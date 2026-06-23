Жители Барнаула зажгли сотни свечей в знак скорби о погибших участниках ВОВ
22 июня в городе прошла акция "Свеча памяти"
23 июня 2026, 06:59, ИА Амител
22 июня в Барнауле состоялась акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби, сообщает amic.ru. Эта дата навсегда вошла в историю страны как символ начала тяжелейших испытаний.
Традиционно главным местом проведения памятных мероприятий в Барнауле становится Мемориал Славы. Одна из ключевых акций — общероссийская "Свеча памяти", призванная сохранить в сердцах потомков память о мужестве и героизме поколения победителей.
В ней ежегодно участвуют представители органов власти, силовых структур и общественных организаций, ветераны и обычные жители краевой столицы. Люди приходили к мемориалу, чтобы почтить память погибших и возложить цветы в знак благодарности и вечной памяти.
Напомним, каждый год в День памяти и скорби по всей России проходят памятные мероприятия. В этот день государственные флаги приспускаются в знак траура, а граждане отдают дань уважения всем, кто погиб на фронтах, самоотверженно трудился в тылу и приближал Победу.
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