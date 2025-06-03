Барнаульцы, пострадавшие от не сдавшего дома застройщика, обратились в СК и прокуратуру

В конце мая директора "Малоэтажной Сибири" отпустили из СИЗО

03 июня 2025, 17:30, ИА Амител

Пострадавшие от застройщика Ивана Заикина – директора стройфирмы "Малоэтажная Сибирь" – записали обращение к Следственному комитету и прокуратуре. Они напомнили, как много семей с детьми осталось без крыши над головой и ипотеками за дома, которые им так и не построили.

В конце мая Центральный районный суд выпустил из СИЗО директора "Малоэтажной Сибири", которая взяла с людей деньги, но так и не достроила обещанные дома. На заседании 29 мая 2025 года меру пресечения Ивану Заикину заменили на домашний арест.

Заикин оказался в СИЗО еще 11 октября 2024 года – тогда меру пресечения ему определил Октябрьский районный суд. Она истекала 8 июня 2025 года, поэтому суду нужно было либо продлить ему срок заключения в СИЗО, либо изменить меру пресечения. В итоге суд решил отправить Заикина домой. Ранее арбитражный суд признал обоснованным желание главы строительной компании "Малоэтажная Сибирь" стать банкротом на фоне претензий от клиентов по поводу недостроенных домов и уголовного преследования. Рассмотрение дела начнется 25 июня.

Ранее стало известно, что бывший партнер Заикина, Михаил Яковлев, продолжает заниматься строительным бизнесом и руководит новой фирмой под названием "Хвоя".