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Коммунист на Bentley: на что живет депутат Попов, для которого спела C.C. Catch

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Сколько зарабатывает и что имеет в собственности народный избранник, о котором теперь знает вся страна
Депутат Владимир Попов / Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

Депутат Владимир Попов / Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

День города в Барнауле в 2019 году обойдется без выступления приглашенных звезд. В бюджете нет денег, говорят в администрации. Но некоторые алтайские депутаты могут себе позволить персональные концерты. Несколько дней вся страна обсуждает юбилей ранее известного только в регионе депутата Владимира Попова. На свой праздник в августе он пригласил немецкую певицу C.C. Catch, на день рождения жены в июне – популярнейшего телеведущего Ивана Урганта. Портал Amic.ru выяснил, сколько зарабатывает народный избранник и чем владеет депутат от КПРФ, который живет в селе и ездит на Bentley Continental.

Бедный богатый Владимир Попов

В сравнении с другими депутатами АКЗС (а их 68 человек) Попов, судя по его декларациям, не самый обеспеченный. Он, как коммерческий директор производственного предприятия, за 2018 год заработал всего 902 тысячи рублей, супруга – 628 тысяч. В 2017 году депутат задекларировал 647 тысяч рублей. А в 2016 году – вообще только 220 тысяч рублей. То есть сейчас в месяц он получает без вычета налогов около 75 тысяч рублей (при средней зарплате по краю 25 тысяч). Доход четы выше среднего, но все же низковат для приглашения таких звезд.

Нет у депутата официально ни домов, ни квартир, ни земель. Все записано на супругу: четыре земельных участка (700 кв.м и остальные в пределах 2000 кв.м), два жилых дома и квартира. Кстати, живет чета Поповых в поселке Новые Зори в Павловском районе, буквально по соседству со своим предприятием (все здания сделаны в едином стиле из красного кирпича). Дом большой, этажа четыре.

По документам из транспортных средств у него только снегоход. Зато на жене записаны Bentley Continental, Toyota Tundra, ГАЗ 21 "Волга" (ретро). Говорят, что в его большом гараже также стоят (или когда-то, не так давно, стояли) такие люксовые автомобили, как джип Dodge, Lexus LX, Porsche Carrera. А на свой день рождения он вроде как купил себе Rolls-Royce. Стоит такая машина от 20 млн рублей.

Откуда деньги?

Его компания – ООО "Диво Алтая" – занимается производством растительного масла. Она зарегистрирована в Горно-Алтайске. Генеральный директор – Кузьмин Сергей Васильевич, учредитель – Попова Марина Геннадьевна, супруга Попова. Известно, что фирма принадлежит семье Поповых. Младшая дочь – певица Диана Завидова, старшая – Яна – работает на отца, является топ-менеджером компании.

Дочь совершеннолетняя, по закону Владимир Попов как депутат раскрывать ее доходы не обязан. Но судя по всему, все денежные потоки в семью поступают через нее.

Выступление C.C. Catch на территории Москвы стоит более одного миллиона рублей, Урганта – 4,5 млн рублей. Плюс наценка за перелет в российскую глубинку. Деньги для жителей одного из самых бедных регионов России очень большие. А сколько стоили персональные гастроли звезд, Попов так и не ответил.

Сначала и вовсе пробовал отшутиться: мол, C.C. Catch приходится ему двоюродной сестрой, а потому ничего он ей не платил. И Ивану Угранту тоже якобы не платил. Шутка "зашла" – о бедном родственнике с Алтая написали даже федеральные СМИ. Во вторую волну журналистского интереса Владимир Попов уже не шутил. Сказал, что звезда 80-х ему не сестра. Но в том, сколько она ему стоила, так и не признался.

Дестабилизирующий и субъективный

Вообще, Попов – бизнесмен со стажем, у него богатый опыт руководства разными предприятиями. Кроме того, он несколько лет работал в органах власти: в 2005 году в течение месяца был замглавы администрации края Михаила Евдокимова по вопросам АПК, после его смерти работал в администрации Павловского района, с 2008 по 2010 год был даже главой района. Кстати, занять пост руководителя ему не помешало и уголовное дело о поддельном дипломе о высшем образовании.

В отставку он ушел тоже со скандалом: поста его лишили районные депутаты на фоне слухов о якобы нецелевом расходовании бюджетных средств.

На сессии АКЗС 29 августа депутат рассказал, что получил письмо от глав сельсоветов района, где они просили его больше не приходить на их сельские заседания. Мол, он дестабилизирует ситуацию и делает субъективные заявления, решая какие-то свои вопросы. Попов сказал, что он обычно такие вещи воспринимает с юмором, но в этот раз не стерпел и напомнил о важности статуса депутата.

А что там с КПРФ?

Уже ничего. В партию он вступил в 2011 году. В 2016 прошел от КПРФ в АКЗС. В апреле 2018 года был исключен из "красных" рядов. Этому предшествовала череда внутрипартийных скандалов. Судя по всему, главная тому причина – женщина-босс. В мае 2016 года после долгих лет патриархата у красных к власти (руководству региональным отделением) пришла молодая и амбициозная Мария Прусакова.

Попов и Прусакова прошли в АКЗС по списку партии, их избрание было обеспечено вхождением в тройку списка. Вот только Прусакова получила заведомо проходное место как глава алтайский коммунистов, а Попов – как главный спонсор избирательной кампании партии 2016 года.

Он никогда публично не причислял себя к ярым коммунистам, на митингах не выступал, красные лозунги типа "при Советах было лучше" не декларировал. Да и вообще сразу дистанцировался от фракции (и не он один). Хотя в молодости был секретарем комитета ВЛКСМ совхоза в Павловском районе. Но вы же понимаете, что коммунист в СССР, хоть и на грани развала, и коммунист теперь – это две разные категории.

После исключения из партии, формально за нарушение Устава, Попов сказал в беседе с Amic.ru, что совершенно не расстроен. И действительно, поводов для расстройства нет: депутатского статуса он не теряет, а к следующим выборам можно и к другой партии примкнуть.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.08.2019 06:19
- гость -

Комментариев к этой новости будет очень много)))

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30.08.2019 06:26
- гость -

Купил диплом, надел пиджак, стал депутатом, но стоит на него посмотреть и очень уж похож он на бандита 90-х.

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