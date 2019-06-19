Рособрнадзор произвел проверку работ трех астраханских выпускников, которые получили нули за ЕГЭ по математике, сообщает РИА "Новости".
Их работы отказалась воспринимать техника из-за того, что они использовали "неправильные" чернила.
Дело в том, что работы необходимо заполнять черной гелевой или капиллярной ручкой, о чем школьников информировали.
Таким образом, вина за "нули" лежит на самих выпускниках, заявили в ведомстве, уточнив, что пошли им навстречу и проверили их работы.
Свои результаты астраханцы узнают уже сегодня, 19 июня, от представителей областной конфликтной комиссии.
Примечательно, что как минимум один из выпускников и директор школы не согласны с вердиктом ведомства.
Они утверждают, что он писал черной гелевой ручкой, купленной в магазине товаров для ЕГЭ.
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