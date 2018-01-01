Куда петух клюнул

Главные события 2017 года в мире, России, Алтайском крае и Барнауле
Ушедший 2017 год был богат на яркие события, которые обсуждали не только в мире, в России, но и в Алтайском крае. Менялись губернаторы, Путин объявил об участии в выборах 2018 года, а в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. Amic.ru кратко подводит главные итоги года Огненного Петуха.
Первый день 2017 года стал первым днем существования правительства Алтайского края. Кардинальных изменений, как и следовало ожидать, не произошло. У исполнительной власти региона остались те же полномочия, то же финансирование, в структуре правительства почти все те же персоны. Впрочем, в правительство влились несколько новых человек, включая бывшего депутата АКЗС Андрея Щукина, который курирует спорт и культуру.
В 2017 году президент России Владимир Путин подписал указ о введении курортного сбора в четырех регионах - Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Крыму. Эксперимент начнется с 1 мая 2018 года. В Алтайском крае плату в 30 рублей в сутки будут взимать пока только в Белокурихе. Ожидается, что это принесет бюджету города-курорта дополнительно 50 миллионов рублей в год.
В 2017 году в Барнауле был официально запущен перинатальный центр "ДАР", который стал одним из лучших подобных объектов в России. Центр был построен за два года, стоимость проекта составила более 2,5 млрд рублей. Основная часть средств была выделена из федерального бюджета. В декабре 2017 года в центре родился трехтысячный младенец.
Юбилей Алтайского края в 2017 году отмечали едва ли не в каждом доме. Цифра 80 в этом году стала знаковой. Так, губернатор Александр Карлин, во время открытия новой школы в Барнауле, сказал первоклассникам, что в первую очередь они должны научиться считать до 80. Во всех муниципалитетах края весь год проходили различные праздничные мероприятия, концерты, творческие встречи. Сам же юбилей отметили 16 сентября вместе с днем рождения Барнаула, которому исполнилось 287 лет. Барнаульцам и гостям города этот день запомнился непривычно теплой погодой, концертом группы "Корни" и открытием пешеходной зоны на улице Мало-Тобольской — новой визитной карточки Барнаула.
Алтайские крестьяне опять собрали более пяти миллионов тонн. Однако рекордный урожай зерновых в этом году собран не только на Алтае, но и в южных регионах России. В итоге рынок оказался перенасыщен, что спровоцировало снижение закупочных цен на зерно. Власти Алтайского края ожидают, что правительство России начнет зерновые интервенции, чтобы избежать экономических потерь для алтайских крестьян.
Лето 2017 года в Барнауле ознаменовалось масштабным ремонтом дорог в рамках реализации федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". На несколько месяцев столица Алтайского края превратилась в масштабную стройку. В 2018 году на реализацию проекта на территории Барнаульской агломерации, в состав которой помимо Барнаула включен и Новоалтайск, будет выделено 1,7 миллиарда рублей. Причем 765 миллионов из федерального бюджета, еще 775 миллионов выделят региональные власти.
Россия 7 ноября отметила важнейший юбилей — 100-летие Октябрьской революции. В течение нескольких дней по телевизору показывали сериалы о Ленине, Троцком, Парвусе и других героях революции. В Барнауле алтайские коммунисты встретили праздник без особых изысков. На митинг КПРФ на площади Советов пришли 7 ноября около 250 человек. Не больше, чем в обычные митинги коммунистов. Возможно, виной низкой явки стала промозглая ноябрьская погода. На столицу Алтайского края в этот день обрушился мокрый снег и проливной дождь.
Одно из главных внешнеполитических событий года в России — завершение военной операции в Сирии. В декабре президент Владимир Путин заявил, что вся необходимая помощь сирийской армии в борьбе с ИГИЛ (запрещенной организацией в России) завершена и время возвращаться российским военным домой.
