Куда петух клюнул

Ушедший 2017 год был богат на яркие события, которые обсуждали не только в мире, в России, но и в Алтайском крае. Менялись губернаторы, Путин объявил об участии в выборах 2018 года, а в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. Amic.ru кратко подводит главные итоги года Огненного Петуха.

