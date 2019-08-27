Магазин русской кухни может заменить "Ашан" в барнаульском ТРЦ Galaxy

Новосибирская сеть магазинов традиционной русской кухни "Добрянка" может занять арендную площадь, которую вскоре освободит "Ашан", сообщает altapress.ru со ссылкой на свой источник.

Сеть создали предприниматели Виталий и Евгений Насоленко, которые приобрели франшизу "Бахетле" и реализовали на ее основе свою идею.

В "Добрянке" упор сделан на продукцию по старорусским рецептам, которые адаптировал к современным реалиям исследователь русских гастрономических традиций бренд-шеф Максим Сырников.

В ассортименте есть такие блюда, как щи из русской печи, биточки из щуки, запеканки, гурьевские и смоленские каши, луковые сочни, кисели на основе овса, кундюмы с белыми грибами и различные морсы.

По данным издания, ранее "Добрянка" планировала зайти в ТРЦ "Арена", после того как оттуда съехал "Холидей", но в результате отказалась от этой идеи.

Наиболее вероятно, что магазин займет только часть территории, освобожденной "Ашаном". В среднем "Добрянка" занимает 4-5 тысяч "квадратов", в то время как "Ашан" располагался на 14 тыс. По информации источника, реконструкция может занять три-четыре месяца.

Ранее сообщалось, что ретейлер покидает торговые центры ТРЦ Galaxy и ТЦ "Волна", в которых является якорным арендатором.

По предположению экспертов, происходит это из-за конкуренции с торговой сетью "Лента". Кроме того, востребованность гипермаркетов в России постепенно падает: маленьким магазинам у дома удается держать вполне конкурентоспособные цены.

Сеть "Ашан" зашла в Барнаул в 2015 году. 29 июня в ТРЦ "Волна" открыли первый гипермаркет. Его площадь – 11 тысяч квадратных метров, а сумма вложенных компанией инвестиций – 720 млн рублей. Именно в "Ашане" барнаульцы впервые увидели кассы самообслуживания и "застряли" на них. Покупатели не смогли сразу догадаться, как заплатить за товар.

17 ноября 2016 года открыли первую очередь гигантского ТРЦ "Галактика" на пр. Строителей. В этот же день в молле заработал второй в Барнауле гипермаркет "Ашан".

Проработал магазин недолго: накануне Нового года над отделом канцелярии обрушилась кровля. "Ашан", как и торговый центр, закрыли. После того как застройщик объекта провел необходимые исследования конструкции и восстановил здание, ТРЦ запустили во второй раз в июне 2017 года.