Жители Барнаула зажгли сотни свечей в знак скорби о погибших участниках ВОВ

22 июня в городе прошла акция "Свеча памяти"

23 июня 2026, 06:59, ИА Амител

Акция "свеча памяти" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

22 июня в Барнауле состоялась акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби, сообщает amic.ru. Эта дата навсегда вошла в историю страны как символ начала тяжелейших испытаний.

Акция "свеча памяти" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Традиционно главным местом проведения памятных мероприятий в Барнауле становится Мемориал Славы. Одна из ключевых акций — общероссийская "Свеча памяти", призванная сохранить в сердцах потомков память о мужестве и героизме поколения победителей.

В ней ежегодно участвуют представители органов власти, силовых структур и общественных организаций, ветераны и обычные жители краевой столицы. Люди приходили к мемориалу, чтобы почтить память погибших и возложить цветы в знак благодарности и вечной памяти.

Напомним, каждый год в День памяти и скорби по всей России проходят памятные мероприятия. В этот день государственные флаги приспускаются в знак траура, а граждане отдают дань уважения всем, кто погиб на фронтах, самоотверженно трудился в тылу и приближал Победу.