"КовиВак", "ЭпиВак" и два "Спутника". Какую вакцину от ковида выбрать и чем они отличаются

Темпы вакцинации от коронавируса в Алтайском крае, как и во всей стране, сильно замедлились. Причины специалисты называют разные. В Кремле, например, уверены, что люди не хотят прививаться "из-за плохой разъяснительной работы". Между тем в российские регионы заходит уже четвёртая волна пандемии. И на Алтай тоже. С середины сентября в крае значительно выросли и заболеваемость, и количество тяжёлых больных, и смертность. Медики в один голос твердят, что предотвратить новые волны может только массовая вакцинация.
В регион тем временем поставляют уже четыре отечественные вакцины. А скоро (в крайздраве надеются, что совсем скоро) на Алтай поступит и пятый, особенный препарат. Чтобы вам было проще сориентироваться в этом многообразии, amic.ru взял часть разъяснительной работы на себя. Рассказываем, чем российские вакцины отличаются друг от друга, какая из них лучше и есть ли выбор у жителей Алтайского края.
На данный момент – четыре. Основными из них принято считать три – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все они двухкомпонентные (то есть для выработки иммунитета нужно два укола). Все препараты одобрили в Минздраве России и уже не первый месяц поставляют в регионы страны. Медики уверяют, что каждая вакцина доказала свою эффективность и безопасность. Хотя разработаны они по абсолютно разным технологиям.
Четвёртая вакцина – "Спутник Лайт", который начали массово производить летом 2021 года. Это альтернативная версия обычного "Спутника". Но в институте имени Гамалеи (разработчики препарата) зарегистрировали его как отдельную вакцину. Здесь нужен всего один укол.
"Спутник" (медицинское название "ГамКовидВак") – это первая российская вакцина от коронавируса. Зарегистрировали её 11 августа 2020-го. А с осени того же года препарат успешно запустили в массовое производство и стали прививать им население.
"Спутник V" – векторная аденовирусная вакцина. Её сделали по технологии, которая уже больше двадцати лет используется по всему миру. Учёные взяли два давно известных вируса – ad26 и ad5 (они вызывают обычную простуду), обезвредили их и превратили в пустую оболочку. Внутрь зашифровали ген S-белка коронавируса. По-другому его называют белок-шип, с помощью которого COVID-19 проникает в организм. К нему у нас и вырабатывается иммунитет после прививки. Самого вируса в вакцине нет.
Препарат разделили на два компонента: с оболочкой ad5 и с оболочкой ad26. Поэтому и укола делается два: с промежутком в 21 день. По мнению учёных, так в организме вырабатывается больше антител.
По сути, это просто первый компонент обычного "ГамКовидВак". С началом массовой вакцинации "Спутником V" у разработчиков появилось ещё больше возможностей его изучить. Они выяснили, что первая прививка достаточно эффективна (примерно 79%) и сама по себе. Учёные решили, что "облегчённый" вариант отлично подошёл бы для ревакцинации или тем, кто уже переболел. Мол, тем, у кого уже есть иммунитет, хватит одного укола "Спутника", чтобы "обновить" титр антител.
Это вторая отечественная вакцина от коронавируса. Препарат разработали в новосибирском научном центре "Вектор". Создавали его одновременно со "Спутником", но зарегистрировали немного позже.
"ЭпиВакКорона" – полностью синтезированная пептидная вакцина. Никаких уже существующих вирусов создатели за основу брать не стали. Они сами изготовили пептидные антигены, которые в точности копируют фрагменты S-белка ковида. К ним в организме и вырабатывается иммунитет после прививки.
Как и "Спутник", "ЭпиВакКорону" ставят дважды – с интервалом от 14 до 21 дня. Но компоненты ничем друг от друга не отличаются: вам дважды вводят один и тот же препарат.Синтетические вакцины уже давно изготавливают по всему миру. В народе их считают самыми безопасными, поскольку в составе нет никаких биологических агентов.
Третий препарат сделали в московском научном центре РАН имени Чумакова. "КовиВак" – инактивированная вакцина, в основе которой полноценная частица COVID-19. Только "мёртвая". Учёные ослабляют (убивают) вирус настолько, что он не может размножаться. А иммунитет при этом вырабатывается так же, как если бы человек "подхватил" настоящую инфекцию. Медики уверены, что заболеть от такой прививки невозможно.
