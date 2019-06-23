В Томской области однофамилец президента страны, житель Северска Александр Путин набрал 300 баллов по итогам трех ЕГЭ – по 100 баллов за каждый предмет.
По информации Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования, это лучший результат в регионе.
Выпускник Северской гимназии Александр Путин с максимально возможным результатом выполнил все задания по русскому языку, математике и физике.
Ранее он неоднократно становился призером региональных олимпиад по физике, математике, русскому языку.
"Человек может добиться в жизни всего, но для этого необходимо ежедневно упорно трудиться и много работать, — уверен рекордсмен.
В планах у абитуриента значится поступление в МФТИ. Юноша планирует учиться на физика.
Александр Путин одними науками не ограничивается. Он лауреат премии Законодательной думы Томской области 2017 года, кандидат в мастера спорта по полиатлону, обладатель золотого значка ГТО, призер Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля ГТО и Всероссийских президентских спортивных игр.
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