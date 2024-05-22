Жительница Барнаула лишилась 300 тысяч рублей в надежде продать матрас
Правоохранители возбудили уголовное дело
22 мая 2024, 10:45, ИА Амител
В Барнауле 62-летняя женщина лишилась более 300 тысяч рублей при попытке продать матрас, сообщили в МВД Алтайского края.
Потерпевшая рассказала, что разместила в интернете объявление и спустя некоторое время ей позвонил некий Андрей. Мужчина попросил горожанку включить видеосвязь с демонстрацией экрана на телефоне, чтобы он разглядел товар.
Женщина следовала инструкциям и заметила, что на ее телефон приходят SMS-уведомления, но значения этому не придала и продолжила общаться с покупателем.
Только после беседы она обнаружила, что кто-то вошел в ее банковское приложение и перевел более 300 тысяч рублей на другие счета. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета в крупном размере.
10:50:15 22-05-2024
на самом деле вычислить легко
на ее номер звонки все в течении этого отрезка времени и затем выясняется с какого телефона делались на ее телефон звонки и далее арестовывается вор
10:54:19 22-05-2024
Гость (10:50:15 22-05-2024) на самом деле вычислить легкона ее номер звонки все в те... Ага, а звонили на вацап с тайского номера)
Легко вычислить, конечно.
Про подмену и кражу номеров в принципе не слышали похоже.
11:04:55 22-05-2024
Гость (10:54:19 22-05-2024) Ага, а звонили на вацап с тайского номера)Легко вычислит... согласен система сотовой связи не совершенна
и пока все дырки эти там не закрыть так и будут подменивать и грабить или что еще хуже - диверсиями и шпионажем заниматься
12:24:49 22-05-2024
Гость (11:04:55 22-05-2024) согласен система сотовой связи не совершеннаи пока все д... Это не в системе сотовой связи дырки. Это в чьей-то голове дырки. Знаний по безопасности нет, а банковское приложение есть, в котором деньги улетают одним нажатием. Ходила бы на почту платить коммунальные, и деньги не потеряла бы.
11:28:20 22-05-2024
мутно все. как он увидел смс которые приходили на телефон?