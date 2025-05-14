Жители Барнаула попытались объехать ремонт на площади Октября и снова застряли в пробке

Протяженность затора составила более 2 км

14 мая 2025, 09:54, ИА Амител

Пробки в Барнауле 14 мая / Фото: 2ГИС

14 мая в Барнауле снова образовалась крупная пробка из-за ремонта трамвайных путей на площади Октября. На этот раз жители краевой столицы решили объехать ремонтируемый участок, однако автомобили снова создали большой затор.

По данным 2ГИС, барнаульские водители стоят в пробке на проспекте Калинина. Движение стоит от улицы Северо-Западной до улицы Цеховой. Кроме того, заблокирована улица Сизова.

"Кто вам сказал, что по Калинина можно проехать? Вчера все стояли на Ленинском, и сегодня бы постояли", – комментирует ситуацию один из автомобилистов.

На момент публикации дорожная ситуация в столице Алтайского края оценивается на пять баллов, а протяженность крупного затора на проспекте Калинина составляет 2,1 км.

Напомним, днем ранее барнаульцы встали в гигантские пробки на проспектах Ленина и Строителей. Дорожный коллапс образовался после ограничения движения по нечетной стороне проспекта Ленина, связанного с ремонтом трамвайных путей на площади Октября. Чтобы уменьшить количество заторовых ситуаций, власти Барнаула приняли решение перенастроить светофоры на проблемных дорожных участках до 31 мая – дня окончания реновации.