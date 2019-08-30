Держи мандат шире. Дума Барнаула не стала лишать депутатских корочек трех единороссов

Депутаты Барнаульской гордумы не стали лишать мандатов трех народных избранников – все от "Единой России", – проштрафившихся при сдаче деклараций о доходах. Вячеслав Перерядов, Александр Лисицын и Алексей Меркулов остаются в БГД решением большинства. Апогей политического скандала, длившегося почти год, состоялся на заседании думы в пятницу, 30 августа, передает корреспондент портала Amic.ru.
По всем четверым голосовали одинаково: 31 депутат – против лишения их мандатов, два – воздержались (депутаты фракции КПРФ). После этого заседание сделали закрытым для всех посторонних, в том числе и СМИ.
И уже в закрытом режиме приняли решение о мерах ответственности: всем троим вынесли предупреждение на основании того, что "искажение сведений о доходах является несущественным", отсутствуют доказательства конфликта интересов, нарушения закона. За такое наказание проголосовали единогласно все депутаты всех фракций.
Все трое публично извинились перед избирателями в соцсетях.
Уважаемые друзья. По поводу неточностей деклараций депутатов Барнаульской городской Думы 7 созыва есть разные мнения. Пресса и общественность активно обсуждают данный вопрос. Так как я нахожусь в числе тех, кто допустил неточности в заполнении декларации, хотел бы прокомментировать и принести извинения за тот негативный фон, который сформировался вокруг данной темы. Замечания в декларациях исключительно технического характера, убежден, что коррупционной составляющей в данных случаях нет! С уверенностью могу сказать, что 30 августа на заседании Думы, данный вопрос будет рассмотрен СТРОГО в рамках действующего российского законодательства. Спасибо за поддержку и понимание! С уважением, Ваш депутат, Перерядов Вячеслав Владимирович.#БГД #ер22
А вот что сказал Меркулов: "Все отчеты были заполнены в соответствии с имеющимися у меня документами. Я совершил обмен автомобиля "ключ на ключ", при этом было заключено два договора купли-продажи, где была указана сумма, которую запросил собственник второй машины. А через какое-то время он продал мой "бывший" автомобиль за более высокую сумму, при чем расписавшись за меня. В итоге я подаю декларацию по имеющимся у меня документам, даже не предполагая, что мой "бывший" автомобиль был уже еще раз продан. А в ГАИ находится документ с другой суммой. Вот отсюда и неточность. Но по факту никаких денег я вообще не получал (это обмен автомобилями) и на договоре подпись не моя. Однако эти факты почему-то пока игнорируются".
Лисицын просто извинился, по поводу своей декларации ничего не сказал.
Прокуратура нашла нарушения в данных о доходах-расходах за 2017 год у 14 из 40 депутатов БГД. Большинство из них оказались незначительными и претензии с них почти сразу сняли. Дела пяти рассматривал суд и постановил думе снова рассмотреть вопрос о лишении их мандатов. То были единороссы Перерядов, Лисицын, Меркулов, а также Марат Жумадилов, который уже сдал мандат формально из-за переезда в Москву, и справедливоросс Егор Банщиков, тоже сдавший мандат на фоне декларационного скандала. Кстати, на этом же заседании вместо Банщикова ряды депутатов пополнил политический новичок Алексей Якунин.
Решение БГД о сохранении корочек за оставшимися тремя депутатами будет направлено в суд. Прокуратура имеет право его обжаловать.
Комментарии
Кто то еще верит в какие-то честные выборы? Теперь эти рыла от кормушки неоттащишь.
Все уже знаю, что за партия Единая Россия, а теперь мы ещё знаем, что КПРФ - Коммерческая Партия Российской Федерации.
Совесть и честь отмирают как рудимент, в почете ложь и наглость...
Да все уже давно знают, что мандат депутату нужен для собственного обеспечения!
30.08.2019 14:00
- гость
Им денег не платят. У них и до депутатства их было много.
30.08.2019 14:00
- гость
Им денег не платят. У них и до депутатства их было много.
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Власть, особый статус - сильнее денег. Наворовать - это пол дела, затем наворованное нужно удержать.
п
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Вот оно, истинное лицо ЕР и депутатов...
Печалька.
Позор
Опять у комментаторов анальный зуд обострился. Молодые, успешные мужики, депутаты - не порядок.
Вот сирых и юродивых приголубить - это первое дело.
Я уверен, что из них никто декларации не составлял, делали все штатные бухгалтера. Может действительно криво составили, может налоговой захотелось прицепиться. Но не нужно считать их идиотами, чтобы они имея депутатский статус доходы не стали показывать.
А разбор закрытый, так чтобы вами так любимый «простой» народ балаган не устроил.