Это подтверждает и многолетняя история медицины. "КовиВак" создали по одной из самых старых технологий, которую во всём мире применяют уже десятки лет. Например, по ней до сих пор делают некоторые вакцины от гриппа.
Как и другие отечественные вакцины, "КовиВак" нужно ставить дважды. Интервал – две недели.
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Хотя бы потому, что объективные данные об эффективности пока есть только по "Спутнику". Ещё зимой 2021 года разработчики опубликовали в авторитетном международном журнале The Lancet предварительные результаты третьей фазы испытаний. Эффективность, по данным учёных, составила 91,6%.
Но сотрудники института Гамалеи обратили внимание на то, что антитела к коронавирусу выработались у подавляющего большинства испытуемых. Позднее это подтвердили и исследования зарубежных учёных.
С официальной эффективностью "ЭпиВакКороны" и "КовиВака" пока всё не до конца понятно. Учёные из "Вектора" летом опубликовали промежуточные итоги третьей фазы. Из них следует, что эффективность составила 79%. Создатели "КовиВака", в свою очередь, заявили о 85%-ной эффективности. Для справедливости отметим, что эти показатели сопоставимы с данными о большинстве западных вакцин.
В народе же предпочтения периодически менялись. Ещё до запуска "ЭпиВакКороны" многие верили, что вакцина будет самой эффективной. Затем популярность завоевал "КовиВак". В Москве и Санкт-Петербурге люди в очередь выстраивались за прививкой от института Чумакова. А сейчас, похоже, большинство сходится во мнении, что самый надёжный вариант – "Спутник".
В Минздраве России при этом настаивают, что все российские вакцины достаточно эффективны, чтобы обезопасить человека от тяжёлых последствий ковида. В ведомстве считают, что сравнивать препараты между собой и выявлять лучший нет смысла. Главное – привиться.
Так же считает и Владимир Путин. По его мнению, все отечественные препараты безопасны и хорошо работают. Хотя сам глава государства привился "Спутником V".
И на этот вопрос пока никто вам не ответит. Чтобы это выяснить, нужны по-настоящему долгосрочные исследования. А пока медики и учёные могут лишь предполагать. Например, "Спутник V", по мнению самых пессимистично настроенных иммунологов, защищает всего на шесть месяцев. Но сами разработчики считают, что иммунитет после прививки может сохраняться до двух лет.
После вакцинации "КовиВаком" антитела могут жить от 12 месяцев до 5 лет, уверены разработчики. А для "ЭпиВакКороны" её создатели сразу указали рекомендуемый срок ревакцинации (когда нужно снова идти на прививку) – один год.
Чтобы никаких расхождений не было, летом 2021 года федеральный Минздрав выпустил общий для всех препаратов порядок ревакцинации. Пока заболеваемость не снизится, медики рекомендуют всем россиянам повторно ставить прививку каждые полгода. Какой препарат вы выберите, значения не имеет.
Да, но очень незначительно. Например, в инструкциях к "Спутнику" и "КовиВаку" перечислены следующие побочные эффекты:
- повышенная температура;
- "гриппоподобная" слабость;
- головная боль;
- боль и неприятные ощущения в месте укола.
Меньше всего "побочек" у "ЭпиВакКороны". В инструкции разработчики указали только повышение температуры (не больше 38,5 градуса) и боль в месте укола.
Противопоказания у российских вакцин тоже очень похожи. Основные из них:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжёлые аллергические реакции в прошлом;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию откладывают, прививку можно ставить только через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
- тяжёлые осложнения после ввода первого компонента (в этом случае второй компонент не вводится);
- беременность и период грудного вскармливания.
При этом у "ЭпиВакКороны" противопоказаний чуть больше. Например, прививку нельзя ставить людям с первичным иммунодефицитом и раковым больным даже в состоянии ремиссии.
Как и сама вакцинация, это личный выбор каждого. Главное – подробно изучить противопоказания к каждому препарату и, если необходимо, проконсультироваться с врачом. В остальном вы вольны сами решать, чем привиться.
Выбор есть, уверяют в региональном Минздраве – можно привиться любой из четырёх вакцин. На начало октября в регионе нет дефицита ни одной вакцины от коронавируса, рассказал 4 октября глава крайздрава Дмитрий Попов. По его словам, ведомство оперативно отслеживает, в каких медучреждениях препарат подходит к концу и направляет туда новую партию.
"Спутник Лайт" на Алтае тоже есть, подчеркнул Попов.
