Двух выпускников в Алтайском крае удалили с ЕГЭ по математике

В Алтайском крае двоих школьников удалили с ЕГЭ по математике, который они пытались сдать 29 мая. Эту информацию ИА "Амител" сообщили в Министерстве образования края. Причиной удаления одного выпускника стала шпаргалка, а второго – калькулятор. Напомним, на экзамен по математике проносить калькулятор нельзя.
Теперь пересдать ЕГЭ нарушители смогут только через год.
Ранее начальник отдела общего образования министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина рассказала в интервью на радио "Эхо Москвы в Барнауле", что до этого чаще всего нарушения при сдаче ЕГЭ происходили из-за сотовых телефонов. В прошлом году за попытку пронести гаджет с экзамена удалили семь человек.
Также чиновница напомнила, что все аудитории, где проходят экзамены, оборудованы камерами видеонаблюдения. Работают и наблюдатели. Риск нарушить какие-то правила будет стоить очень дорого, отметила Полосина.
Комментарии
Слабо наказали! Надо надо 5 лет строгого режима дать... у нас очень справедливое государство и строго накашывает за нарушения... хоть детей на экзамене, хоть коррупционеров с миллиардами, хоть пьяных убийц за рулём.
Всего двое? Кстати, где он в наше время калькулятор раздобыл?
тот, у кого шпаргалка была, написал работу без неё (преподаватели следят за движениями сдающих), и когда она у него выпала- шок был у всех...зачем???? зачем так рисковать?
Как Все противно,измучили детей,родителей, не страна а матом хочется сказать.
Сплошное паскудство,вымотали весь народ и до детей добрались.