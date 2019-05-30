Двух выпускников в Алтайском крае удалили с ЕГЭ по математике

В Алтайском крае двоих школьников удалили с ЕГЭ по математике, который они пытались сдать 29 мая. Эту информацию ИА "Амител" сообщили в Министерстве образования края. Причиной удаления одного выпускника стала шпаргалка, а второго – калькулятор. Напомним, на экзамен по математике проносить калькулятор нельзя.

Теперь пересдать ЕГЭ нарушители смогут только через год.

Ранее начальник отдела общего образования министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина рассказала в интервью на радио "Эхо Москвы в Барнауле", что до этого чаще всего нарушения при сдаче ЕГЭ происходили из-за сотовых телефонов. В прошлом году за попытку пронести гаджет с экзамена удалили семь человек.

Также чиновница напомнила, что все аудитории, где проходят экзамены, оборудованы камерами видеонаблюдения. Работают и наблюдатели. Риск нарушить какие-то правила будет стоить очень дорого, отметила Полосина.