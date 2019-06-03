Ростовские выпускники массово пошли в церковь перед ЕГЭ

Ростовские выпускники и их родители массово обращаются в церкви и даже проводят специальные молебны перед ЕГЭ.
Так, пресс-служба Шахтинской епархии сообщила о молебнах за всякое благое дело для выпускников 9-х и 11-х классов, прошедших сразу в трех различных храмах.
Они были проведены по многочисленным просьбам школьников и их родителей. Примечательно, что от Боньковской школы вместе с ними пришли на молебен даже педагоги.
Комментарии
А учить не пробовали?
Если у человека есть ум, читай мозги, стремление к учебе, сила воли, то никакая треба тли молебен не нужен
как вы думаете?
так молебны не бесплатны, чтобы Господь "услышал" пожертвовать в церкву надо, попёрло баблишко, не облагаемое налогами, мужичкам в рясах))
как вы думаете?---Человек-царь природы,ему всё нипочём.