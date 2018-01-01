Куда петух клюнул
Главные события 2017 года в мире, России, Алтайском крае и Барнауле
Ушедший 2017 год был богат на яркие события, которые обсуждали не только в мире, в России, но и в Алтайском крае. Менялись губернаторы, Путин объявил об участии в выборах 2018 года, а в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. Amic.ru кратко подводит главные итоги года Огненного Петуха.
обытия
С
Первое правительство Алтайского края
Курортный сбор
Перинатальный центр "ДАР"
80 лет Алтайскому краю
Рекордный урожай
Дорожный ремонт в Барнауле
100 лет революции в России
Российские войска возвращаются из Сирии
рагедии
Т
Теракт в метро Санкт-Петербурга
Стрельба в Лас-Вегасе
Теракт в Нью-Йорке
олитика
П
Дональд Трамп — президент США
Массовая замена губернаторов
Выборы в Алтайском крае
Референдум в Каталонии
Новый старый мэр Барнаула
Старт избирательной кампании президента
кандалы
С
"Матильда"
Россия не поехала на "Евровидение"
Сексуальные домогательства в США
Проблемы у крупнейших банков России
айп
Х
Уход Андрея Малахова с Первого канала
Гнойный против Оксимирона
Ложные минирования по всей стране
Новый iPhone X
инансы
Ф
Новые купюры и биткоины
Беспрецедентный бюджет
Рост тарифов в Алтайском крае
Дешевое жилье
порт
С
Россию не пустили на Олимпиаду
Кубок конфедераций
Триумф барнаульского "Университета" и Сергея Шубенкова
головные дела
У
Дело против Кирилла Серебренникова
Приговор Алексею Улюкаеву
Суд над Денисовым и Савинцевым
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