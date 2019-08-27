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Магазин русской кухни может заменить "Ашан" в барнаульском ТРЦ Galaxy

, ИА "Амител"
Новосибирская "Добрянка" собирается войти в Алтайский край
Один из отделов магазина 'Добрянка' / Фото: vk.com/my_dobryanka

Один из отделов магазина "Добрянка" / Фото: vk.com/my_dobryanka

Новосибирская сеть магазинов традиционной русской кухни "Добрянка" может занять арендную площадь, которую вскоре освободит "Ашан", сообщает altapress.ru со ссылкой на свой источник.

Сеть создали предприниматели Виталий и Евгений Насоленко, которые приобрели франшизу "Бахетле" и реализовали на ее основе свою идею.

В "Добрянке" упор сделан на продукцию по старорусским рецептам, которые адаптировал к современным реалиям исследователь русских гастрономических традиций бренд-шеф Максим Сырников.

В ассортименте есть такие блюда, как щи из русской печи, биточки из щуки, запеканки, гурьевские и смоленские каши, луковые сочни, кисели на основе овса, кундюмы с белыми грибами и различные морсы.

По данным издания, ранее "Добрянка" планировала зайти в ТРЦ "Арена", после того как оттуда съехал "Холидей", но в результате отказалась от этой идеи.

Наиболее вероятно, что магазин займет только часть территории, освобожденной "Ашаном". В среднем "Добрянка" занимает 4-5 тысяч "квадратов", в то время как "Ашан" располагался на 14 тыс. По информации источника, реконструкция может занять три-четыре месяца.

Ранее сообщалось, что ретейлер покидает торговые центры ТРЦ Galaxy и ТЦ "Волна", в которых является якорным арендатором.

По предположению экспертов, происходит это из-за конкуренции с торговой сетью "Лента". Кроме того, востребованность гипермаркетов в России постепенно падает: маленьким магазинам у дома удается держать вполне конкурентоспособные цены.

Сеть "Ашан" зашла в Барнаул в 2015 году. 29 июня в ТРЦ "Волна" открыли первый гипермаркет. Его площадь – 11 тысяч квадратных метров, а сумма вложенных компанией инвестиций – 720 млн рублей. Именно в "Ашане" барнаульцы впервые увидели кассы самообслуживания и "застряли" на них. Покупатели не смогли сразу догадаться, как заплатить за товар.

17 ноября 2016 года открыли первую очередь гигантского ТРЦ "Галактика" на пр. Строителей. В этот же день в молле заработал второй в Барнауле гипермаркет "Ашан". 

Проработал магазин недолго: накануне Нового года над отделом канцелярии обрушилась кровля. "Ашан", как и торговый центр, закрыли. После того как застройщик объекта провел необходимые исследования конструкции и восстановил здание, ТРЦ запустили во второй раз в июне 2017 года.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.08.2019 12:12
месный

кисель на овсе - кто это фуфло ваще покупать будет, если тока из интереса разок.
А щи прям в печи будут готовится русской или всётаки на электроплите?
А биточки из щюки будут или из какогонибуть минтая с соей в итоге?
Оставте бахетле как есть - отличный магаз, не портите его фуфлом всяким.

0  0
27.08.2019 12:13
- гость -

Братаны Насоленко - как живые )))

0  0
27.08.2019 12:14
Гость,,

Братья Насоленко - банкроты. Кто из поставщиков будет давать им товар на отсрочку оплаты, есть такие смелые? А сам Евгений уверен, что они будут платить в срок арендную плату? Или уже они как красный вариант рассматриваются, так как все другие арендаторы отказались. Можно было бы Ленту пустить в Галактику, на эти же 5-8 тыс кв м, при определенных условиях они бы согласились. Это была бы стабильность и точно «якорь»

0  0
27.08.2019 12:14
BLATNOI

плохая затея !!! НО ДЛЯ ОТМЫВА ДЕНЕГ ПОЙДЕТ

0  0
27.08.2019 12:30
- гость -

Хорошая идея, пусть у них все получится.

0  0
27.08.2019 12:36
- гость -

27.08.2019 12:12
месный

А вот скажи мне, будь любезен, месный (месТный или мЯснОй): ты вот реально настолько неграмотный (из поста в пост наблюдаю) или это стёб у тебя такой?

0  0
27.08.2019 12:40
- гость -

НО ДЛЯ ОТМЫВА ДЕНЕГ ПОЙДЕТ

А теперь попробуй свою ГЕНИАЛЬНУЮ мыслю расписать.

0  0
27.08.2019 12:41
- гость -

эт чо? щи будут по баночкам покупателям разливать? имхо - это идея для ресторана/кафе/забегаловки но не для магазина

0  0
27.08.2019 12:43
- гость -

27.08.2019 12:36
- гость -
Да шут он гороховый, даже не знаю какие могли быть обстоятельства что бы сформировать такую параною во взглядах. А так да, как кошка вшивая таскает блох из одной новости в другую

0  0
27.08.2019 12:46
гость

ценники даже страшно представить, желаю вылететь в трубу

0  0
27.08.2019 12:46
- гость -

Местный - это местный юродивый. Раньше он тише воды ниже травы был, а когда весь амиковский бомонд ушёл, то решил выпрямиться и теперь в каждой ветке гадит.

