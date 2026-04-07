В Барнауле аварийный дом на Тимуровской решили отремонтировать, а не сносить

07 апреля 2026, 10:17, ИА Амител

Дом на улице Тимуровской, 37 / Фото: barnaul.org

В доме по ул. Тимуровской, 37, проведут восстановительный ремонт, после которого статус аварийности может быть снят, сообщает мэрия. Такое решение принято по итогам заседания КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности).

Напомним, четырехэтажное здание 1969 года постройки, в котором 132 жилых помещения, представляет опасность для жильцов. К такому выводу пришли специалисты Алтайского центра строительно-технической экспертизы: отдельные конструкции находятся в аварийном состоянии, жить в доме дальше нельзя. На территории возле здания введен режим "повышенной готовности", проработан вопрос по организации охраны дома. В настоящее время жильцы освободили 105 помещений.

Как отметили на заседании, уже разработана проектно-сметная документация, установлены временные раскрепления, обеспечивающие стабильное состояние строительных конструкций до выполнения аварийно-восстановительных работ.

«Предусматривается выполнение ремонта кирпичной кладки стен отдельными местами с армированием, устройство опорных подушек под лестничные площадки, мероприятия по устранению замачивания ремонтируемых стен, в том числе замена аварийных инженерных коммуникаций в шахтах разрушенных стен. Работы планируется выполнить в течение 45 дней с момента определения подрядной организации. Стоимость работ составит 3,9 млн рублей», — отметил заместитель председателя, главный инженер комитета ЖКХ Виталий Ростов.По словам директора ООО "Алтайский центр строительно-технической экспертизы" Дениса Журбия, после проведения аварийно-восстановительного ремонта дома статус аварийности может быть снят.