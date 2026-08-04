Жительницы Барнаула подрались из-за газона и встретились в суде

Суд признал обеих женщин виновными и назначил каждой административный штраф

04 августа 2026, 09:46, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Обычный дорожный эпизод в Барнауле перерос в конфликт с рукоприкладством. Две местные жительницы подрались после того, как мужчина случайно наступил на соседский газон. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, мужчина ехал на автомобиле, когда перед машиной неожиданно выбежала собака. Чтобы убедиться, что животное не попало под колеса, водитель остановился, вышел из автомобиля и сделал несколько шагов по расположенному рядом газону.

Это возмутило хозяйку участка. Женщина пришла к соседям выяснять отношения, однако словесная перепалка быстро переросла в драку с супругой водителя.

«После инцидента в отношении обеих участниц конфликта составили административные протоколы по статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои")», — отметили в ведомстве.

По итогам разбирательства суд признал обеих женщин виновными и назначил каждой административный штраф в размере пяти тысяч рублей.