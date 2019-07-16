Региональное ГУ МЧС России опубликовало обновленный список пляжей, признанных безопасными для отдыха в Алтайском крае.

За неделю перечень расширен на шесть позиций. Теперь в него входит 61 место, где можно позагорать и искупаться.

Он выглядит следующим образом:

1. Пляж "Городской", Барнаул, остров "Помазкин", протока р. Обь;

2. Пляж "В парке", Барнаул, ул. Ленинградская, 7, искусственный водоем;

3. Пляж "Водный мир", Барнаул, протока р. Обь;

4. Пляж "Летний рай", Бийский район, 1км к югу от пос. Чуйский, Катунский карьер;

5. Пляж "На зелёном клину", Бийск, правый берег р. Бия;

6. Пляжная зона "У Понтонного моста", Бийск, левый берег р. Бия;

7. Пляж "Центральный", Бийск, правый берег р. Бия, набережная парка "Победы" у коммунального моста;

8. Пляж "Квартал АБ", Бийск, правый берег р. Бия, напротив спорткомплекса "Заря";

9. Пляж ДОЛ "Орлёнок", Баевский район, с. Баево, озеро Лена;

10. Пляж ДОЛ "Спутник", Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище;

11. Пляж "ООО "Изумруд", Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище;

12. Пляж "ООО "Импульс", Завьяловский район, с. Светлое, озеро Горичка;

13. Пляж ДОЛ "Юность", Егорьевский район, с. Шубинка, оз. Горькое;

14. Пляж "Золотая рыбка", Егорьевский район, с. Новоегорьевское оз. Горькое-Перешеечное;

15. Пляж ДОЛ "Лето", "Салют", Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;

16. Пляж ДОЛ "Лето", "им. Титова", Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;

17. Пляж ЗОЛ "Волна", Волчихинский район, с. Волчиха, оз. Бычье;

18. Пляж на базе отдыха "Контакт-108 (Заимка)", Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;

19. Пляж на базе отдыха "Ивушка", с. Новоегорьевское, Егорьевский район, оз. Горькое-Перешеечное.

20. Пляж "Солнечный", Первомайский район, с.Солнечное, ул. Кольцевая, 1. искусственный водоем;

21. Пляж "Золотой", с. Пещерка, Залесовский район, река Пещерка;

22. Пляж "Пещерский водопад", с. Пещерка, Залесовский район, река Пещерка;

23. Пляж ДОЛ "Орленок", Ребрихинский район, с. Подстепное, пер. Лесной, 13, оз. Деревенское;

24. Пляж ДОЛ "Чайка", Мамонтовский район, с. Мамонтово, оз. Большое Островное;

25. Пляж ДОЛ "Чайка", Тюменцевский район, с. Тюменцево, оз. Разлив;

26. Пляж ТОК "Бухта удачи", Алтайский край, Кулундинский район, с. Новопетровка, восточный берег озера Шекулдук;

27. Пляж "Причал-22", Алтайский край, Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое;

28. Пляж "Причал-42", Алтайский край, Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое;

29. Пляж "Причал-55", Алтайский край, Яровое, прибрежная зона отдыха, северо-западный берег озера Большое Яровое;

30. Пляж ДОЛ "Чайка", Хабарский район, с. Топольное, восточный берег озера Топольное;

31. Пляж на базе отдыха "Золотая рыбка", Алтайский край, Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

32. Пляж ДОЛ "Чайка", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

33. Пляж на базе отдыха "Эдельвейс", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

34. Пляж на туристической стоянке "Солнечный берег", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

35. Пляж на базе отдыха "Изумрудный берег", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

36. Пляж на туристической стоянке "Ласковый прибой", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

37. Пляж на базе отдыха "Колываныч", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

38. Пляж на базе отдыха "Золотые пески", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

39. Пляж на базе отдыха санатория "Лазурный", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

40. Пляж ДОСЛ "Озеро Белое", Курьинский район, п. 8 Марта, оз. Белое;

41. Пляж лечебно-оздоровительного профилактория "Скала", Курьинский район, п. 8 Марта, оз. Белое;

42. Пляж на базе отдыха "Саввушка", Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

43. Пляж "Бирюзовая Катунь", Алтайский район, Урочище Талдушка, (район горы "Красный Камень", туристический комплекс "Бирюзовая Катунь"), искусственный наливной водоём;

44. Пляж "Здравница Ая", Алтайский район, п. Катунь, ул. Нагорная 1, озеро Ая;

45. Пляж "Берёзка", Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая;

46. Пляж "Дикий Берег", Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая;

47. Пляж "Парк Холмогорье. Пляж-1", Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоём;

48. Пляж "Парк Холмогорье. Пляж-2", Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоём;

49. "Шульгинские пляжи", находиться в 0,7 км на север от с. Шульгинка Советского района Алтайского края;

50. Пляж Городской, Заринск, река Чумыш;

51. Пляж на Казенной Заимке, Барнаул;

52. Пляж "Катунский острог" Бийский район, с. Усть-Катунь, Смоленские карьеры;

53. Пляж "г. Камень-на-Оби", Камень-на-Оби, набережная р. Обь;

54. Пляж "Гуселетовские плесы", Романовский район, с. Гуселетово, оз. Горькое;

55. Пляж "Природа и человек", Барнаул, п. Кирова, оз. Пионерское.

56. Пляж на озере Горькое-Перешеечное, Новоегорьевский район, с. Новоегорьевское;

57. Пляж на озере Белое, Курьиский район, пос.8-е марта;

58. Пляж на озере Горькое, Новичихинский район, с. Новичиха;

59. Пляж на озере Песчаное, Бурлинский район, с. Новоалексеевка;

60. Пляж пруд Павловский, Павловский район, с. Павловск;

61. Пляж на озере Горькое-Перешеечное, Егорьевский район, с. Петухов Лог.