3 апреля в 15.00 по местному времени в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" террорист-смертник подорвал самодельное взрывное устройство мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 16 человек, в том числе и сам исполнитель теракта – 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Еще 87 человек из 14 регионов РФ и трех зарубежных стран получили ранения и травмы. Среди жертв оказались две жительницы Барнаула— Вера Зяблицкая и её 15-летняя внучка Александра. Они получили травмы средней тяжести. Власти Алтайского края оказали всю необходимую помощь.
1 октября в Лас-Вегасе 64-летний американец Стивен Пэддок из окна своего номера в отеле открыл прицельную стрельбу по участникам кантри-фестиваля. Более 500 человек были ранены и 59 погибли. Сам злоумышленник, в номере которого было найдено 23 единицы огнестрельного оружия, застрелился во время полицейского штурма. Власти страны признали эту трагедию самым массовым убийством в истории США.
31 октября в нью-йоркском районе Манхэттен 29-летний уроженец Узбекистана Сафулло Саипо, сидя за рулем арендованного грузовика, въехал в толпу людей. Девять человек погибли, более 10 получили травмы различной степени тяжести. Ответственность за нападение взяла на себя организация ИГИЛ, запрещенная в России.
Хотя выборы президента США прошли еще в ноябре 2016 года, в свою должность новый глава Белого дома вступил только через три месяца. На фоне этого события в 150 городах страны прошли акции протеста и митинги. Многие американцы не смогли смириться с поражением Хиллари Клинтон на выборах. Первая личная встреча Трампа с Владимиром Путиным состоялась 7 июля на саммите G20 в Гамбурге. Вместо запланированных 35 минут политики проговорили 2 часа 17 минут. Позже Трамп назвал встречу "грандиозной", а также признался, что поладил с российским президентом. Это не помешало Белому дому в 2017 году принять очередные санкции против России.
10 сентября в России прошли выборы губернаторов в трех регионах. Везде победили действующие главы, в том числе исполняющие их обязанности. Однако позже, к началу октября, президент Владимир Путин отправил в отставку 11 губернаторов. От должности освободили глав Псковской, Ивановской, Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской и Омской областей, а также главу Дагестана, губернаторов Приморья, Красноярского края и Ненецкого автономного округа. В декабре президент закончил рокировку губернаторов, заменив главу в Воронежской области.
10 сентября в регионе прошли самые масштабные муниципальные выборы в России. Избирали около 6200 депутатов разного уровня. В Барнауле на выборах в Думу проголосовать досрочно пришло беспрецедентное количество избирателей - около 6% от общего числа. В ситуацию вмешалась глава ЦИК Элла Памфилова, но после проверок нарушений не было выявлено. Большинство на выборах в Думу Барнаула завоевала "Единая Россия", а вот в Рубцовске и Бийске успех довольно неожиданно получили коммунисты, которые набрали одинаковый процент с партией власти.
Последствия Brexit продолжают оказывать огромное влияние на Европу. 1 октября 90% жителей автономного сообщества Каталонии проголосовали за независимость от Испании. Президент Карлес Пучдемон подписал "Декларацию представителей Каталонии" о провозглашении независимости. Однако это решение власти страны до сих пор не признали законным.
В декабре депутаты Барнаульской городской думы VII созыва выбрали главой города Сергея Дугина. За его кандидатуру было отдано 30 из 38 голосов. Дугин принял присягу. Период работы на на этом посту - пять лет.
В декабре в России официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами, которые пройдут 18 марта 2018 года. На данный момент баллотироваться изъявили желание более 20 человек. В их числе действующий президент России Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Владимир Жириновский, а также директор подмосковного совхоза Павел Грудинин. Всего же принять участие в выборах Президента России изъявили желание 63 человека.
Самым скандальным фильмом года стала историческая мелодрама Алексея Учителя "Матильда", которая рассказывает историю о легендарной любви между русским императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Лента стала широко обсуждаемой еще задолго до премьеры. По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской и организации "Христианское государство — Святая Русь", "Матильда" оскорбляет чувства верующих и была направлена на дискредитацию, издевательство над последним царем дома Романовых. Активисты угрожали сжечь кинотеатры, а госпожа Поклонская писала письма с требованием запретить прокат фильма генпрокурору, министру культуры, но там никак на это не реагировали. В результате "Матильда" вышла в прокат в октябре и собрала более 500 миллионов рублей, что намного ниже изначальных прогнозов. В Барнауле на первый сеанс мелодрамы пришло всего несколько человек.