Нет. Для повторной вакцинации подойдёт абсолютно любой отечественный препарат. Например, если вы привились "Спутником" и вам не понравилось (уж не знаем почему), через полгода вы можете спокойно вакцинироваться "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком".
Пусть для ревакцинации и выпустили "Спутник Лайт", окончательный выбор всё равно остаётся за вами.
Нет. Для подростков (от 12 до 17 лет) разработчики "Спутника" готовят отдельную версию вакцины с уменьшенной концентрацией. Но её пока не зарегистрировали и не запустили в массовое производство. Прививка будет называться "ГамКовидВак-М".
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов при этом подчеркнул, что в регионе очень ждут новый препарат и готовы начать вакцинацию детей.
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Комментарии
Не слышал, чтобы кто-то мог выбирать этот шмурдяк или другой. Что есть в поликлинике, то и колят
Не слышал, чтобы кто-то мог выбирать этот шмурдяк или другой. Что есть в поликлинике, то и колят
Я выбирал по весне - поставил себе шмурдяк от Вектора.
Какая из вакцин от ковида лучше?
Какая прививка дольше работает?
Да лишь бы работали, а не просто витаминка
Что в России делают хорошо? Автомобили, одежду, электронику, а может лекарства? Зайдите в аптеку и посмотрите, там 90% лекарств импортные. Вот и делайте вывод, а может ли в России производится качественная вакцина?
какую выбрать? лучше воздержусь, не могу определиться -такой богатый выбор
А зачем? У нас всё хорошо. Набитые до отказа автобусы тому свидетельство. Или свидетельство геноцида. Выбирайте.
В Геомаркете был выбор, при входе спрашивали от предпочтении.
8.10.2021 07:21
- гость -
Может. Но вам, как я понимаю, главное прокукарекать.
8.10.2021 07:21
- гость -
Может. Так как вирус это биологическое оружие. А оружие и средства защиты от оружия у нас как минимум с 1945 года делают на мировом уровне. Толчком к этому послужила страшная война и взятие в обработку немецких ученых
8.10.2021 09:49
- гость - это если бы власть не была захвачена, тогда можно поверить в то, что ЗА народ борются. А пока судя по всем действиям - только генноцид народа. дабы без выстрелов захватить богатые ресурсы страны.
8.10.2021 08:21
гость
Действительно, вам лучше не вакцинроваться.
Не стоит вмешиваться в замысел природы, по естественному отбору.
Особи которые не достаточно развиваются и не могут адаптироваться к окружаещему миру должны умирать.
Это увы суровый закон жизни.
Раньше огня дьявольского боялись и от холода умирали.
Теперь вакцин.
Уверен ещё и вышки 5G на вас оказывают негативное влияние.
8.10.2021 07:21
- гость -
Что в России делают хорошо? Автомобили, одежду, электронику, а может лекарства? Зайдите в аптеку и посмотрите, там 90% лекарств импортные. Вот и делайте вывод, а может ли в России производится качественная вакцина?
Зачем врете так нагло. Наше производство специально разрушили при ЕБНе, чтобы устранить конкурента и получить новый рынок сбыта. Поэтому своих лекарств мало.
А вот разработки вакцин у нас старые и самые эффективные благодаря исследованиям в ссср проводимым. Первые вакцинации ещё при Екатерине 2 делали.
8.10.2021 10:01
krash
Власть может и не бороться за народ. Просто любая эпидемия - угроза любой власти как таковой. Например, Лукашенко забил на Ковид, как итог - чуть не слетел с трона в августе 2020
8.10.2021 10:01
krash
Если власть захвачена у кого она ресурсы может захватить??
А вакцина как я понял это инструмент захвата?
Употребляет что-то?
06:59, Шмурдяк, привет) Рано ты начинаешь петь в комментариях) прямо первым сегодня поднялся) а за вчерашний прогул тебе выговор с занесением в грудную клетку)
Люди, вы к некоему Крашу не обращайтесь, он невменяемый, ибо башкой неоднократно в детстве уроненный.
А почему ни слова, что все вакцины в стадии испытаний? И хватит отмахиваться журналом "Ланцет".
Ну у наших хоть на шмурдяк есть возможность ссылаться.
Наши хоть шмурдяе себе придумали. Типа дайте нам за морскую и мы уколемся.
А вот заграничным собратьям тяжелее. Им приходиться про тотальный контроль и сатану задвигать.
Да для вас не существует адекватных аргументов.
В Европе и Америке где колят, то во что вы верите.
