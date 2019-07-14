Горящий локомотив поезда "Барнаул-Адлер" попал на видео

Пассажир поезда снял на видео горящий локомотив, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"В Сети появилось видео, на котором запечатлен горящий локомотив. Как уверяет автор, инцидент произошел вчера, 13 июля, в поезде №139 сообщением Барнаул — Адлер", — говорится в паблике.

На сайте РЖД указано, что поезд под этим номером идет из Новосибирска.