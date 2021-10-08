"КовиВак", "ЭпиВак" и два "Спутника". Какую вакцину от ковида выбрать и чем они отличаются

Темпы вакцинации от коронавируса в Алтайском крае, как и во всей стране, сильно замедлились. Причины специалисты называют разные. В Кремле, например, уверены, что люди не хотят прививаться "из-за плохой разъяснительной работы". Между тем в российские регионы заходит уже четвёртая волна пандемии. И на Алтай тоже. С середины сентября в крае значительно выросли и заболеваемость, и количество тяжёлых больных, и смертность. Медики в один голос твердят, что предотвратить новые волны может только массовая вакцинация.

В регион тем временем поставляют уже четыре отечественные вакцины. А скоро (в крайздраве надеются, что совсем скоро) на Алтай поступит и пятый, особенный препарат. Чтобы вам было проще сориентироваться в этом многообразии, amic.ru взял часть разъяснительной работы на себя. Рассказываем, чем российские вакцины отличаются друг от друга, какая из них лучше и есть ли выбор у жителей Алтайского края.

1 Сколько вакцин от коронавируса есть в России? На данный момент – четыре. Основными из них принято считать три – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все они двухкомпонентные (то есть для выработки иммунитета нужно два укола). Все препараты одобрили в Минздраве России и уже не первый месяц поставляют в регионы страны. Медики уверяют, что каждая вакцина доказала свою эффективность и безопасность. Хотя разработаны они по абсолютно разным технологиям. Четвёртая вакцина – "Спутник Лайт", который начали массово производить летом 2021 года. Это альтернативная версия обычного "Спутника". Но в институте имени Гамалеи (разработчики препарата) зарегистрировали его как отдельную вакцину. Здесь нужен всего один укол.

2 "Спутник V" "Спутник" (медицинское название "ГамКовидВак") – это первая российская вакцина от коронавируса. Зарегистрировали её 11 августа 2020-го. А с осени того же года препарат успешно запустили в массовое производство и стали прививать им население. Не хочется и не колется. Мифы о "Спутнике V", которые останавливают нас от вакцинации Что известно и что осталось непонятным о первой вакцине от коронавируса "Спутник V" – векторная аденовирусная вакцина. Её сделали по технологии, которая уже больше двадцати лет используется по всему миру. Учёные взяли два давно известных вируса – ad26 и ad5 (они вызывают обычную простуду), обезвредили их и превратили в пустую оболочку. Внутрь зашифровали ген S-белка коронавируса. По-другому его называют белок-шип, с помощью которого COVID-19 проникает в организм. К нему у нас и вырабатывается иммунитет после прививки. Самого вируса в вакцине нет. Препарат разделили на два компонента: с оболочкой ad5 и с оболочкой ad26. Поэтому и укола делается два: с промежутком в 21 день. По мнению учёных, так в организме вырабатывается больше антител.

3 "Спутник Лайт" По сути, это просто первый компонент обычного "ГамКовидВак". С началом массовой вакцинации "Спутником V" у разработчиков появилось ещё больше возможностей его изучить. Они выяснили, что первая прививка достаточно эффективна (примерно 79%) и сама по себе. Учёные решили, что "облегчённый" вариант отлично подошёл бы для ревакцинации или тем, кто уже переболел. Мол, тем, у кого уже есть иммунитет, хватит одного укола "Спутника", чтобы "обновить" титр антител.

4 "ЭпиВакКорона" Это вторая отечественная вакцина от коронавируса. Препарат разработали в новосибирском научном центре "Вектор". Создавали его одновременно со "Спутником", но зарегистрировали немного позже. "ЭпиВакКорона" – полностью синтезированная пептидная вакцина. Никаких уже существующих вирусов создатели за основу брать не стали. Они сами изготовили пептидные антигены, которые в точности копируют фрагменты S-белка ковида. К ним в организме и вырабатывается иммунитет после прививки. Как и "Спутник", "ЭпиВакКорону" ставят дважды – с интервалом от 14 до 21 дня. Но компоненты ничем друг от друга не отличаются: вам дважды вводят один и тот же препарат. Синтетические вакцины уже давно изготавливают по всему миру. В народе их считают самыми безопасными, поскольку в составе нет никаких биологических агентов. Синтетические вакцины уже давно изготавливают по всему миру. В народе их считают самыми безопасными, поскольку в составе нет никаких биологических агентов.

5 "КовиВак" Третий препарат сделали в московском научном центре РАН имени Чумакова. "КовиВак" – инактивированная вакцина, в основе которой полноценная частица COVID-19. Только "мёртвая". Учёные ослабляют (убивают) вирус настолько, что он не может размножаться. А иммунитет при этом вырабатывается так же, как если бы человек "подхватил" настоящую инфекцию. Медики уверены, что заболеть от такой прививки невозможно. Это подтверждает и многолетняя история медицины. "КовиВак" создали по одной из самых старых технологий, которую во всём мире применяют уже десятки лет. Например, по ней до сих пор делают некоторые вакцины от гриппа. Как и другие отечественные вакцины, "КовиВак" нужно ставить дважды. Интервал – две недели.

