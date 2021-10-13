Медотвод от прививки. Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса и как оформить справку?

На Алтай, как и во многие другие регионы страны, пришла четвёртая волна ковида. По словам медиков, заболеваемость в крае с середины сентября снова начала расти, а скорая и поликлиники работают на износ. В крайздраве уверены, что виной всему – недостаточное количество вакцинированных. Вместо запланированных 60% взрослого населения на Алтае пока привили только 40%. Одни резко настроены против прививок, а другие уверены, что им вообще укол противопоказан. Хотя на деле медотвод положен лишь небольшому числу людей, считают врачи. Рассказываем, кому прививки от коронавируса строго противопоказаны и как получить официальный медотвод.
Так, в инструкции к "Спутнику" (медицинское название – "ГамКовидВак") перечислены следующие противопоказания:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжёлые аллергические реакции в прошлом;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний;
- тяжёлые осложнения после ввода первого компонента (в этом случае второй компонент не вводится).
У "ЭпиВакКороны" от новосибирского центра "Вектор" причин не ставить прививку чуть больше:
- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- тяжёлые формы аллергических заболеваний;
- иммунодефицит (первичный);
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также хронические недуги в стадии обострения;
- новообразования и злокачественные заболевания крови;
- беременность и период грудного вскармливания;
- тяжёлые реакции на введение первого компонента вакцины.
Похожие противопоказания и у "КовиВака", который разработали в московском институте имени Чумакова:
- серьёзная поствакцинальная реакция на любую предыдущую прививку;
- тяжёлые аллергические реакции в анамнезе (анафилактический шок, отёк Квинке, полиморфная экссудативная экзема, известные аллергические реакции на компоненты вакцины);
- беременность и период грудного вскармливания;
- острые лихорадочные состояния, инфекционные и неинфекционные заболевания;
- хронические инфекционные заболевания в стадии обострения.
Если ваше заболевание перечислено во всех инструкциях, прививать вас никто не станет. Но если ваш недуг является противопоказанием только для одной конкретной вакцины, медотвод вам не выдадут. А сделают прививку другим препаратом.
Кстати, все отечественные вакцины запрещено ставить несовершеннолетним. Препарат для подростков появится в ближайшее время, но пока его официально не зарегистрировали.
Важно: само по себе хроническое заболевание постоянного медотвода не даёт. Эти противопоказания считаются "временными": прививку ставить нельзя только в период обострения. Как только наступит ремиссия, вы можете записаться на укол.
Можно, если недуг не в стадии обострения. А многие врачи считают, что даже нужно. Онкологические, сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания, наоборот, должны стать причиной для прививки, считает главврач барнаульской горбольницы № 11 Андрей Коломиец. "Хроники" – одна из основных групп риска во время пандемии коронавируса, в которой медики фиксируют самые тяжёлые осложнения.
По словам Коломийца, на самом деле медотвод от ковид-прививок положен совсем небольшому числу людей.
"Медотвод, по сути, могут получить только те, у кого на данный момент острый инфекционный процесс – в определённый период времени им ставить прививку нельзя. Или, например, сразу после тяжёлой операции в ближайший месяц прививаться запрещено. Те, у кого аллергия на белок, белковые препараты – тоже получат справку. Потому что в этих случаях риск вакцинации превышает риск заболевания", – уверен специалист.
Главное для людей, страдающих хроническими заболеваниями, – проконсультироваться перед уколом с лечащим врачом. Тот оценит ваше состояние и решит, можно вам ставить прививку или нужно подождать более подходящего момента.
Уровень антител никакой роли не играет. Об этом уже не раз заявляли как в алтайском, так и в федеральном Минздраве. В методических рекомендациях по вакцинации вообще нет ни слова о количестве антител. Даже если вы сделаете тест и докажете, что уровень иммунитета у вас достаточный, основанием для медотвода это не будет.
В протоколе Минздрава РФ чётко прописан порядок вакцинации. Прививку нужно ставить через шесть месяцев после того, как вы переболели и вакцинировались от ковида. На этом всё.
Нет. Просто кричать о том, что у вас медотвод, недостаточно. Даже если при этом размахивать справкой с официальным диагнозом, всё равно ничего не выйдет.
Медотвод – это отдельный документ, который нужно получить у врача. Поэтому сначала вам следует проконсультироваться у специалиста – либо в поликлинике по месту жительства, либо непосредственно перед вакцинацией.
Доктор осмотрит вас, изучит историю болезни и, если нужно, назначит дополнительные анализы. Уже после этого врач решит, можно вам ставить прививку или нет.
