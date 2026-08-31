Дом за городом без компромиссов. Почему барнаульцы выбирают готовые коттеджные поселки
Эксперты рынка малоэтажного строительства Алтайского края рассказали, почему эпоха стихийной застройки уходит в прошлое и каким должен быть современный формат жизни за городом
31 августа 2026, 11:30, ИА Амител
Еще несколько лет назад рынок малоэтажного строительства вокруг Барнаула развивался без единых правил: участки нарезали под индивидуальную застройку, а вопросы инфраструктуры и благоустройства часто оставались на будущее. Сейчас участники рынка пытаются изменить этот подход — застройщики объединились в Союз строителей среднего и малого бизнеса "Малоэтажное строительство Алтайского края", чтобы развивать комплексные проекты и формировать новые стандарты загородной жизни. О том, почему покупатели больше не хотят просто участок с домом и каким должен быть современный загородный поселок, amic.ru поговорил с председателем организации, директором компании "АлтЭкоАрт" Александром Верясовым и руководителем проекта коттеджного поселка "Лесной-2" Андреем Саркисяном.
Рынок ждет перемен
По словам экспертов, главная проблема многих малоэтажных проектов прошлого — отсутствие комплексного подхода. Часто застройка начиналась только с продажи участков, а вопросы инфраструктуры откладывались на будущее. В итоге жители оставались без нормальных дорог, управляющих компаний, благоустроенных общественных пространств и единой архитектурной концепции.
Александр Верясов отмечает, что современный покупатель уже не готов приобретать просто землю с обещаниями, что когда-нибудь рядом появится вся необходимая инфраструктура.
"Люди уже не верят рекламе. Покажите, сделайте — тогда я куплю. А не потом. Раньше можно было сказать: через пять лет здесь будет красиво, и люди соглашались. Сейчас человек хочет приехать и увидеть готовый продукт", — говорит Александр Верясов.
По его словам, одна из основных причин, почему жители пока осторожно относятся к переезду в частные дома, — отсутствие комфортной среды. Люди хотят не просто участок, а место, где уже есть дороги, освещение, зоны отдыха, магазины и понятные правила проживания. А в идеале — еще и управляющая компания.
Андрей Саркисян добавляет: проблема начинается еще на этапе планирования территорий. По его словам, некоторые поселки создавались без единой концепции: небольшие участки нарезались максимально плотно, а будущие жители потом сами пытались решить вопросы с инфраструктурой.
"Если мы берем участок, где просто нарезали маленькие клетушки и начали строить дома, это ничем не отличается от того же многоэтажного "муравейника". Только вместо квартир получаются дома без нормальной среды вокруг. Такие вещи нужно предусматривать заранее", — считает Андрей Саркисян.
И добавляет, что еще одна проблема стихийной застройки — возможные ограничения в оформлении из-за статуса территории или особенностей ее использования. Например, если рядом находятся военные объекты или аэродромы, земля имеет статус охранной зоны, что ограничивает возможность получения разрешения на строительство. В Барнауле есть подобные прецеденты. Саркисян считает, что этот вопрос власти и девелоперы должны обсуждать еще на этапе передачи земли под застройку, а не когда люди уже покупают готовые дома.
Эксперты также отмечают проблему долгого строительства. Когда поселок развивается десятилетиями, жители вынуждены постоянно находиться рядом со строительной техникой, недостроенными домами и незавершенным благоустройством.
По мнению Александра Верясова, современный поселок должен строиться по другому принципу: человек должен заехать туда, где уже создана основа для комфортной жизни.
Поселок как готовая среда для жизни
Именно изменение подхода к строительству сегодня становится одной из главных задач Союза малоэтажного строительства. Участники организации считают, что будущие проекты должны создавать не просто квадратные метры, а полноценную территорию для жизни.
Покупатель становится более требовательным: ему нужны не только характеристики дома, но и окружающая среда. Важны дороги, безопасность, благоустройство, детские и спортивные площадки, места для отдыха и понятное управление территорией.
"Задача союза — чтобы мы готовили площадки, где человек покупает не просто земельный участок, а уже готовый продукт. Чтобы были сделаны дороги, инфраструктура, парковая зона, чтобы люди не жили на строительной площадке", — рассказывает Александр Верясов.
По его словам, самостоятельно создать такую среду одной компании сложно. Для этого необходима совместная работа застройщиков, архитекторов, проектировщиков и органов власти. Еще одна задача союза — объединить компании для совместного строительства поселков, чтобы реализовывать проекты более высокими темпами.
Андрей Саркисян считает, что важную роль играет комплексное развитие территории. Когда у проекта есть единая концепция, график строительства и понятные правила, снижается риск появления проблемных зон.
"Нужно, чтобы застройщик приходил не просто с желанием нарезать участки и продать их, а с пониманием, каким будет этот поселок через несколько лет. Тогда человек, который туда заезжает, получает комфорт, а не бесконечный ремонт и ожидание обещаний", — говорит Андрей Саркисян.
По словам экспертов, покупатели сегодня выбирают именно такие проекты. Люди готовы платить за качество среды, потому что понимают: дом — это не только стены, но и место, где будет проходить жизнь семьи.