6 Какая из вакцин от ковида лучше? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Хотя бы потому, что объективные данные об эффективности пока есть только по "Спутнику". Ещё зимой 2021 года разработчики опубликовали в авторитетном международном журнале The Lancet предварительные результаты третьей фазы испытаний. Эффективность, по данным учёных, составила 91,6%. И никто не заставит. Кому положен медотвод от прививки от ковида и как его оформить? Просто кричать о том, что вакцину вам ставить нельзя, недостаточно Но сотрудники института Гамалеи обратили внимание на то, что антитела к коронавирусу выработались у подавляющего большинства испытуемых. Позднее это подтвердили и исследования зарубежных учёных. С официальной эффективностью "ЭпиВакКороны" и "КовиВака" пока всё не до конца понятно. Учёные из "Вектора" летом опубликовали промежуточные итоги третьей фазы. Из них следует, что эффективность составила 79%. Создатели "КовиВака", в свою очередь, заявили о 85%-ной эффективности. Для справедливости отметим, что эти показатели сопоставимы с данными о большинстве западных вакцин. В народе же предпочтения периодически менялись. Ещё до запуска "ЭпиВакКороны" многие верили, что вакцина будет самой эффективной. Затем популярность завоевал "КовиВак". В Москве и Санкт-Петербурге люди в очередь выстраивались за прививкой от института Чумакова. А сейчас, похоже, большинство сходится во мнении, что самый надёжный вариант – "Спутник". В Минздраве России при этом настаивают, что все российские вакцины достаточно эффективны, чтобы обезопасить человека от тяжёлых последствий ковида. В ведомстве считают, что сравнивать препараты между собой и выявлять лучший нет смысла. Главное – привиться. Так же считает и Владимир Путин. По его мнению, все отечественные препараты безопасны и хорошо работают. Хотя сам глава государства привился "Спутником V".

7 Какая прививка дольше работает? И на этот вопрос пока никто вам не ответит. Чтобы это выяснить, нужны по-настоящему долгосрочные исследования. А пока медики и учёные могут лишь предполагать. Например, "Спутник V", по мнению самых пессимистично настроенных иммунологов, защищает всего на шесть месяцев. Но сами разработчики считают, что иммунитет после прививки может сохраняться до двух лет. После вакцинации "КовиВаком" антитела могут жить от 12 месяцев до 5 лет, уверены разработчики. А для "ЭпиВакКороны" её создатели сразу указали рекомендуемый срок ревакцинации (когда нужно снова идти на прививку) – один год. Чтобы никаких расхождений не было, летом 2021 года федеральный Минздрав выпустил общий для всех препаратов порядок ревакцинации. Пока заболеваемость не снизится, медики рекомендуют всем россиянам повторно ставить прививку каждые полгода. Какой препарат вы выберите, значения не имеет.

8 А противопоказания и "побочки" у прививок отличаются? Да, но очень незначительно. Например, в инструкциях к "Спутнику" и "КовиВаку" перечислены следующие побочные эффекты: повышенная температура;

"гриппоподобная" слабость;

головная боль;

боль и неприятные ощущения в месте укола. Можно ли заболеть после прививки от коронавируса и что тогда делать? Виновата ли вакцина, если вы заболели после укола? Меньше всего "побочек" у "ЭпиВакКороны". В инструкции разработчики указали только повышение температуры (не больше 38,5 градуса) и боль в месте укола. Противопоказания у российских вакцин тоже очень похожи. Основные из них: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

тяжёлые аллергические реакции в прошлом;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию откладывают, прививку можно ставить только через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

тяжёлые осложнения после ввода первого компонента (в этом случае второй компонент не вводится);

беременность и период грудного вскармливания. При этом у "ЭпиВакКороны" противопоказаний чуть больше. Например, прививку нельзя ставить людям с первичным иммунодефицитом и раковым больным даже в состоянии ремиссии.

9 И как тогда выбрать вакцину от коронавируса? Как и сама вакцинация, это личный выбор каждого. Главное – подробно изучить противопоказания к каждому препарату и, если необходимо, проконсультироваться с врачом. В остальном вы вольны сами решать, чем привиться.

10 А в Алтайском крае есть выбор прививок? Или только "Спутником" прививают? Выбор есть, уверяют в региональном Минздраве – можно привиться любой из четырёх вакцин. На начало октября в регионе нет дефицита ни одной вакцины от коронавируса, рассказал 4 октября глава крайздрава Дмитрий Попов. По его словам, ведомство оперативно отслеживает, в каких медучреждениях препарат подходит к концу и направляет туда новую партию. "Спутник Лайт" на Алтае тоже есть, подчеркнул Попов.

11 Ревакцинироваться можно только "Спутником Лайт"? Нет. Для повторной вакцинации подойдёт абсолютно любой отечественный препарат. Например, если вы привились "Спутником" и вам не понравилось (уж не знаем почему), через полгода вы можете спокойно вакцинироваться "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком". Пусть для ревакцинации и выпустили "Спутник Лайт", окончательный выбор всё равно остаётся за вами.