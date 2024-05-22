Жительница Барнаула лишилась 300 тысяч рублей в надежде продать матрас

Правоохранители возбудили уголовное дело

22 мая 2024, 10:45, ИА Амител

Матрас на кровати / Фото: unsplash.com

В Барнауле 62-летняя женщина лишилась более 300 тысяч рублей при попытке продать матрас, сообщили в МВД Алтайского края.

Потерпевшая рассказала, что разместила в интернете объявление и спустя некоторое время ей позвонил некий Андрей. Мужчина попросил горожанку включить видеосвязь с демонстрацией экрана на телефоне, чтобы он разглядел товар.

Женщина следовала инструкциям и заметила, что на ее телефон приходят SMS-уведомления, но значения этому не придала и продолжила общаться с покупателем.

Только после беседы она обнаружила, что кто-то вошел в ее банковское приложение и перевел более 300 тысяч рублей на другие счета. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета в крупном размере.