0  0
27.08.2019 12:47
Крем

27.08.2019 12:12
месный

твое какое дело?

0  0
27.08.2019 12:48
- гость -


27.08.2019 12:36
- гость -
Я тоже люблю писать с ашипками, это разрушает стереотипное мышление, это такая духовная революция в деталях. Пока люди зазомбированы тем как надо они не смогут найти выход из тюрьмы этого мира. Когда они отойдут от как надо хотя бы в малом, они поймут что можно отойти и в другом, и в этом нет ничего страшного. И однажды они проснутся и поймут что их мир не такой, каким был до этого. Язык - это просто случайное, хаотичное собрание условностей. Мы люди привыкли обращаться к языку как к чему-то такому же вечному и неизменному, как вода, солнце и земля. Но язык - и их великое множество лишь подтверждает это - это просто выдумка человека, и то что мы называем вещи определённым образом, это лишь потому что так случайно произошло. Слова не имеют никакой жёсткой закреплённости за явлениями и идеями, которые они выражают, они - всего лишь условные знаки для более менее ясного представления некоторых идей. Особенно много как раз в философии попавшихся в ловушку слов, они накручивают на словах смысл, те же софизмы, как пример, но в словах ровно столько смысла, сколько в него вкладывает человек. Тем более есть множество слов означающих одно. Незачем говорить об энергетике слов и разных вибрациях - если они и имеют её - то она приобретённая. Так же слова - это просто слова и ничего более. Например - бог - это просто слово. В русском это "бог" в английском "god" и так далее, так на что следует реагировать - на слова и очертания символов из которых составлены слова или на явление стоящее за ними. Я не спорю, слова создаются для понимания друг друга, но иногда лучше добавить искажения, чтобы человек применил больше внимания к смыслу слова, а не к очертанию букв, пока смысл поверхностно пройдёт мимо него.

0  0
27.08.2019 12:49
продолжу

Вопрос о словах слишком обширен, здесь ещё много всего, недаром язык считается напрямую связанным с мышлением его носителя, они взаимно влияют друг на друга. И если есть какие-то искажения - то это либо нестандартное мышление человека, которое проявляется через язык, либо психическое нарушение. А также реакция на всяких грамотеев, которые заменяют аргументы в споре и всё прочее указанием на ошибки. Видите, они уже заковали сами себя в шаблон восприятия, и не видят сути, смотрят на поверхность слов, это всё равно что вы будете узнавать людей по одежде и возмущаться, что этот сегодня одел другие ботинки и поэтому вы испытываете сложности чтобы его узнать.

0  0
27.08.2019 12:50
Афиноген

А известны ли причины по которым уходит Ашан?Что то плохо верится ,что он проигрывает Ленте.Лента дороже Ашана и товаров в ней меньше по ассортименту.

0  0
27.08.2019 12:55
- гость -

Этож сколько "Добрянке" надо кундюмоф с белыми грибами настряпать,и по какой цене их нищим столицаградцам впарить,чтобы отбить хотя бы аренду?

0  0
27.08.2019 13:16
Гость

Не приживётся, 100%

0  0
27.08.2019 13:24
- гость -

27.08.2019 12:48
- гость -

Я тоже люблю писать с ашипками, это разрушает стереотипное мышление.

Ты в магазине тоже с "ашибками" считаешь?

0  0
27.08.2019 13:35
- гость -

27.08.2019 13:24
- гость -
Просто безграмотность свою иногда можно объяснить вот таким оригинальным способом, и сразу к человеку уже уважение идет а не презрение. Но мясному до этого далеко....

0  0
27.08.2019 13:42
Олег

Да с какого перепугу то... Алтапресс, кто вам такое сказал про Ашан то??? Наши СМИ как всегда, когда не знают о чем писать, пишут одно вранье, выдумщики долбаные, никто никуда не закрывается... Олени вы СМИ НАШИ!!!)))

0  0
27.08.2019 13:43
- гость -

секрет гурьевской каши давно утерян

0  0
27.08.2019 13:49
месный

27.08.2019 13:35
- гость -

Когда нечего сказать - докопайтесь до орфографии!

0  0
27.08.2019 13:58
- гость -

27.08.2019 13:35
- гость -

Когда нечего сказать - докопайтесь до орфографии!

Со словарём писал?)))

0  0
27.08.2019 14:03
Николос

Хватит мясного трЯбушить, кто вам как не он расскажет про убийства и темные заговоры органов с органами, а то обидится как манерный Жоржик и канет в лету.

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27.08.2019 14:12
месный

27.08.2019 14:03
Николос

Не баись АнаКолий, не абижусь. На таких глупо абижатьцо

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