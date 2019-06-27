Единый госэкзамен по информатике в Алтайском крае сдали на 100 баллов шесть выпускников, сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Еще 41 человек набрал более 90 баллов.
Что касается ЕГЭ по биологии, то максимальный балл по этому предмету составил 98. Всего 20 ребят получили 90 и более баллов.
Биологию в Алтайском крае сдавали более двух тысяч человек, а информатику выбрали свыше тысячи ребят.
Минимальное количество баллов, которое им необходимо было набрать для поступления в вуз, по биологии составляет 36, по информатике и ИКТ – 40.
Узнать свои результаты выпускники могут через Федеральный сервис ознакомления с результатами участников ЕГЭ, опубликованный на официальном портале ЕГЭ, и Региональный сервис просмотра индивидуальных результатов ГИА 2019 года.
Комментарии
Куль хацкеры )