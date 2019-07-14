Горящий локомотив поезда "Барнаул-Адлер" попал на видео

Пассажир поезда снял на видео горящий локомотив, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"В Сети появилось видео, на котором запечатлен горящий локомотив. Как уверяет автор, инцидент произошел вчера, 13 июля, в поезде №139 сообщением Барнаул — Адлер", — говорится в паблике.
На сайте РЖД указано, что поезд под этим номером идет из Новосибирска.
Комментарии
Съездил мусарок на оздоровление
А что это за противная рожа на фоне ЧП???
А кто этот симпатичный парень???
Модераторы! Называешь эту рожу противной-не пропускаете Называешь симпатичным парнем-та же фигня...
Автор, вы бы хоть сами проверили на сайте, что это за поезд, прежде чем копировать текст с других сайтов, что из Новосибирска. 140 поезд Барнаул+Адлер, меняет свою нумерацию в Новосибирске на 139.