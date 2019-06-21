ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 25 выпускников в Алтайском крае, сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Еще 694 человека сдали экзамен на 90 и более баллов. Ирина Махрина из Волчихинской школы №2 получила по 100 баллов сразу по русскому языку и литературе.
В целом ЕГЭ по русскому языку сдавали более 12 тысяч человек. Это один из обязательных предметов, для поступления в вуз абитуриенту нужно набрать на экзамене не менее 36 баллов.
Также стали известны итоги ЕГЭ по физике. Этот предмет сдавали более двух с половиной тысяч выпускников. Анастасия Комарова из рубцовской гимназии № 8 получила наивысший балл, еще 41 человек набрал 90 и более баллов.
24 июня будут объявлены результаты по иностранным языкам. Персональные результаты выпускники края могут узнать на Федеральном сервисе ознакомления с результатами участников ЕГЭ и Региональном сервисе просмотра индивидуальных результатов ГИА 2019 года.
Что касается апелляций на результаты экзаменов по физике и русскому языку, то их принимают 21 июня с 09:00 до 17:00 по адресу: Барнаул, улица Партизанская, 195. Конфликтная комиссия будет рассматривать апелляции 25 июня с 10:00.
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