Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю, паблик "Инцидент Барнаул"

Взрыв в бийском филиале банка ВТБ прогремел около 4 утра 10 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Неизвестный грабитель взорвал банкомат, расположенный в здании переулка Коммунарский. Мощной взрывной волной повредило не только банкоматы, но и офис финансовой организации.

На кадрах опубликованной в интернете записи с места происшествия видно, что "подрывник" вернулся практически сразу после взрыва и что-то стал собирать (скорее всего, деньги).

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Они выясняют обстоятельства произошедшего. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Размер ущерба уточняется.