Нет. Медотвод не даёт вам "защиту" от всех прививок. Медики принимают решения исходя из противопоказаний к конкретным вакцинам. Поэтому если медотвод вам выдавали давно, в случае с ковидом он не поможет. Нужно снова проконсультироваться со специалистом и "обновить" список прививок, которые вам ставить нельзя.
Кроме того, некоторые противопоказания – временные. В этом случае медотвод вам выдадут на определённый срок. Например, если у вас обострилось хроническое заболевание, врач назначит лечение, а повторное обследование проведёт через несколько недель. Если улучшение не наступило, медотвод продлят. Если же заболевание перешло в стадию ремиссии, вашу справку аннулируют. Поэтому "спастись" от прививок на всю оставшуюся жизнь одним медотводом не получится.
Подделать, конечно, можно, но вас ждут проблемы с законом. Липовые сертификаты о прививках и медотводы достаточно легко вычислить, заверили в региональном Минздраве. Тогда накажут и вас, и врача, который согласился на медвежью услугу.
Подделку документа могут квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ или по ст. 324 УК РФ. Тому, кто купил поддельный документ, могут назначить штраф до 80 тысяч рублей. Для продавца наказание ещё жестче: лишение свободы до двух лет, арест до шести месяцев, принудительные работы до двух лет.
В общем, подумайте, нужны ли вам такие проблемы из-за одной справки.
Это ваш личный выбор. Заставить вас прививаться никто не может. От себя лишь добавим, что пандемия на Алтае вновь разразилась с новой силой. Только за сутки с 11 по 12 октября в регионе от ковида скончалось 30 человек – это рекорд за всё время. Вакцинация позволяет минимизировать риск тяжёлых последствий. Даже если вы не печётесь о своём собственном здоровье, прививка поможет обезопасить ваших близких.
Другое дело – обязательная вакцинация. Она действует для тех, кто по долгу службы контактируют с большим количеством людей. Человек, который работает на такой должности без прививки, попросту опасен для окружающих в разгар пандемии.
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Комментарии
В крайздраве уверены, что виной всему – недостаточное количество вакцинированных.
В 2020 небыло вашего шмурдяка, заражений и смертей было меньше. Совпадение?
Как определить : нужна ревакцинация или ещё рано
Как определить : нужна ревакцинация или ещё рано
Если душа требует - пора
Мдя
Особенно про онкобольных интересно
Кто такой этот коломиец'??? Он онколог??
Нет.
Онкологи в голос все утверждают, что ни в коем случае!!!!!
Заголовок статьи огонь!!
Врядли что то докажете?
Вот вы и докажите, что надо ставить вакцину, при высоком уровне антител, пока что только блабла бла
Медотвод есть, врач поставил печать и подпись, все, идитя лесом все, в кремль
Между тем, вчерашняя новость из Германии, выданная Berliner Morgenpost:
Auf den Intensivstationen in Deutschland liegen auch immer mehr vollständig Geimpfte
(В реанимациях в Германии всё больше и больше полностью вакцинированных).
Вывод из этого делается только один - бустерная (ударная) ревакцинация.
Т.е. колоть всё более высокими дозами будут снова и снова, пока организм не откинется.
Кто-то думает, что у нас будет иначе? Ага, ну-ну...
А ведь у нас смертность уже в десятки раз выше!
Слоган Похоронных контор. "Антиваксеры - мы Вас любим!"
Одними только словами "А у меня медотвод!" вы вряд ли что-то докажете
Тоесть проверять они что-то не собираются?????
ВЫ ТАМ НЕ ОХРЕНЕЛИ??????? ТОЕСТЬ ВАМ ОБСОЛЮТНО ВСЁ РАВНО ЧТО СТАНЕТ С ПРИВИТЫМ ЛИЖ БЫ ПРИВИТЬ СВОИМ ШМУРДЯКОМ??????
Власть всеми средствами пытается заставить всех поставить прививку и это понятно!
Если будет привито к примеру 50%, а 50% не привито, то будет четко видно, что болеют и привитые и не привитые в равной степени. Когда будут привиты 80 -90%, тут все проще, чиновники спишут все на мутацию вируса или не ковидную пневмонию.
Но самое главное во всем этом действии, что большая часть людей будет сидеть "на игле", радоваться и думать, что это власть о них заботится давая им вакцину.
Даже сами ученые говорят, что есть люди не восприимчивые к коронавирусу. Зачем тогда власть заставляет в обязаловку всех поголовно ставить прививку? Если человек не болеет и его организм сам справляется с вирусом, для чего эта процедура? Тоько не надо говорить, что такой человек разносит вирус. Здоровый человек не может быть заразным.
