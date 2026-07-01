Звонок с именем. "МегаФон" открыл частным клиентам подпись для исходящих вызовов

Ранее услуга была доступна лишь бизнесу

01 июля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGt22AV

Пара. Смартфон / Фото: пресс-служба "МегаФона"

Телефонный звонок с незнакомого номера часто остается без ответа. Люди зачастую не доверяют анонимным вызовам. "МегаФон" решает эту проблему — теперь любой абонент может добавить к своим исходящим звонкам подпись. На экране собеседника высветится имя. Раньше функция "Подпись номера" была доступна только бизнесу. Рассказываем, как она работает и сколько стоит.

Почему это важно?

Анонимные номера многие привыкли игнорировать. Статистика "МегаФона" подтверждает: от 30 до 75% вызовов с незнакомых номеров остаются без ответа. При этом 92% опрошенных россиян положительно оценили маркировку входящих вызовов от юридических лиц — она помогает принять решение, отвечать или нет.

Как это работает?

Схема простая: на экране принимающего вызов появляется визитка с именем абонента. Система автоматически берет данные из договора — фамилию, имя и отчество. Если контакт уже сохранен в телефонной книге, телефон покажет привычное имя.

Как подключить и сколько стоит?

Подключить услугу можно в личном кабинете или мобильном приложении в разделе "Управление звонками". Стоимость — три рубля в день, независимо от количества вызовов.

Сейчас подпись работает при звонках внутри сети "МегаФона". В ближайшее время технологию масштабируют и на других операторов. Большинство современных смартфонов с поддержкой VoLTE ("ВоЭлТиИ") корректно отображают такую информацию.

«Голосовой спам и массовые обзвоны серьезно подорвали доверие людей к телефонным звонкам. Эта проблема уже вышла на уровень государственного внимания, и сегодня регуляторы последовательно формируют правила для возвращения прозрачности телефонной коммуникации. Мы в "МегаФоне" поддерживаем этот тренд и стремимся вернуть абонентам главное преимущество такого общения — живой, доверительный контакт, возможность услышать, а не прочитать текстом», — пояснил коммерческий директор "МегаФона" Дмитрий Рудских.По его словам, когда на экране высвечивается имя, звонок сразу становится понятным и безопасным. Человек перестает воспринимать его как угрозу. Это шаг к новой культуре телефонного общения.

Функция особенно полезна тем, кто использует личный номер для работы: предпринимателям, фрилансерам, мастерам выездного сервиса. Подпись помогает быстрее установить контакт и избежать лишних перезвонов. Актуальна она и для тех, кто недавно сменил номер, — пока абонент не попал в записную книжку, его вызовы часто игнорируют. А для тех, кто развивает личный бренд, опция становится еще одним инструментом узнаваемости.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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