Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, компания "ММС Рус" сообщает о выдаче юбилейного 150000-го автомобиля Mitsubishi Outlander третьего поколения. Торжественное вручение состоялось 20 августа 2019 года в официальном дилерском центре "АВТОЦЕНТР АНТ" – крупнейшем автомобильном холдинге* в Алтайском крае и городе Барнауле.

Обладателем юбилейного автомобиля Mitsubishi Outlander*** стали Брунева Екатерина и ее супруг Иван. Семья выбрала Outlander 2.0 в комплектации Intense+*** c полным приводом 4WD***.

"Мы долго выбирали автомобиль, который отвечал бы всем нашим требованиям, но после визита в дилерский центр и тест-драйва сомнений уже не осталось. Для нас было неожиданностью, что именно наш автомобиль станет юбилейным, но тем приятнее покупка", – поделилась Екатерина на праздничной церемонии передачи ключей.

"Mitsubishi Outlander был и остается нашим флагманом продаж. Он составляет примерно 60% от всех наших продаж и входит в топ-5 самых популярных кроссоверов в России. Не в последнюю очередь благодаря тому, что данная модель производится в России. Мы уверены, что Mitsubishi Outlander благодаря великолепному набору потребительских качеств еще долго будет оставаться в лидерах своего сегмента", – добавил Роман Толчеев, руководитель отдела продаж ООО "ММС Рус".

Самый популярный кроссовер от Mitsubishi официально появился в России в 2003 году. В сентябре 2010 года было налажено производство модели Outlander на заводе в Калуге – с тех пор в России она продается только локальной сборки. В настоящий момент на заводе производится сборка Mitsubishi Outlander и Pajero Sport*** в режиме полного цикла (CKD). Третье поколение выпускается с 2012 года.

В прошлом году кроссовер получил качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Передняя часть кроссовера оформлена в концепции дизайна бренда Dynamic Shield*** с усовершенствованной радиаторной решеткой, новым передним и задним бампером. Автомобиль отличается от предшественника также новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED)*** и дизайном колесных дисков. Новый дизайн заднего спойлера для версий 2.4 Ultimate и 3.0 GT***.

Кроме изменений элементов экстерьера, интерьера и опционального оснащения, автомобиль получил новые настройки подвески и рулевого управления, что положительно отразилось на уровне обратной связи и комфорте при вождении автомобиля. Как и в предыдущем модельном году, автомобиль доступен с передним или полным приводом в зависимости от комплектации.

В 2019 году появились модели в семиместном исполнении, а также опциональный бежевый салон для пятиместной версии в комплектации Ultimate.

Чтобы оценить по достоинству произошедшие изменения в Mitsubishi Outlander, а также испытать удобство и комфорт новых функций, предлагаем вам пройти тест-драйв в Автоцентре АНТ в городе Барнауле по адресу: Павловский тракт, 251д, контактный телефон +7 (3852) 29-00-29. Кроме того, до 31 августа 2019 года действуют специальные предложения по программам обмена вашего автомобиля на новый Mitsubishi Outlander c выгодой до 350 000 руб.**

Автоцентр АНТ – официальный дилер Mitsubishi Motors

г. Барнаул, Павловский тракт, 251д

Телефон: (3852) 29-00-29

Сайт: www.ant-mitsubishi.ru

* По данным статистики "Ассоциации европейского бизнеса" среди иностранных брендов. Оформление кредитов по программам доступно через банки партнеры – ООО "Русфинанс Банк", "Сетелем Банк" ООО и ПАО "Совкомбанк", АО "РН Банк".

** Выгода в период с 1.08.2019 по 31.08.2019 при покупке а/м Mitsubishi Outlander 2019 с двигателем 2.0 – 350 000 руб. /300 000 руб., с двигателем 2.4 л – 250 000 руб., с двигателем 3.0 л – 200 000 руб. Предложение действует при сдаче в трейд-ин а/м любого бренда, за исключением а/м отечественного производства, достигших возраста 10 лет. Предложение ограничено, не является публичной офертой.

***Мицубиши Аутлендер, Интенс Плюс, 4УайДи, Паджеро Спорт, Дайнамик Шилд, Ултимейт, ЛЕД, ДжиТи – прим. ред.