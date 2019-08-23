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ЕР вызовет на ковер главу бийского отделения из-за срыва заседания гордумы

, ИА "Амител"
Вопрос лишения мандатов из-за деклараций планировалось рассмотреть на сорванном заседании Бийской гордумы
Заседание Бийской гордумы было сорвано утром 22 августа / Фото: Politsib.ru

Заседание Бийской гордумы было сорвано утром 22 августа / Фото: Politsib.ru

Срыв заседания Бийской гордумы планируют рассмотреть на ближайшем заседании алтайского политсовета "Единой России", чтобы выявить виновных и разобраться в ситуации, сообщили в региональном отделении партии.

В четверг, 22 августа, сразу после начала заседания Бийской городской Думы депутат от "Единой России" Константин Белый попросил об экстренном объявлении перерыва для совещания фракции. Примечательно, что именно сегодня планировалось вынести для обсуждения вопрос о лишении депутатских полномочий после декларационного скандала. Избранники должны были подготовиться и выступить с ответом. Однако после перерыва депутаты фракции к работе не вернулись, поэтому продолжение заседания стало неправомочным, поскольку осталось всего 14 человек – меньше половины.

"Вчерашние события в Бийской гордуме свидетельствует о ненадлежащей подготовке руководства к рассмотрению важных вопросов повестки сессии. Данная ситуация будет изучена и будут приняты соответствующие решения в соответствии с положением о партийных взысканиях", — рассказали в региональном отделении "Единой России".

Кроме того, руководитель бийского отделения партии Сергей Ларейкин уже приглашен на заседание президиума регионального политсовета "Единой России", которое состоится 28 августа.

В партии подчеркнули, что произошедшее дискредитирует образ депутата и политической силы:

"Непроработанность вопроса повестки заседания со стороны аппарата и профильного комитета, о которой говорят нам в Думе, не может оправдывать дестабилизацию работы представительного органа местного самоуправления. Более того, уход с заседания Думы и несоблюдение всех необходимых процедур — это и проявление неуважения к коллегам и всем присутствующим на заседании. Это ведет к дискредитации образа депутата и партии в целом.

Мы понимаем: фракция для защиты интересов местного самоуправления в целом и депутатского корпуса в частности пошла на крайние меры, что позволило сохранить Думу в прежнем составе. Однако до кризиса ситуацию можно было и не доводить.

Сегодня по вопросу о прекращении полномочий депутатов, допустивших нарушения при заполнении деклараций, у нас есть четкая позиция. Необходимо учитывать при рассмотрении вопроса поправки в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", касающиеся мер ответственности за несущественные неточности в декларациях о доходах муниципальных депутатов. В поправке предусматриваются дифференцированные меры ответственности за несущественные неточности в декларациях муниципальных депутатов (предупреждение депутата, лишение его работы в муниципальном собрании на постоянной основе и другие), а не только прекращение полномочий".

Ранее сообщалось, что были разработаны поправки в федеральные законы, которые касаются меры ответственности за неточности в декларациях о доходах муниципальных депутатов. Поправки были приняты Госдумой, а после их узаконил президент России и они вступили в силу.

Теперь необходимо привести в соответствие с федеральным региональное законодательство. Алтайское краевое Заксобрание будет рассматривать данный вопрос на ближайшей сессии 29 августа. Порядок применения ответственности будет регламентирован и в муниципальных правовых актах, которые должны будут приниматься после вступления в силу краевого закона.

Стоит отметить, что новая редакция федерального закона уже не предписывает обязательное лишение мандата за несущественные неточности в декларациях.

В ближайшее время региональное законодательство будет приведено в соответствии с этой нормой, необходимо рассматривать данный вопрос с учетом новых обстоятельств. До этого момента состав Бийской гордумы сохранен, а вопрос о мандатах будет рассмотрен на ближайшем заседании.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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