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В Барнауле временно изменят работу светофоров для борьбы с пробками

Нововведения связаны с ремонтом трамвайных путей на площади Октября

14 мая 2025, 07:53, ИА Амител

Светофор / Фото: amjad saleh / unsplash.com
Светофор / Фото: amjad saleh / unsplash.com

В Барнауле некоторые светофоры перенастроят в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на площади Октября. Об этом сообщили в администрации города.

С 14 мая до дня окончания ремонтных работ (31 мая) нововведения будут распространяться на утренние часы пик (с 06:00 до 10:00) и затрагивать следующие участки:

  • пересечение проспекта Ленина с улицей Пионеров; 
  • пересечение проспекта Ленина с улицей Профинтерна;
  • пересечение проспекта Строителей с улицей Деповской;
  • проспект Строителей, 16 (КДМ).

Кроме того, на пересечении проспекта Строителей с проспектом Ленина МБУ "Барнаулгорсвет" запланировал установку дополнительной правоповоротной секции светофора, которая будет работать в режиме постоянного горения.

"Указанные меры позволят увеличить пропускную способность перекрестков, расположенных в непосредственной близости от зоны проведения ремонтных работ, а также перераспределить транспортные потоки по наиболее загруженным направлениям и уменьшить транспортные задержки", – подчеркнули в ведомстве.

Специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту продолжают мониторинг за транспортной ситуацией. По его результатам в режимы работы светофоров будут вносить изменения.

Напомним, утром 13 мая на проспекте Ленина образовались заторы по четной и нечетной сторонам, каждый протяженностью более километра. Также проблемы с движением возникли на проспектах Калинина и Строителей, улице Профинтерна.

Работы на площади Октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Барнаул светофоры

Комментарии 5

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Жора

08:48:50 14-05-2025

Слава МБУ"БАРНАУЛ ГОРСОВЕТ" ! самое мбу в мире!

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Musik

09:07:50 14-05-2025

Жора (08:48:50 14-05-2025) Слава МБУ"БАРНАУЛ ГОРСОВЕТ" ! самое мбу в мире!... а у этого героического Славы, который нас спас, есть фамилия?
м.б. Паровозов?

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Гость

09:04:32 14-05-2025

Перед смертью не надышишься. Шутка))))))

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Гость

09:24:01 14-05-2025

А до коллапса нельзя было предусмотреть и сразу перенастроить?

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Russkiy

11:30:30 14-05-2025

Самое главное в борьбе с пробками это настроить светофоры. А дороги широкие и парковки, чтобы на дорогах не парковались это лишнее... ))

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