В Барнауле временно изменят работу светофоров для борьбы с пробками
Нововведения связаны с ремонтом трамвайных путей на площади Октября
14 мая 2025, 07:53, ИА Амител
В Барнауле некоторые светофоры перенастроят в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на площади Октября. Об этом сообщили в администрации города.
С 14 мая до дня окончания ремонтных работ (31 мая) нововведения будут распространяться на утренние часы пик (с 06:00 до 10:00) и затрагивать следующие участки:
- пересечение проспекта Ленина с улицей Пионеров;
- пересечение проспекта Ленина с улицей Профинтерна;
- пересечение проспекта Строителей с улицей Деповской;
- проспект Строителей, 16 (КДМ).
Кроме того, на пересечении проспекта Строителей с проспектом Ленина МБУ "Барнаулгорсвет" запланировал установку дополнительной правоповоротной секции светофора, которая будет работать в режиме постоянного горения.
"Указанные меры позволят увеличить пропускную способность перекрестков, расположенных в непосредственной близости от зоны проведения ремонтных работ, а также перераспределить транспортные потоки по наиболее загруженным направлениям и уменьшить транспортные задержки", – подчеркнули в ведомстве.
Специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту продолжают мониторинг за транспортной ситуацией. По его результатам в режимы работы светофоров будут вносить изменения.
Напомним, утром 13 мая на проспекте Ленина образовались заторы по четной и нечетной сторонам, каждый протяженностью более километра. Также проблемы с движением возникли на проспектах Калинина и Строителей, улице Профинтерна.
08:48:50 14-05-2025
Слава МБУ"БАРНАУЛ ГОРСОВЕТ" ! самое мбу в мире!
09:07:50 14-05-2025
Жора (08:48:50 14-05-2025) Слава МБУ"БАРНАУЛ ГОРСОВЕТ" ! самое мбу в мире!... а у этого героического Славы, который нас спас, есть фамилия?
м.б. Паровозов?
09:04:32 14-05-2025
Перед смертью не надышишься. Шутка))))))
09:24:01 14-05-2025
А до коллапса нельзя было предусмотреть и сразу перенастроить?
11:30:30 14-05-2025
Самое главное в борьбе с пробками это настроить светофоры. А дороги широкие и парковки, чтобы на дорогах не парковались это лишнее... ))