Все меняется каждые пять лет
Эксперты считают, что в ближайшие годы спрос на индивидуальное жилищное строительство будет расти. Все больше людей рассматривают дом как альтернативу квартире, но требования к таким проектам будут становиться выше.
Одним из главных трендов станет появление поселков нового формата — с общественными пространствами, управляющими компаниями, зонами отдыха и дополнительными сервисами.
Александр Верясов приводит в пример современные европейские проекты, где поселок становится полноценной средой: там появляются общественные пространства, места для встреч, небольшие культурные и спортивные объекты.
"В хороших проектах появляются места, где жители могут общаться: кофейни, пространства для мероприятий, кружки для детей. Люди хотят не просто жить рядом, они хотят быть частью сообщества", — отмечает Александр Верясов.
Еще одна тенденция — сокращение сроков строительства. По словам эксперта, проекты, которые растягиваются на десятилетия, постепенно теряют привлекательность, потому что меняются требования покупателей.
"Каждые пять лет меняется все: архитектура, материалы, представления людей о комфортном доме. Поэтому выигрывать будут те, кто умеет быстро создавать готовый продукт", — считает Александр Верясов.
По мнению участников рынка, будущее малоэтажного строительства в Алтайском крае связано именно с комплексным подходом. Покупатели хотят получать не просто дом за городом, а удобное место для жизни — с инфраструктурой, безопасностью и комфортом, который остается на годы. И сегодня высокий спрос показывают, как правило, те проекты, где уже все предусмотрено.
11:37:58 31-08-2026
люди хотят купить дом, заехать, расставить зубные щетки развесить одежду и жить.
конструктор сделай-сам не нужен.
и, наверное, 110-120 к.в.м.
23:41:22 31-08-2026
Трагати (11:37:58 31-08-2026) люди хотят купить дом, заехать, расставить зубные щетки разв... За это прилично нужно забашлять
12:04:16 31-08-2026
Чтобы потом долго судиться!
14:11:29 31-08-2026
Вот скажите, откуда Саркисяну знать как раньше "нарезались" участки? А я скажу, что коттеджные поселки в пригороде Барнаула и самом Барнауле, такие как Радужный, Солнечная Поляна, Спутник, Авиатор, Октябрьский, Лесной имели проекты, в которых предусматривалось строительство коммуникаций: ЛЭП, водоснабжение, дороги, предусматривалось строительство соцкультбыта, магазины, школа, поликлиника... Участки были площадью от 10 до 15 соток, более 10 соток когда неправильной формы. Это ведь сам Саркисян с сотоварищами делил эти участки по 5 соток и лепили там садоводство!!! А в Лесном-2, которым и занимается Саркисян изначально есть участки всего по 8 соток, а проекта развития, как в вышеперечисленных посёлках в помине нет. Так о чём молвит Саркисян? В зеркало то пусть посмотрит.
14:32:52 31-08-2026
Гость (14:11:29 31-08-2026) предусматривалось строительство соцкультбыта, магазины, школа, поликлиника... ... именно "предусматривалось" и где ЭТО сделалось?
15:16:50 31-08-2026
строительство соцкультбыта, м (14:32:52 31-08-2026) именно "предусматривалось" и где ЭТО сделалось?...
Во-первых, я про реализацию ничего не писал, это другой вопрос. Писал про то, что участки раньше не "нарезались" по 5 соток, как говорит Саркисян, а имели проекты, подготовленные не шарашкиными конторами, а проектными институтами, в которых имелся весь необходимый соцкультбыт. То, что участки под соцкультбыт были разрезаны по 5 соток под ИЖС, в т.ч. с участием вышеуказанного, вопрос отдельный. Во-вторых, магазины везде построены, даже с избытком, В Радужном хорошая школа, в Спутнике поликлиника. А что в Лесном-2? Там изначально участки по 8 соток, дом на доме лепят. Где школа, поликлиника? Хотя бы предусмотрели? Какой институт сделал проект?
23:44:07 31-08-2026
Гость (15:16:50 31-08-2026) Во-первых, я про реализацию ничего не писал, это другой ... Мэрия пусть запретит покупку участка 10 соток и разрезание его на два участка по 5 чтобы воткнуть туда два "коттеджа". В Спутнике изначально меньше 10 соток не было участков. Это потом начали на волне ажиотажа лепить по 4 сотки дом на доме и загонять по 13 млн
23:46:42 31-08-2026
Гость (15:16:50 31-08-2026) Во-первых, я про реализацию ничего не писал, это другой ... В Новом Спутнике умудрились один участок попилить на 3 куска и построить там "Таунхаус". По факту просто сарай даже без ступенек на входе. Загоняли его по 5 млн рублей за конуру. Кофейный проезд 1. И такое как-то разрешают строить
15:08:43 31-08-2026
Вместо скворечников в высоту будут скворечники в дали с 2 часовой дорогой в пробках. Особенно это про Лесной-2, Если с Фирсово до центра 20 минут то от Лесного-2 примерно 120 минут в час пик.
17:26:11 31-08-2026
Чтобы потом то воды нет, то электричества, то Интернета. То дорогу ремонтируют, то бензин запретят.
23:40:43 31-08-2026
Не нужны эти ваши управляющие компании-воровайки. В многоквартирных домах сыты ими по горло. С адекватными соседями сами договариваемся о содержании дороги,а больше и не нужно