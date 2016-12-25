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Утром в воскресенье, 25 декабря, произошло крушение самолета Минобороны. Воздушное судно направлялось из Сочи в Сирию. На борту находились военные, журналисты и артисты.
25 декабря. Время московское:
09.15 — обломки лайнера находятся на глубине 50-70 метров
9.06 — спасатели отправились к месту крушения
6.59 — в шести километрах от берега Черного моря найдены фрагменты самолета
6.24 — в Сочи были хорошие погодные условия
6.21- стало известно, что на борту находилось девять человек
6.14 — начаты поиски самолета
6.00 — на борту находились журналисты, артисты и военные
5.59 - самолет пропал с радаров
5.40. — самолет вылетел из аэропорта Адлера.
Комментарии
Как это в 6.21 на борту было 9 человек, а потом стало 90?
25.12.2016 13:57 - гость - Как это в 6.21 на борту было 9 человек, а потом стало 90?
как обычно оформили перевоз "телятины" под тренеровочный полёт (в документах только экипаж)