-технической экспертизы: отдельные конструкции находятся в аварийном состоянии, жить в доме дальше нельзя. На территории возле здания введен режим "повышенной готовности", проработан вопрос по организации охраны дома. В настоящее время жильцы освободили 105 помещений.
Как отметили на заседании, уже разработана проектно-сметная документация, установлены временные раскрепления, обеспечивающие стабильное состояние строительных конструкций до выполнения аварийно-восстановительных работ.
«Предусматривается выполнение ремонта кирпичной кладки стен отдельными местами с армированием, устройство опорных подушек под лестничные площадки, мероприятия по устранению замачивания ремонтируемых стен, в том числе замена аварийных инженерных коммуникаций в шахтах разрушенных стен. Работы планируется выполнить в течение 45 дней с момента определения подрядной организации. Стоимость работ составит 3,9 млн рублей», — отметил заместитель председателя, главный инженер комитета ЖКХ Виталий Ростов.По словам директора ООО "Алтайский центр строительно-технической экспертизы" Дениса Журбия, после проведения аварийно-восстановительного ремонта дома статус аварийности может быть снят.
12:37:27 07-04-2026
Ну так, естественно. При сносе пилить-то нечего будет. Не то что при бесконечном ремонте.
13:18:57 07-04-2026
При сносе ой как пилят, деньги летят)))
18:16:06 07-04-2026
А нельзя дома ремонтировать раньше? Хотя бы до того,как крыша обваливается?
Сколько в городе домов старее этого? Уже все проверили?