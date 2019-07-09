Вторник, 9 Июль, 11:05

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,87
€ 71,71
Обь
261см -29

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Превратить обычный телевизор в медиацентр при минимальных затратах – реально ли

, ИА "Амител"
"Сибирские сети" предлагают современное оборудование для вашего интернета и ТВ: роутеры и приставки для цифрового телевидения

Трудно представить человека, который не знает, что такое Wi-Fi роутер. Это устройство для раздачи интернета сразу на несколько гаджетов с помощью сетей Wi-Fi. Если вы хотите пользоваться интернетом более чем с одного устройства, то роутер вам просто необходим. 

На что стоит обратить внимание при выборе роутера? На его диапазонность. Стандартные роутеры однодиапазонные. Они работают на частоте 2,4 ГГц. Большинство техники работает на этой частоте. Для обычного пользователя это означает, что периодически интернет может "тормозить" и "зависать" по причине занятости данной частоты. Это похоже на движение по основной дороге в час пик.  А есть и двухдиапазонные роутеры. Они могут работать как на основной частоте 2,4 ГГц, так и на частоте 5 ГГц.  И что же это значит для нас, пользователей интернета? А это значит, что любую "пробку" в интернете мы можем "объехать по запасной трассе".  

Второе оборудование, на которое хочется обратить внимание, – приставка для телевизора.

ТВ-приставки позволяют сделать из вашего телевизора современный медиацентр, способный подключаться к интернету, транслировать видео онлайн и использовать все возможности современного цифрового телевидения. Данная приставка из любого телевизора сделает современный, прокачанный SMART-TV (Смарт-ТВ). Основная задача приставки – дарить комфорт и радость. 

У "Сибирских сетей" на оборудование предусмотрен тестовый период – 10 дней, чтобы вы убедились в качестве и проверили все его функции.   

Для удобства предусмотрено несколько способов приобретения оборудования. Вы можете сделать разовый платеж или воспользоваться рассрочкой. Также возможно оформить аренду.

С настройкой и подключением всего оборудования вам абсолютно бесплатно помогут технические специалисты компании "Сибирские сети".

Подключение к услугам провайдера "Сибирские сети" возможно при наличии технических условий. Подробности по телефону 8 (3852) 257-257 или на сайте компании.

Сибирские сети
Абонентский отдел в г. Барнауле: ул. П. Сухова, 2в
Телефон: 8 (3852) 257-257
Сайт

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
10:54
Соперниками "Динамо-Алтай" в первенстве ВХЛ станут восемь команд 0
10:31
Превратить обычный телевизор в медиацентр при минимальных затратах – реально ли 0
10:05
В Горно-Алтайске осудили мужчин, забетонировавших бийчанина в туалете 0
09:46
Бумажные проездные для льготников отменят в Барнауле 2
09:31
В Барнауле открытие новой клиники увеличило доступность медпомощи 0
09:16
Экс-чиновника мэрии Новосибирска осудили за попытку мошенничества 0
09:01
На долгую память: яркий магнит с фото станет лучшим подарком 0
08:46
Росавтодор возьмет на баланс трассу до Телецкого озера 1
08:30
МЧС объявило штормпрогноз из-за жары в Алтайском крае 0
08:02
Открытый космос для возможностей: почему бизнесу нужен офис в формате open-space 0
07:50
Прогноз погоды в Алтайском крае: до +32°C, дожди и грозы 0
07:41
Росстат отчитался о нулевой инфляции в России 10
07:34
Для вынесения вердикта по делу об убийстве Михаила Седова выбрали присяжных 18
07:15
Новые предметы и проекты: какие изменения произойдут в школах с 1 сентября 1
07:01
Лапы, уши, хвост: герои этих книг не оставят равнодушными 0
06:30
Роллердром, спорткомплекс и скамья влюбленных: как обновят парк в Новоалтайске 0
06:01
Второй иностранный язык станет обязательным в алтайских школах с 1 сентября 25
23:47
Сын российского "мясного короля" Владимира Маругова погиб в ДТП на мотоцикле 20
23:19
Священник РПЦ заявил, что женщины "слабее умом, чем мужчины" 12
23:01
Игрок сборной России по пляжному гандболу погибла в Польше 1
22:29
Володин призвал экстрадировать ведущего "Рустави 2" в Россию и осудить 2
22:09
Рубцовчанин украл 20 бутылок пива и позировал перед камерами наблюдения 2
21:46
Медведев посмеялся над вице-премьерами на совещании 3
21:01
Житель Курска отсудил 2 млн рублей за клад, который "потеряли" полицейские 6
20:31
Алтайский подросток утонул в автомобиле, скатившемся ночью в реку 0
20:01
Проспект Красноармейский перекроют в Барнауле из-за ремонта трамвайных путей 3
19:33
Пьяный житель Алтая решил покатать племянника и устроил смертельное ДТП 1
19:05
Путин повысил Евкурова до генерал-лейтенанта и назначил его замминистра обороны 1
18:18
Пункт сбора гумпомощи пострадавшим от паводка в Приангарье работает на Алтае 1
17:46
Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз 2
17:11
Песков назвал мат в адрес Путина в эфире "Рустави 2" большим позором для грузин 18
16:52
Алтайский депутат рассказал Медведеву про местный проект с бесплатными юристами 7
16:21
Можно ли успеть подать документы в вуз без результатов ЕГЭ 0
16:05
Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Республике Алтай 2
15:43
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай 6
15:07
Переход России на юлианский календарь рассмотрят в Госдуме 28
14:55
Алтайский подросток, забравшийся на поезд ради селфи, получил ожоги 38% тела 18
14:33
Регистрацию брака назвали обязательной 77% россиян 1
14:21
Многодетная мать из Бийска: "Детей не надо воспитывать" 15
14:04
Продать квартиру без уплаты налога можно будет на два года быстрее 5
13:48
Хорохордин и Меняйло обсудили точки роста экономики Республики Алтай 8
13:39
Способы повысить успеваемость детей в школе рассказали ученые 1
13:16
Барнаульская легкоатлетка победила на всероссийском турнире 1
13:04
Грузинский телеканал "Рустави 2" прекратил вещание после брани в адрес Путина 14
12:53
В Барнауле частично перекрыли проспект Ленина 1
12:48
Запрет на алкогольные энергетики предложили отменить в России 10
12:45
Алтайский фонд МСП поддерживает финансовыми гарантиями сельхозкооперативы 0
12:24
Владельца алтайского зоопарка наказали за попытку контрабанды животных 3
12:14
Медики рассказали россиянам о пользе грибов 8
11:54
Список открытых пляжей в Алтайском крае расширился до 55 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.