На международном песенном конкурсе, который проходил в Киеве в мае, Россию должна была представлять певица Юлия Самойлова. Однако Киев запретил ей въезд на Украину на три года. В итоге наша страна бойкотировала конкурс, победу в котором одержал певец из Португалии. Европейский вещательный союз наложил на Киев штраф в размере 200 тысяч евро за задержки в организации мероприятия и недостаточное взаимодействие с организаторами по вопросу участия Самойловой. После этого скандального инцидента организаторы "Евровидения" даже внесли ряд изменений в регламент международного конкурса.
В октябре известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. В итоге в США это вызвало волну признаний от актрис, которые обвиняли известных актеров и режиссеров в сексуальных домогательствах. Больше всего досталось Кевину Спейси, который признался в нетрадиционной ориентации. В итоге двукратного обладателя премии "Оскар" уволили из сериала "Карточный домик", а сам Кевин Спейси лег в клинику для лечения от сексуальной зависимости.
В уходящем году Центробанк продолжал отзывать лицензии у крупнейших финансовых организаций. В июле регулятор отозвал лицензию у банка "Югра" из топ-30 банков страны. 7 августа в суд поступило заявление о признании учреждения банкротом. Объём страховых выплат вкладчикам "Югры" оценивается в 169,2 млрд рублей. В августе Центробанк принял решение о санации трех топовых банков: "Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка. На "оздоровление" этих кредитных учреждений Центробанк потратит до 800 миллиардов рублей.
Алтайский край эта тенденция также коснулась: в январе 2017 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Тальменка-банка". Было заявлено, что данная кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России и отмывала доходы, полученные преступным путем и финансированием терроризма.
Главная сенсация года на российском телевидении связана с уходом ведущего Андрея Малахова на вторую кнопку. 14 августа впервые в эфир Первого канала вышла программа "Пусть говорят" с новым ведущим, которым стал Дмитрий Борисов. Сам же Андрей Малахов тогда заявил, что причиной ухода с Первого канала стали семейные обстоятельства. Новым местом работы журналиста стал телеканал "Россия 1", где он начал вести передачу "Андрей Малахов. Прямой эфир".
2017 год стал, к слову, богатым на громкие переходы с канала на канал, а также закрытие некоторых телепрограмм. Например, "Жди меня" перекочевала на НТВ, Елена Летучая ушла работать на Первый канал, а "Пока все дома" теперь выходит на "России 1".
Интернет-событием года в России стал рэп-баттл Оксимирона против Гнойного (он же Слава КПСС). Все пять судей присудили победу Гнойному. Оксимирон потерпел первое поражение в баттл-рэпе. Позже он сразился в Лос-Анджелесе с американцем Дизастером и доказал, что является одним из лучших рэперов в мире на данный момент.
Осенью в 186 городах страны было эвакуировано более 2,4 миллиона человек из-за сообщений о заложенных бомбах. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. В Барнауле сообщение о минировании поступило под самый занавес года: 29 декабря неизвестный позвонил в полицию и рассказал о бомбе в торговом центре "Огни". В итоге несколько сотен человек провели около часа на улице, а взрывчатых веществ на месте найдено не было.
Apple iPhone X — самый обсуждаемый гаджет 2017 года. В компании уже заявили, что новая модель обозначила собой начало новой эры смартфонов Apple. Впрочем, запомнился iPhone X, прежде всего, своей невероятно большой ценой. Так, за новую модель в Алтайском крае придется заплатить более 90 тысяч рублей.
Банк России официально презентовал две новые банкноты – 200 и 2000 рублей, на которых изображены города Севастополь и Владивосток. В Барнауле первые новенькие купюры появились уже в конце декабря.