Ладно, представим, что маски и прививка эффективны и в России люди болеют по причине нежелания применять эти средства защиты.
Кто мне ответит, почему тогда в Европе, в сторону которой многие "кивают головой" и где люди, якобы сознательные и дисциплинированные, постоянно носящие маски и почти поголовно привитые, точно так же болеют и точно также, одновременно с нашей страной происходят вспышки заболевания! Мутация вируса? Так значит и маска и вакцина бессильны и бесполезны! Зачем тогда насильно заставлять колоться? Пускай ставит прививку тот человек который считает это важным для себя!
Антитела то есть проверять не нужно обычным людям, а Попов и Томенко проверял перед прививкой - ну они же не как все))) они особенные, для них особенный протокол от Минздрава РФ.
Вот насчет антител - брехня. Есть три типа антител к ковиду: IgA, IgM и IgG. Тесты в основном сдаются на 2 и 3. IgM если больше 2 - у Вас контакт с ковидом или Вы болеете. Эти антитела - первая линия обороны от ковида, ставить прививку НЕЛЬЗЯ !!! Это равносильно тому, что больному короной вколоть прививку - станет ещё хуже. IgG антитела показывают иммунитет к ковиду, чем их больше, тем лучше, если их > 10, то иммунитет хороший. Если глянуть соответствующие таблицы, то получаем:
IgM < 2, IgG < 10 - вперёд на вакцинацию, нет иммунитета
IgM > 2, IgG < 10 - болеет, низзя ставить
igM > 2, igG > 10 - переболел, есть иммунитет, есть контакт с ковидом, низзя прививку - может быть хреново
IgM < 2, IgG > 10 - переболел, есть иммунитет, прививку можно, чтоб все отстали, хуже не будет
13.10.2021 08:28
- гость -
Вот насчет антител - брехня. Есть три типа антител к ковиду: IgA, IgM и IgG.
А эти антитела исключительно к ковиду появляются?????
Антитела выявляют в отношении конкретных вирусов
Например на герпес или ВПЧ
Сейчас на ковид
Вы из деревни без интернета?
13.10.2021 08:59
- гость -
Антитела выявляют в отношении конкретных вирусов
Например на герпес или ВПЧ
Сейчас на ковид
Вы из деревни без интернета?
Ну ну. Какие антитела тогда всю жизнь курсирют в тебе от оспы там например????
Иммунитет то от них пожизненный
13.10.2021 09:22
- гость -
дядя Петя... Ты всерьез считаешь, что антитела неспецифичны, или так, лишь бы кукарекнуть?
Про антитела конечно лажа написана, типо неважно что и сколько, колите, в методичке указано. Зачем, если они уже выработаны ? Чтобы очередной чиновник себе галочку в процентах поставил ? Нет, не дождется. Когда спадет уровень антител - тогда да, а пока нет. Или пока внятного объяснения не будет чем антитела от их вакцины лучше моих, родных, после мной самолично пересенного Ковида. И что моему организму не будет нанесен вред, если я при высоком титре собственных антител вколю еще и вакцину. Ни один мой знакомый врач мне ничего внятно на такой вопрос ответить не смог. И медотвод тоже дать не могут, т.к. у них приказ свыше, по шапке дадут.
13.10.2021 08:28
- гость -
В общем верно, только есть нюанс, тестирование в разных конторах делается разыми методами, и указанные пороги не везде верны.
В Инвитро например нет такой пороговой цифры 10, в их тестах порог - 1, все что выше- считается что антитела есть, но у них методика тестирования другая совсем. Если оперировать цифрами, то нужно отталкиваться от единиц ВОЗ - BAU/мл, так хотя бы все будет приведено к единому пересчету и можно сравнивать. и вроде сейчас все конторы делают в своих единицах и тут же дают результат в BAU/мл.
13.10.2021 09:29
- гость -
13.10.2021 09:22
- гость -
дядя Петя... Ты всерьез считаешь, что антитела неспецифичны, или так, лишь бы кукарекнуть?
Допустим специфичны, тогда ответте на вопрос , что был выше : Какие антитела тогда всю жизнь курсирют в тебе от оспы там например????
А кто нибуть даст гарантию что если :
Прививаемый уже заразился ковидом но ещё об этом не знает
Прививаемый заразился ковидом после первой прививки
Прививаемый заразился ковидом после второй прививки через несколько дней.
- Где гарантия, что вот в этих вот случаях прививаемому хуже не станет от того, что он привился????