Тысячи таких-же как вы выдумывают кучу других поводов, чтоб возмущаться и искать заговор.
Сатана вакцину выдумал, рептилойды или просто мировое правительство с целью тотального контроля.
8.10.2021 10:21
- гость -
У Спутника 3 фаза, у ЭпиВакКороны третья. В Москве планируют Пфайзером и чем-то еще прививать, велкам)
8.10.2021 10:15
- гость - за своей башкой следи умник необразованный, даже ума не хватило залогиниться, чтоб под маской гостя фуфло толкать? жертва телевизора.
8.10.2021 10:48
krash
Мне реально интересно было бы на тебя посмотреть.
Мне просто не верится, что существуют такие убогие как ты -
настолько искореженное сознание....
Ладно, проехали. Просто скажи - образование есть, хотя бы среднее? Работаешь? Если да, то хотя бы сферу своей занятости назови.
В Москве планируют Пфайзером и чем-то еще прививать, велкам)
А в Барнауле что же Pfizer BioNTech (BNT162b2) не прививают? Уверен многие бы воспользовались этим предлложением. Или у властей цель не привить максимум населения?
Наиболее эффективная из этих трёх вакцин - Спутник V. КовиВак ещё туда-сюда. А вот от ЭпиВак уровень антител поднимается менее всего. Это по результатам почти годовых наблюдений добровольцев, которые прививаются и регулярно сдают тесты на антитела и собирают другие данные по этим вакцинам.
8.10.2021 10:53
- гость - перед кем мне обясняться, перед крысой, не способной даже на сайте зарегистрироваться? Да ну ты брось, я так низко не опущусь, чего то доказывать какому то зазнайке, с промытыми телевизором мозгами. Иди вон путина по первому каналу смотри, как у нас все хорошо, особенно после укольчика.
поставил бы и себе и всей своей семье импортную, лучше американскую от Пфайзер или Мадерны даже за собственные деньги, но Государь их запретил.
нашим препаратам и вакцинам не очень доверяю, и не безосновательно
8.10.2021 11:00
- гость -Уверен Зря. За границей антивакцинаторов не меньше, чем здесь, так что и наши найдут повод, чтобы не привиться хоть какой фильдеперсовой вакциной) Тем более что эти прививки явно никто бесплатно ставить не будет. Так что что в лоб, что по лбу.
8.10.2021 11:00
- гость -
в Барнауле что же Pfizer BioNTech (BNT162b2) не прививают? Уверен многие бы воспользовались этим предлложением. Или у властей цель не привить максимум населения?
любой каприз за ваши деньги, туры в европу на прививку уже организуют, лети сокол, прививайся. Деток потом слабоумных там же лечить будешь.
8.10.2021 11:00
- гость - А вот и иллюстрацию подвезли))): лети сокол, прививайся. Деток потом слабоумных там же лечить будешь Так что кто не прививается Спутником, тот, скорее всего, никакой вакциной прививаться не будет.
фрагмент мРНК - фрагмент матричной рибонуклеиной кислоты обязательно вызовет генную мутацию, если не у твоего потомства, то у внуков точно.
мРНК вакцины это пфазер и биотеч.
наши вакцины на другом принципе сделаны.
8.10.2021 12:04
- гость -
фрагмент мРНК - фрагмент матричной рибонуклеиной кислоты обязательно вызовет генную мутацию, если не у твоего потомства, то у внуков точно.
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Да судя по комментариям, многим в России это уже не грозит. Давно мутировали в безмозглые овощи и овощей рожают. "Шмурдяк", "Маски бесполезны", "Любые ограничения - зло" и другие любимые фразы овощей.
8.10.2021 12:04
- гость -
А ничего, что вокруг нас и в нас куча вирусов-носителей РНК и ДНК, куча бактерий, да еще и без этого постоянно мутации происходят? А еще вы ту ДНК и РНК постоянно едите, это жеж ваще ужас.
поставил бы и себе и всей своей семье импортную, лучше американскую от Пфайзер или Мадерны даже за собственные деньги, но Государь их запретил.
Этот государь ещё и продукты импортные запретил, чтобы мы местное г-но жрали.
ЗЫ Сейчас местный дурачек напишет чтобы я ехал в Голандию есть голанский сыр.
8.10.2021 12:38
- гость -
чтобы я ехал в Голандию есть голан ский сыр.
Не слушай его.
Лучше в Краков метнись, может колбаски краков кой перепадёт..