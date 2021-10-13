Медотвод от прививки. Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса и как оформить справку?

Кому противопоказана прививка от коронавируса?

Все противопоказания, при которых прививку ставить нельзя, указаны в инструкциях к препаратам. В России зарегистрировано уже четыре вакцины от ковида: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Противопоказания у них довольно схожи. Но отличия тем не менее есть.

Так, в инструкции к "Спутнику" (медицинское название – "ГамКовидВак") перечислены следующие противопоказания:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

тяжёлые аллергические реакции в прошлом;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний;

тяжёлые осложнения после ввода первого компонента (в этом случае второй компонент не вводится).

У "ЭпиВакКороны" от новосибирского центра "Вектор" причин не ставить прививку чуть больше:

гиперчувствительность к компонентам препарата;

тяжёлые формы аллергических заболеваний;

иммунодефицит (первичный);

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также хронические недуги в стадии обострения;

новообразования и злокачественные заболевания крови;

беременность и период грудного вскармливания;

тяжёлые реакции на введение первого компонента вакцины.

Похожие противопоказания и у "КовиВака", который разработали в московском институте имени Чумакова:

серьёзная поствакцинальная реакция на любую предыдущую прививку;

тяжёлые аллергические реакции в анамнезе (анафилактический шок, отёк Квинке, полиморфная экссудативная экзема, известные аллергические реакции на компоненты вакцины);

беременность и период грудного вскармливания;

острые лихорадочные состояния, инфекционные и неинфекционные заболевания;

хронические инфекционные заболевания в стадии обострения.

Если ваше заболевание перечислено во всех инструкциях, прививать вас никто не станет. Но если ваш недуг является противопоказанием только для одной конкретной вакцины, медотвод вам не выдадут. А сделают прививку другим препаратом.

Кстати, все отечественные вакцины запрещено ставить несовершеннолетним. Препарат для подростков появится в ближайшее время, но пока его официально не зарегистрировали.

Важно: само по себе хроническое заболевание постоянного медотвода не даёт. Эти противопоказания считаются "временными": прививку ставить нельзя только в период обострения. Как только наступит ремиссия, вы можете записаться на укол.