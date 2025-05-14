В Барнауле временно изменят работу светофоров для борьбы с пробками

Нововведения связаны с ремонтом трамвайных путей на площади Октября

14 мая 2025, 07:53, ИА Амител

Светофор / Фото: amjad saleh / unsplash.com

В Барнауле некоторые светофоры перенастроят в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на площади Октября. Об этом сообщили в администрации города.

С 14 мая до дня окончания ремонтных работ (31 мая) нововведения будут распространяться на утренние часы пик (с 06:00 до 10:00) и затрагивать следующие участки:

пересечение проспекта Ленина с улицей Пионеров;

пересечение проспекта Ленина с улицей Профинтерна;

пересечение проспекта Строителей с улицей Деповской;

проспект Строителей, 16 (КДМ).

Кроме того, на пересечении проспекта Строителей с проспектом Ленина МБУ "Барнаулгорсвет" запланировал установку дополнительной правоповоротной секции светофора, которая будет работать в режиме постоянного горения.

"Указанные меры позволят увеличить пропускную способность перекрестков, расположенных в непосредственной близости от зоны проведения ремонтных работ, а также перераспределить транспортные потоки по наиболее загруженным направлениям и уменьшить транспортные задержки", – подчеркнули в ведомстве.

Специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту продолжают мониторинг за транспортной ситуацией. По его результатам в режимы работы светофоров будут вносить изменения.

Напомним, утром 13 мая на проспекте Ленина образовались заторы по четной и нечетной сторонам, каждый протяженностью более километра. Также проблемы с движением возникли на проспектах Калинина и Строителей, улице Профинтерна.