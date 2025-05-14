Жители Барнаула попытались объехать ремонт на площади Октября и снова застряли в пробке
Протяженность затора составила более 2 км
14 мая 2025, 09:54, ИА Амител
14 мая в Барнауле снова образовалась крупная пробка из-за ремонта трамвайных путей на площади Октября. На этот раз жители краевой столицы решили объехать ремонтируемый участок, однако автомобили снова создали большой затор.
По данным 2ГИС, барнаульские водители стоят в пробке на проспекте Калинина. Движение стоит от улицы Северо-Западной до улицы Цеховой. Кроме того, заблокирована улица Сизова.
"Кто вам сказал, что по Калинина можно проехать? Вчера все стояли на Ленинском, и сегодня бы постояли", – комментирует ситуацию один из автомобилистов.
На момент публикации дорожная ситуация в столице Алтайского края оценивается на пять баллов, а протяженность крупного затора на проспекте Калинина составляет 2,1 км.
Напомним, днем ранее барнаульцы встали в гигантские пробки на проспектах Ленина и Строителей. Дорожный коллапс образовался после ограничения движения по нечетной стороне проспекта Ленина, связанного с ремонтом трамвайных путей на площади Октября. Чтобы уменьшить количество заторовых ситуаций, власти Барнаула приняли решение перенастроить светофоры на проблемных дорожных участках до 31 мая – дня окончания реновации.
10:03:45 14-05-2025
Смысл занимать целую полосу под трамвай, если они ходят по 5штук в час со скоростью похоронного кортеджа ?
10:12:53 14-05-2025
Все, у кого четные госномера пусть едут по Калинина, а с нечетными по Ленина.
10:16:57 14-05-2025
Гость (10:12:53 14-05-2025) Все, у кого четные госномера пусть едут по Калинина, а с неч... блондинкам сами будете объяснять?
10:19:43 14-05-2025
Гость (10:12:53 14-05-2025) Все, у кого четные госномера пусть едут по Калинина, а с неч... По форме черепа когда начнём жителей сегрегировать?
10:52:30 14-05-2025
Кхм... (10:19:43 14-05-2025) По форме черепа когда начнём жителей сегрегировать?... В смысле когда? Вам штамп в поликлинике разве не поставили?
10:20:05 14-05-2025
Гость (10:12:53 14-05-2025) Все, у кого четные госномера пусть едут по Калинина, а с неч... кстати, я заметил что у нас много госномеров заканчивающихся на 22. им на Калинина?
10:28:28 14-05-2025
не не так надо - надо по придомовым территориям обьезжать либо через тюрьму
11:35:35 14-05-2025
А власти продолжают контролировать ситуацию...
12:00:41 14-05-2025
Что там можно ремонтировать 3 недели?? Работы максимум на 5 дней!!
14:46:44 14-05-2025
Гость (12:00:41 14-05-2025) Что там можно ремонтировать 3 недели?? Работы максимум на 5 ... Вы не понимаете, это другое.