Что такое биткоин, в начале года не знал никто. В декабре обладать им хотят все. На сегодня это самая дорогая валюта в мире. В январе 2017 года криптовалюта под названием "биткоин" стоила менее тысячи долларов, к концу ее курс перевалил за десять тысяч. Между тем биткоин - только одна из криптовалют. Эксперты утверждают, что вкладывать в них деньги довольно рискованно: они могут как подорожать в несколько раз, так и совершенно обесцениться.
Консолидированный бюджет на 2018 год в Алтайском крае впервые в истории превысил 100 миллиардов рублей. Осенью он был одобрен депутатами АКЗС. Уже известно, что в следующем году в регионе будут увеличены зарплаты бюджетников на 4%.
С 1 июля 2017 года платежи за коммунальные услуги выросли в Алтайском крае на 3,2%. В среднем тарифы в Алтайском крае составили 10 копеек. Горожане с газовыми плитами будут оплачивать электроэнергию по тарифу 3,81 руб./кВт*час, городское население с электроплитами – 3,05 руб./кВт*час, сельское население – 2,99 руб./кВт*час.
Дешевое жилье
Ушедший год ознаменовался рекордным снижением цены на первичное и вторичное жилье в России. В итоге это привело к снижению ипотечной ставки. Как итог, только в Алтайском крае в 2017 году ипотеку взяли на 12 миллиардов рублей. Прирост составил сразу 24%. Алтайские власти эти цифры объяснили увеличением доходов населения и снижением ставок.
Допинг-скандал, начавшийся еще в 2016 году, продолжился и в 2017-м. А итогом его стало то, что в декабре 2017 года МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России. Российских спортсменов обвинили в использовании допинга на международных соревнованиях. Теперь на Игры-2018 в Южной Корее россияне могут поехать только под нейтральным флагом. При этом нашим спортсменам запрещено использовать любую символику своей страны.
От Алтайского края на участие в Олимпиаде в Пхёнчхане претендуют три спортсмена. Это сноубордист Андрей Соболев, который принимал участие в Играх 2014 года в Сочи, а также новички — лыжница Яна Кирпиченко и конькобежец Виктор Муштаков. Оба они довольно успешно выступили в прошлом сезоне и потенциально имели возможность претендовать на попадание в состав нашей команды.
Россия продолжает подготовку к чемпионату мира по футболу. Летом на четырех стадионах страны прошел престижный "Кубок конфедераций", где выступали лучшие сборные своих континентов. Наша команда провалила турнир, но главное, что все остались в восторге от организации самих матчей.
Триумф барнаульского "Университета" и Сергея Шубенкова
В апреле барнаульский волейбольный клуб "Университет" завоевал серебряные медали чемпионата России Высшей Лиги "А". Впервые в истории алтайская команда заняла такое высокое место в этом престижном турнире. Поздравить игроков и тренерский штаб приехал после сезона лично губернатор Александр Карлин. Еще одним знаковым событием в спорте стало второе место барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова на чемпионате мира в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами.
В Санкт-Петербурге 22 августа задержали художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, одного из самых известных и талантливых режиссеров России. Его обвинили в хищении десятков миллионов бюджетных средств. За мастера заступились деятели культуры не только страны, но и Европы. Серебренникова следствие поместило под домашний арест. Развязка этой истории наступит в 2018 году.
В декабре произошла развязка самого резонансного уголовного дела 2017 года. Замоскворецкий суд приговорил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к восьми годам в колонии строгого режима. Также бывший высокопоставленный чиновник обязан выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. А в течение восьми лет после освобождения ему запретили занимать должности в органах госвласти.
В 2017 году суды поставили точки в двух резонансных уголовных делах Алтайского края. Весной экс-мэр Барнаула Игорь Савинцев был признан виновным в превышении должностных полномочий, покушении на присвоение и растрату в особо крупном размере. Ущерб городу составил 17 миллионов рублей. В результате Игорь Савинцев был приговорен к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 400 тысяч рублей.
А вот бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов отравился на восемь лет в колонию строгого режима. Денисова признали виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Речь идет о более 2,5 миллионах рублей. Свое наказание бывший чиновник отбывает в колонии в городе Рубцовске.