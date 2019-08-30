Держи мандат шире. Дума Барнаула не стала лишать депутатских корочек трех единороссов

Депутаты Барнаульской гордумы не стали лишать мандатов трех народных избранников – все от "Единой России", – проштрафившихся при сдаче деклараций о доходах. Вячеслав Перерядов, Александр Лисицын и Алексей Меркулов остаются в БГД решением большинства. Апогей политического скандала, длившегося почти год, состоялся на заседании думы в пятницу, 30 августа, передает корреспондент портала Amic.ru.

По всем четверым голосовали одинаково: 31 депутат – против лишения их мандатов, два – воздержались (депутаты фракции КПРФ). После этого заседание сделали закрытым для всех посторонних, в том числе и СМИ.

И уже в закрытом режиме приняли решение о мерах ответственности: всем троим вынесли предупреждение на основании того, что "искажение сведений о доходах является несущественным", отсутствуют доказательства конфликта интересов, нарушения закона. За такое наказание проголосовали единогласно все депутаты всех фракций.

Все трое публично извинились перед избирателями в соцсетях.

А вот что сказал Меркулов: "Все отчеты были заполнены в соответствии с имеющимися у меня документами. Я совершил обмен автомобиля "ключ на ключ", при этом было заключено два договора купли-продажи, где была указана сумма, которую запросил собственник второй машины. А через какое-то время он продал мой "бывший" автомобиль за более высокую сумму, при чем расписавшись за меня. В итоге я подаю декларацию по имеющимся у меня документам, даже не предполагая, что мой "бывший" автомобиль был уже еще раз продан. А в ГАИ находится документ с другой суммой. Вот отсюда и неточность. Но по факту никаких денег я вообще не получал (это обмен автомобилями) и на договоре подпись не моя. Однако эти факты почему-то пока игнорируются".

Лисицын просто извинился, по поводу своей декларации ничего не сказал.

Прокуратура нашла нарушения в данных о доходах-расходах за 2017 год у 14 из 40 депутатов БГД. Большинство из них оказались незначительными и претензии с них почти сразу сняли. Дела пяти рассматривал суд и постановил думе снова рассмотреть вопрос о лишении их мандатов. То были единороссы Перерядов, Лисицын, Меркулов, а также Марат Жумадилов, который уже сдал мандат формально из-за переезда в Москву, и справедливоросс Егор Банщиков, тоже сдавший мандат на фоне декларационного скандала. Кстати, на этом же заседании вместо Банщикова ряды депутатов пополнил политический новичок Алексей Якунин.

Решение БГД о сохранении корочек за оставшимися тремя депутатами будет направлено в суд. Прокуратура имеет право его обжаловать.